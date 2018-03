Povestea micului geniu român care uimeşte SUA

Paul s-a născut pe 11 iunie 2006 în SUA, North Carolina. Ambii părinţi sunt români. Tatăl său, Radu Roşu, este un bun matematician şi el. De altfel, în 1986 acesta a emigrat în SUA cu o bursă pentru a studia statistica. Ceauşescu nu a vrut să îl lase să plece, motiv pentru care Radu a făcut greva foamei. În urma protestului său şi a presiunilor guvernului american, tatăl lui Paul a fost lăsat să iasă din ţară. Pe mama lui Paul, Cati Roşu, a cunoscut-o într-una dintre vacanţele petrecute în România. Cati lucrează acum ca avocat la Oficiul pentru Apărarea Drepturilor Indigenilor din North Carolina. Paul are şi un frate mai mare. Acesta a înfiinţat o campanie dezvoltatoare de software-uri, unde cei mai mulţi dintre angajaţi sunt români.

Cum a fost descoperit talentul lui Paul

Totul a început în primii ai de viaţă ai lui Paul când părinţii au sesizat că micuţul este pasionat de puzzle-uri din peste o mie de piese şi alte jocuri logice. În momentul în care a ajuns la şcoală totul i s-a părut foarte uşor. Drept urmare a început să rezolve exerciţii singur acasă pentru că problemele matematice de la şcoală i se păreau „de bebeluş”. „Rezolvările îi veneau foarte natural şi rapid“, îşi aminteşte Radu, tatăl copilului. Drept urmare, când Paul a intrat în clasa a III-a, tatăl său a decis să îl înscrie la un test de abilităţi matematice pe care îl dau elevii care vor să aplice la programe educaţionale pentru copiii supradotaţi. Cei mai mulţi dintre candidaţi au obţinut la evaluare între 90 şi 110 puncte, însă Paul a obţinut 152. Acest scor l-a plasat în fruntea copiilor care au „abilităţi superioare“, performând mai bine decât 99,97% din copii de vârsta sa din SUA, scrie presa americană (wral).

Înainte de sfârşitul clasei a III-a, băiatul s-a înscris la un curs de geometrie la Centrul Johns Hopkins pentru Tineri Talentaţi. „Odată ce am început să studiez geometria, mi-am dat seama că matematica înseamnă mai mult decât să faci nişte calcule la întâmplare. Am înţeles că matematica are legătură cu viaţa de zi cu zi şi atunci a început să îmi placă mai mult. Mă atrage ideea că poţi cuantifica lucrurile din jurul tău“, spune Paul. După cursul de geometrie, băiatul a urmat un curs de Algebră de tipul I şi Precalculus (care combină algebra şi trigonometria).

Profesor: „Credeam că este adult ca restul“

Deşi este în continuare la gimnaziu, Paul urmează un curs de matematică la un centru de educaţie pentru adulţi. Aici, studenţilor li se dau anumite materiale pe care să lucreze individual acasă, având posibilitatea de a se adresa profesorilor prin e-mail dacă au vreo nelămurire. „Am comunicat cu Paul ca şi cum aş face-o cu orice alt student. Credeam că este adult ca restul. A fost şocant pentru mine când am aflat vârsta lui, mai ales că este unul dintre cei mai buni studenţi pe care i-am avut“, a mărturisit instructoarea Elizabeth McLaughlin. La rândul său, Colleen Harsin, director la Davidson Academy of Nevada, spune că Paul este „excepţional“. Scorul acestuia la testul dat, de obicei de liceeni, fiind cu atât mai surprinzător având în vedere vârsta sa fragedă. Radu spune că cel mai probabil băiatul nu ar fi făcut aceeaşi performanţă în România. „Sistemul de România se bazează pe multe teme acasă pentru mai toate disciplinele, ori asta i-ar fi lăsat mai puţin timp pentru a face ce-l pasionează. Probabil că aş fi încercat să conving şcoala să îl lase în pace

(râde). Oricum, cred că dacă ar fi avut un dascăl obtuz i-ar fi fost catastrofal.“

Acesta este şi unul dintre motivele pentru care familia lui Paul nu doreşte să se întoarcă în România. „Nu avem destulă imaginaţie pentru a-l vedea pe Paul activând într-o anumită meserie, însă ne dorim ca el să schimbe lumea în bine. Noi îl sprijinim cât putem de mult“, spun părinţii copilului.

De ce pierde România copiii supradotaţi

Elevii „supradotaţi“ sunt cei care au un grad superior în privinţa capacităţii de dezvoltare a aptitudinilor generale sau specifice, în comparaţie cu majoritatea elevilor, şi care necesită experienţe de învăţare diferenţiate prin volum şi profunzime în raport cu experienţele obişnuite furnizate de şcoală, conform definiţiei prevăzută în Legea Educaţiei. În România există aproximativ 200.000 de copii supradotaţi cu vârsta sub 15 ani. Asta înseamnă că în fiecare clasă de 30 de elevi se pot găsi minimum 1-2 copii supradotaţi, potrivit datelor furnizate de Centrul Gifted Education.

Problema este că sistemul educaţional nu îi valorifică. Motivul: de cele mai multe ori nu îi poate identifica, iar atunci când o face nu are resursele necesare, mai spun cei de la Centrul Gifted Education. Asta, deşi legislaţia de la noi prevede instrumente în acest sens (teste, interviuri, formarea corespunzătoare a cadrelor didactice, şcoli şi programe de studii speciale etc.). Aceştia mai subliniază că dacă abilităţile copiilor nu sunt identificate la timp şi nu sunt stimulate corespunzător, riscă să rămână într-o stare latentă. Mai exact, copiii nu se vor putea dezvolta pe cât le-ar permite potenţialul sau îşi vor ascunde aptitudinile de teamă să nu fie respinşi pentru că sunt diferiţi.

Educaţia de la noi este croită ca şi cum toţi elevii ar fi la fel

Preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston, spune că Ministerul Educaţiei ar fi trebuit să demareze construirea Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată, respectiv a unor filiale la nivelul localităţilor care să ofere programe de studii pentru copiii supradotaţi, încă din 2007. „Acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. E greu de spus de ce. Fie vorbim de lipsă de bani, fie de voinţă politică sau de ambele. Bine că ştim să ne lăudăm cu elevii olimpici, dar nu facem ceva concret pentru ei şi, până la urmă, pentru societate. Mai mult decât atât, sistemul le reprimă abilităţile cu bună ştiinţă uneori. Cunosc un elev care a luat 10 la olimpiada pe ţară la Matematică, însă nu a putut să intre la un liceu unde se studiază disciplina la nivel înalt pentru că a luat 5 la Evaluarea Naţională. Iar ca să intri la un liceu bun ai nevoie de o medie de la 9.50 în sus“, a explicat Vlaston.

La rândul său, specialistul în Educaţie Marian Staş afirmă că sistemul nu doreşte cu adevărat să valorifice elevii talentaţi pentru că „în continuare trăim într-o paradigmă de tip comunist. Educaţia de la noi este croită ca şi cum toţi elevii ar fi la fel, aplatizând abilităţile copiilor supradotaţi. De aceea, se doreşte manualul unic, editura unică, reintroducerea uniformei obligatorii şi spălarea copiilor pe creier. Sunt doar câteva centre în toată ţara care se ocupă de astfel de elevi“, a comentat Staş.