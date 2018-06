Alte trei femei au depus plângere împotriva lui Harvey Weinstein. Ce noi acuzaţii i se aduc producătorului

În noua plângere depusă la tribunalul federal din New York, care vizează şi fostele sale studiouri Miramax şi The Weinstein Company precum şi pe unii dintre şefii de acolo, producătorul este acuzat şi că ar fi violat în 2011 o femeie care a venit la New York să-i propună un start-up online.

Avocaţii lui Weinstein, Ben Brafman şi Alex Spiro, ar fi făcut-o pe această femeie să creadă, Melissa Thompson, că ei lucrau în numele victimelor lui Weinstein, potrivit plângerii. Ceea ce le-ar fi permis să o convingă pe Thompson să le dea dovezile video ale agresiunii.

A doua femeie, actriţa Caitlin Dulany, îl acuză pe Weinstein că a ameninţat-o, agresat-o şi reţinut-o împotriva voinţei sale în 1996, în apartamentul din Hotel du Cap în timpul Festivalului de la Cannes.

Actriţa Asia Argento l-a acuzat deja pe Weinstein că a violat-o la Cannes în 1997.

A treia femeie, actriţa Larissa Gomes, îl acuză pe producător că a forţat-o să-l atingă în camera de hotel la Toronto, în 2000.

Cabinetele de avocatură care sunt la originea plângerii, Hagens Berman şi The Armenta Law Firm, îl acuză pe Weinstein că de fiecare dată a ameninţat că distruge cariera femeilor implicate. Şi învinuiesc Miramax şi The Weinstein Company că au "facilitat" şi au disimulat comportamentul de prădător al lui Weinstein.

Este a treia plângere în nume colectiv împotriva lui Harvey Weinstein depusă de Hagens Berman de la sfârşitul anului 2017.

Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a fost încătuşat vineri înainte de a fi eliberat cu o cauţiune de un milion de dolari, obligat să poarte brăţară electronică şi şi-a predat paşaportul.

Producătorul neagă faptul că ar fi avut relaţii sexuale neconsimţite. Avocatul său a indicat că va pleda nevinovat în faţa juriului, marţi. Dacă este găsit vinovat, producătorul Harvey Weinstein poate fi condamnat la 25 de ani de închisoare.