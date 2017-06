Preţurile la gaze şi la energie electrică, comparate pe site-ul ANRE

ANRE a pus astăzi la dispoziţia consumatorilor două instrumente de comparare a preţurilor practicate de furnizorii de gaze naturale şi energie electrică. Comparatoarele indică, in funcţie de furnizor, care este preţul perceput de „furnizorul de ultimă instanţă” şi furnizorii concurenţiali, tariful în funcţie de tipul de utilizator - casnic sau noncasnic -, dar şi procentual cu cât veţi plăti mai mult sau mai puţin faţă de tariful pe care îl plătiţi în prezent.

Spre exemplu, un utilizator casnic din Bucureşti, care primeşte energie electrică de la Enel Energie Muntenia, la un tarif nediferenţiat, cu un consum lunar cuprins între 1000 şi 2500 kWh, va plăti un preţ final inclusiv TVA de 0.51646 lei/kWh.

Comparatorul indică procentual tarifele percepute in plus sau in minus, faţă de acest nivel, de către ceilalţi furnizori – tarife care ajung şi la 43% mai mult sau 6,66% mai puţin. Diferenţele în plus sunt marcate cu roşu, iar cele în minus cu negru.

Comparatorul tarifelor la energie electrica poate fi accesat AICI

Un instrument asemănător este şi cel de comparare a preţurilor la gazele naturale, diferenţele în plus sau în minus nefiind marcate cu culori.

Comparatorul tarifelor la gaze naturale poate fi accesat AICI.

Clienţii pot schimba furnizorii

Instrumentul de comparare este destinat tuturor potenţialilor clienţi finali care sunt interesaţi să-şi aleagă sau să-şi schimbe furnizorul de energie electrică şi/sau gaze naturale.

„În domeniul energiei electrice, instrumentul de comparare a preţurilor pus la dispoziţie de ANRE este o aplicaţie interactivă în care furnizorii concurenţiali îşi încărca datele referitoare la ofertele practicate şi care vine în sprijinul clienţilor finali, atât casnici, cât şi şi noncasnici, care vor putea astfel să facă o comparaţie între preţurile din ofertele furnizorilor concurenţiali şi tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanţă”, a informat ANRE.

În domeniul gazelor naturale, pe baza datelor introduse de furnizori, instrumentul de comparare a preţurilor va oferi informaţii şi va efectua analize comparative ale ofertelor-tip existente pe piaţă şi va returna un clasament al ofertelor care corespund opţiunilor exprimate de utilizator. Acesta are posibilitatea introducerii unor date suplimentare pentru comparare, respectiv preţul de furnizare din contractului actual şi consumul anual, situaţie în care se va efectua o comparaţie şi cu costurile actuale ale clientului final.