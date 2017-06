Charlie Sheen, dat în judecată de o altă fostă iubită pe care a expus-o pericolului de a contacta virusul HIV

Numele celor doi nu au fost făcute publice în procesul care a fost demarat joi, în Los Angeles. Totuşi, pârâtul la care s-a făcut referire ca fiind „confidenţial“ ar fi aflat că este seropozitiv în 2011 şi a dat informaţii în presă despre starea sa de sănătate în noiembrie 2015 şi iunie 2016.

Charlie Sheen a aflat că este infectat cu HIV în 2011 şi a anunţat public în emisiunea „The Today Show“ din 17 noiembrie 2015. A dat noi informaţii despre starea sa pe 21 iunie 2016, în acelaşi program de televiziune.

Cea care a depus plângerea a fost descrisă ca o emigrantă din Rusia.

Acesta este a doua oară când Sheen este dat în judecată pentru presupusă expunere a unei foste prietene la virusul HIV. Scottine Ross, fosta sa logodnică, a intentat un proces asemănător în decembrie 2015, acuzând că a fost supusă unui tratament violent, atât fizic, cât şi psihic, pe lângă expunerea la HIV.

Carlos Irwin Estévez, născut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scenă Charlie Sheen, este un actor american, cunoscut în special pentru rolurile sale din filme ca „Platoon“ (1986) şi „Wall street“ (1987), de Oliver Stone, „Young Guns“ (1988), de Christopher Cain, şi „Being John Malkovich“ (1999), de Spike Jonze, dar şi din serialele „Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a half Men“ şi „Anger Management“. În anul 2010 Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor din industria de televiziune, cu venituri de 1,8 milioane de dolari obţinute într-un singur sezon.

Viaţa privată a luiCharlie Sheen a fost marcată de numeroase probleme cu justiţia, cauzate de consumul de alcool şi stupefiante, dar şi din cauza unor episoade de violenţă domestică. Din acest motiv, starul american a fost concediat în martie 2011 de CBS şi Warner Bros din serialul „Two and a Half Men“.