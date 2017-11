Charlie Sheen, acuzat că l-a violat pe unul dintre copiii-minune ai Hollywood-ului

Corey Haim, unul dintre cele mai mari staruri ale anilor ’80, le-ar fi povestit prietenilor apropiaţi cum, la vârsta de 13 ani, a fost violat de Charlie Sheen, care la momentul respectiv era cu şase ani mai mare. Incidentul s-a petrecut pe platourile de filmare de la „Lucas“ (1986).

Fostul actor Dominick Brascia susţine că Haim i s-a confesat cu privire la cele întâmplate înainte de a muri din cauza pneumoniei, în anul 2010, la vârsta de 38 de ani. „Mi-a povestit că a făcut sex cu Sheen. Mi-a spus că au fumat iarbă şi au făcut sex anal. Haim a precizat şi că după acea întâmplare Sheen a devenit foarte distant şi l-a respins. Când Corey a dorit «să se prostească» din nou, Charlie i-a spus că nu mai este interesat“, a povestit Brascia pentru The National Enquirer, citat de Daily Mail.

Jurnaliştii The National Enquirer susţin că şi alte persoane, care au dorit să-şi păstreze anonimatul, au confirmat cele spuse de Brascia. „Corey a fost atât de confuz după acea întâmplare, la fel ca multe alte victime, încât a început să creadă că era «îndrăgostit» de agresorul său“, a dezvăluit una dintre surse.

Avocaţii lui Sheen neagă însă acuzaţiile, în timp ce o sursă apropiată starului a precizat că ştia de legătura dintre el şi Haim, însă actorul i-a spus că totul a fost consensual.

Pe de altă parte, National Enquirer citează şi alte opt persoane care susţin că au fost agresate sexual de fostul star al serialului „Doi bărbaţi şi jumătate“, dintre care o femeie, care spune că, pe când avea 17 ani, Sheen a sărutat-o cu forţa şi i-a cerut să facă sex.

În cartea „Coreyography“, lansată în anul 2013, actorul şi cântăreţul Corey Feldman, care a fost la rândul lui abuzat sexual în timpul copilăriei la Hollywood, a făcut referire la abuzul suferit de bunul său prieten la filmările pentru „Lucas“, însă nu l-a identificat pe Charlie Sheen ca fiind agresorul. „La un moment dat, în timpul filmărilor pentru «Lucas», un bărbat mai în vârstă l-a convins că este perfect normal ca adulţii şi copiii din industrie să întreţină relaţii sexuale, pentru că asta fac toţi băieţii. Aşa că au mers într-o zonă retrasă, în timpul unei pauze de masă, iar Haim, inocent şi ambiţios cum era, a permis să fie sodomizat“, mărturisea Feldman.

Deşi s-a ferit să dea nume, în 2011, când a fost întrebat ce părere are despre Charlie Sheen, Feldman a replicat: „Nu sunt un fan al lui, mai ales că a rănit persoane pe care le cunosc.“

Feldman a dezvăluit că Haim a fost violat la vârstă de 11 ani de un producător, acesta fiind primul dintr-o serie lungă de abuzuri care l-au determinat să înceapă să consume droguri şi alcool. De altfel, este cunoscut faptul că Haim a fost dependent de droguri până la moartea sa, pentru care, în viziunea lui Feldman, se fac vinovaţi cei care l-au abuzat.

„El a fost supus mai multor abuzuri decât mine. Eu am fost molestat şi au fost implicate mai multe persoane, dar Corey a fost violat, eu nu am trecut prin asta. A fost violat la vârsta de 11 ani. Fiul meu are 11 ani acum şi nici nu-mi pot imagina ce aş face dacă i s-ar întâmpla aşa ceva. L-ar distruge“, a declarat Feldman pentru „THR“.

Acesta susţine că mai mulţi oameni din industrie ştiau că el şi Haim erau abuzaţi sexual de bărbaţi mai în vârstă, dar nimeni nu a luat atitudine, nu a încercat să-i protejeze sau să-i oprească pe cei care săvârşeau abuzurile: „Acea persoană (cel care l-a violat pe Haim – n.red.) folosea intimidarea şi ameninţările drept modalitate de a-i face pe oameni să păstreze secretul. Toţi erau prieteni. Puteţi să întrebaţi pe oricine din grupul nostru de copii de atunci. Ne trimiteau de la unul la altul. Şi Alison Arngrim, din «Little House on the Prairie», a declarat într-un interviu: «Toată lumea ştia că cei doi Corey erau abuzaţi».“

Corey Feldman şi Corey Haim FOTO Getty Images

Corey Feldman este unul dintre puţinii oameni de la Hollywood care au încercat de-a lungul timpului să tragă un semnal de alarmă cu privire la o altă problemă a industriei: pedofilia. Recent, artistul a anunţat că va dezvălui numele mai multor persoane influente care au abuzat copii, însă vrea să-şi ia măsuri de precauţie întrucât a primit ameninţări cu moartea. De altfel, Feldman a făcut primul pas, mărturisind în cadrul emisiunii „Dr. Oz Show“ că a fost abuzat de actorul Jon Grissom, alături de care a jucat în câteva producţii cinematografice.

Corey Feldman şi Corey Haim au fost doi dintre copiii-minune ai Hollywoodului anilor '80. Haim a avut roluri principale în filme precum „Lucas“, „Watchers“ şi „Murphy's Romance“, nominalizat la Oscar şi în care a jucat alături de Sally Field şi James Garner. Feldman s-a bucurat de succes datorită rolurilor din două dintre filmele emblematice pentru acea perioadă, „Goonies“ şi „Stand By Me“. Cei doi au lucrat pentru prima dată împreună în 1987, în „The Lost Boys“, după care au urmat „License to Drive“ şi „Dream a Little Dream“.