Cine este reprezentanta României la Miss Universe 2017. Tânăra vorbeşte trei limbi străine şi este model internaţional FOTO

Câştigătoarea titlului „Miss Universe România 2017“ este Ioana Mihalache, model internaţional, care a mai reprezentat de două ori ţara în competiţii de frumuseţe, la Manila (Filipine) şi la Las Vegas (SUA).

Cel mai important concurs de frumuseţe din lume îşi aşteaptă frumoasele de pe toate continentele, pe data de 26 noiembrie, la Axis Theatre, în Las Vegas, unde va avea loc cea de-a 66-a ediţie „Miss Universe“.

Ioana Mihalache s-a născut la Constanţa şi are 26 de ani. Frumoasa câştigătoare vorbeşte trei limbi străine şi de câţiva ani este model internaţional, cu numeroase prezentări de modă în ţări precum US, UK, Liban, China, EAU etc.





Ioana Mihalache, Miss Universe România FOTO

„Miss Universe România 2017“ nu este prima competiţie de frumuseţe câştigată de Ioana, ci a treia, după „Miss Earth“ (2013) şi Miss Grand (2017), reprezentând astfel România la Manila, în Filipine şi la Las Vegas, în SUA.





Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a unui master în Politici Europene de Dezvoltare Regională.

Ioana a mărturisit că a ajuns să lucreze în industria modei încă de la vârsta de 15 ani, când a însoţit o prietenă la un casting. „Eu am mers doar să o acompaniez, însă cei de acolo m-au plăcut pe mine şi am fost singura aleasă pentru o prezentare de modă. M-au văzut nişte agenţii şi de acolo totul a mers ca uns.“.





De asemenea, Ioana spune că succesul său i se datorează mamei sale, căreia a ţinut să-i mulţumească: „Aseară chiar i-am pus coroana de Miss pe cap şi am îmbrăţisat-o. M-a crescut cu valori precum bunul simţ, sensibilitate, perseverenţă. Ea m-a învăţat că trebuie să fiu puternică şi să nu renunţ uşor când îmi doresc ceva. Îi sunt recunoscătoare pentru tot.“.