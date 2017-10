Fostul şofer al producătorului Harvey Weinstein rupe tăcerea: „Le duceam pe tinerele actriţe direct în gura leului“

„Conduceam tinere femei sărmane şi inocente, direct în gura leului, şi nu le puteam avertiza măcar: «ai grijă unde mergi, e periculos», asta e impresia pe care o aveam“, povesteşte Mickael Chemloul.

Într-o declaraţie pentru ziarul francez „Nice-Matin“, fostul şofer a dezvăluit şi un episod în care Harvey Weinstein a devenit violent, în urma unei întâlniri „ratate“ cu două prostituate, în anul 2013, care nu s-au mai prezentat la locul stabilit, Clubul 55 din oraşul francez Saint- Tropez: „A înnebunit efectiv în acel moment şi a încercat să mă lovească, iar după acel incident nu am mai lucrat niciodată pentru el“, a mărturisit şoferul.

Harvey Weinstein FOTO Getty Images

De asemenea, şoferul mărturiseşte că încerca să le consoleze pe femeile care începeau să plângă în maşină, după întâlnirile pe care le aveau cu mogulul, în diverse locaţii, iar multe dintre ele au reuşit să-l impresioneze foarte mult.

„Cea care m-a impresionat cel mai tare a fost o femeie care era fana producătorului, care l-a iubit şi apreciat, de mai mulţi ani. I-a dăruit trupul, sufletul şi tot ce avea acestui om care îi promitea castinguri şi un rol într-un film care nu s-a mai făcut niciodată“, a povestit şoferul francez.

Harvey Weinstein (65 de ani), fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor producţii celebre precum „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Gangs of New York“, se află în centrul unui scandal în care foste angajate şi actriţe îl acuză de hărţuire sexuală şi contact fizic nedorit. Printre victimele sale se numără actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan, un model şi două asistente ale producătorului, iar acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani, arată News.ro.







Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.