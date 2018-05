Scandalul legat de Pilonul II afectează puternic şi Bursa de la Bucureşti

BVB a înregistrat scăderi încă de la începutul săptămânii, închizând şedinţa de tranzacţionare de vineri în acelaşi trend, înregistrând o scădere de 16% a tranzacţiilor cu acţiuni, informează Mediafax.

Vineri, indicele BET a înregistrat o scădere de -0,02%, indicele BET-TR s-a depreciat cu -0,01%, în timp ce BET-FI a coborât cu -0,16%, din cauza principalelor acţiuni listate care au scăzut puternic, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii.

Fondurile de pensii sunt principalul investitor instituţional din România, se arată într-un studiu al Asociaţiei Pensiilor Administrate Privat din România (APAPR).

Mai mult, Pilonul II deţine în prezent circa 7% din datoria publică a României, iar la BVB fondurile din acest pilon au o expunere de circa 1,9 miliarde de euro (20% din acţiunile liber tranzacţionate), asigurând circa 15% din lichiditate.

Ultimele referiri din spaţiul public la Pilonul II de pensii au stârnit o serie de controverse, pentru că neoficial s-a spus că acest sistem ori va fi „desfiinţat”, ori ar urma să nu mai primească, de la Pilonul I, contribuţiile de 3,75%.

În plus, un proiect de lege publicat „din greşeală” în „Programul legislativ al Guvernului” pentru acest an propune, pe lângă suspendarea pentru o jumătate de an a contribuţiilor aferente pensiilor private, şi încasarea integrală a contribuţiilor CAS de către bugetul de stat.

În acest document se arăta că Guvernul României vrea să suspende plata contribuţiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - în perioada 1 iulie – 31 decembrie, bani care se vor duce în fondul pensiilor de stat (Pilonul 1). Totodată, proiectul viza o contribuţie fixă de 84 lei în primul an, care ar urma să crească anual până la 125 lei în cinci ani. Această contribuţie ar urma să fie dedusă din impozitul pe venit. În plus, proiectul prevede o contribuţie a angajatorului egală cu a angajatului şi dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei - 50, 25 sau 10 angajaţi.

Acest lucru ar însemna că simultan cu suspendarea contribuţiei la Pilonul 2, pe lângă cei 25% pe care fiecare angajat îi virează în fondul de pensii şi care s-ar fi dus în totalitate către stat (cel puţin 475 lei pe lună pentru fiecare angajat), statul să mai perceapă (în primă fază) încă 84 lei de la angajat, plus 84 lei de la angajator. În total 643 lei, adică 33,8% din salariul minim pe economie, bani care ar putea acoperi şi pensiile speciale.

La data de 31 martie, Asociaţia pentru pensiile administrate privat APAPR gestiona active nete în valoare de 42,5 miliarde de lei, contribuţiile lunare ale celor peste 7 milioane de contributori fiind de 590 milioane de lei lunar. Şi asta în ciuda faptului că anul trecut Guvernul a redus contribuţiile la Pilonul 2 de pensii de la 5,1%, la 3,75%.