Dan Puican, primul soţ al Stelei Popescu: Când ne-am despărţit mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună

Dan Puican, cel care i-a fost soţ Stelei Popescu vreme de opt ani, a declarat în direct la Antena 3 că a iubit-o foarte mult şi că au rămas extrem de apropiaţi după divorţ, iar actriţa avea o relaţie deosebită şi cu actuala sa soţie. Dan Puican a declarat şi că Stela Popescu le promisese să-i viziteze sâmbătă pentru a lua masa împreună.

„A fost dragostea tinereţii mele“

„Am fost opt ani împreună, a fost dragostea tinereţii mele. La tinereţe, când ai o femeie frumoasă cum e Stela, era imposibil să nu te îndrăgosteşti. Am rămas prieteni. Mâine trebuia să vină la noi, la masă, că soţia mea îi pregătea nişte peşte. Adio, Stela, te-am iubit. Ai fost dragostea mea din tinereţe. Să îţi fie somnul uşor, odihneşte-te în pace“, a declarat Dan Puican pentru Antena 3.

Într-o altă intervenţie, la Kanal D , Dan Puican a precizat că cel mai mult a apreciat la Stela Popescu farmecul, acesta fiind, crede el, şi unul dintre motivele pentru care a fost una dintre cele mai adulate actriţe ale teatrului românesc.





„Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea“

Regizorul a mărturisit că nu regretă că s-a îndrăgostit de Stela Popescu, în ciuda modului în care s-a produs despărţirea: „M-am îndrăgostit de ea şi nu-mi pare rău. După ce ne-am despărţit am avut o relaţie bună şi am colaborat foarte bine la radio. Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine. Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost. Nu ştiu, orice rău spre bine, mi-am zis eu atunci. N-a fost bine, dar tot timpul am fost alături de ea. Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea. La mijloc a fost şi iubirea din tinereţe. Atunci doar pe ea am iubit-o. Am avut relaţii, dar nu erau iubiri adevărate. Am fost împreună atâţia ani.“





„Muncea enorm pentru vârsta ei“

Regizorul a declarat şi că nu ştia ca Stela Popescu să fi avut probleme de sănătate: „Nu ştiu să fi avut probleme, în afară de picioare. În rest, nu se plângea. Era sănătoasă tun, dar muncea enorm. I-am spus să o lase mai uşor. Ea muncea enorm pentru vârsta ei.“

La rândul ei, actuala soţie a lui Puican a descris-o pe Stela Popescu drept un om deosebit cu care a avut o relaţie extraordinară. „Alaltăieri dimineaţă am vorbit cu ea. Nu discuta despre moarte. Noi o mai certam că se agita, dar ea zicea că nu poate altfel.“





Stela Popescu şi-a părăsit soţul pentru marea dragoste

Stela Popescu şi Dan Puican au fost căsătoriţi vreme de opt ani, până în 1969, când actriţa s-a îndrăgostit nebuneşte de textierul Mihai „Puiu“ Maximilian. Artista şi-a părăsit soţul pentru a-şi trăi marea dragostea vreme de 30 de ani, până la moartea lui Puiu Maximilian din 1998, după o teribilă luptă cu cancerul.

„(Dan Puican) Nu a vrut să se despartă, a căzut ca un trăsnet pe capul lui. A acceptat până la urmă toată povestea asta. Dar ăsta a fost drumul meu. Şi nu-mi pare rău. Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. (...) Îmi dau seama cât de norocoasă am fost. Nu toţi au şansa să întâlnească dragostea absolută, mai presus de cuvinte, bariere şi interese.Mă tem că nu o să mai joc şi nu o să mai simt energia şi bucuria publicului, dar sincer abia aştept să mă îmbrăţişeze pentru eternitate. Îmi este greu fără el“, declara regretata actriţă.





Stela Popescu va fi înmormântată duminică