Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, ales preşedinte al Asociaţiei Universităţilor Balcanice

Votul a fost acordat cu prilejul celei de-a IV-a conferinţe a Balkan Universities Association (BUA) care a avut loc la Tetovo, în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe 30-31 martie 2018.

Potrivit unui comunicat de presă, mandatul de preşedinte va fi pe o perioadă de un an, începând din luna aprilie 2019 şi până în luna aprilie 2020.

Totodată, Mircea Dumitru va face parte din consiliul director al BUA, alături de actualul preşedinte al asociaţiei, profesorul Leonidas Mitkas, rector al Universităţii „Aristotel” din Tesaloniki, Grecia, şi de profesorul Erhan Tabakoglu, rector al Universităţii "Trakia" din Edirne, Turcia.

„Cultura, cercetarea ştiinţifică şi învăţarea, transmiterea tradiţiilor istorice noilor generaţii sunt instrumente puternice pentru cunoaşterea reciprocă, pentru acceptarea celuilalt şi pentru a clădi o reală toleranţă politică şi religioasă. Mai multă cunoaştere şi înţelegere înseamnă mai puţine confruntări şi războaie”, a explicat Mircea Dumitru, potrivit Agerpres.

Noul preşedinte al BUA a menţionat şi câteva dintre obiectivele viitoarei preşedinţii, printre care cooptarea altor universităţi prestigioase din zonă şi o mai activă implicare socială, culturală şi politică, mai ales în problemele geo-politice actuale, atât naţionale, cât şi regionale.

„Universitatea din Bucureşti îşi propune să susţină candidatura altor universităţi importante din România pentru a deveni membre ale BUA în speranţa că instituţiile de învăţământ superior din România pot să contribuie substanţial şi activ la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a educaţiei de calitate în această zonă. Universitatea din Bucureşti este membru activ în cadrul mai multor organizaţii academice internaţionale: Balkan Universities Association, UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe, Black Sea University Association, European University Association, Silk Road University Network", afirmă sursa citată.

Balkan Universities Association este o asociaţie alcătuită din peste 60 de universităţi din Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania, Macedonia, Bosnia-Heţegovina, Muntenegru, Kosovo şi Serbia.

BUA îşi propune să contribuie la consolidarea procesului de pace şi de stabilitate în Balcani prin dezvoltarea relaţiilor bi- şi multilaterale de conlucrare şi de colaborare academică şi ştiinţifică dintre universităţile membre.