Premii de 150.000 de euro pentru cele mai bune idei de inovare socială adresate tinerilor din Europa

Antreprenorii, inovatorii sociali, studenţii, formatorii sau orice persoană cu o iniţiativă prin care transformă nevoile şi provocările comunităţilor locale în oportunităţi pentru tineri se pot înscrie în competiţie până pe 27 aprilie, ora 12:00. În concurs sunt eligibili reprezentaţi din statele membre Uniunii Europene şi din ţările asociate la programul Orizont 2020, iar mai mult detalii pot fi regăsite pe site-ul competiţiei.

„Ne bucurăm să fim parte din organizarea acestui concurs în Europa şi în România, unde vom desfăşura pentru prima dată şi Academia de Mentorat, la Cluj-Napoca! Competiţia este o oportunitate pentru tinerii din România să îşi pună în practică ideile antreprenoriale de rezolvare a unor probleme precum lipsa spiritului de iniţiativă sau şomajul în rândul tinerilor. Încurajăm cât mai mulţi antreprenori şi inovatori sociali din România să aplice în competiţie şi să fie parte din schimbare!”, a declarat Corina Murafa, Country Director, Ashoka Romania.

Concursul de anul acesta are următoarele etape:

- Înscrierea proiectelor până la data de 27 aprilie, ora 12:00

- Jurizarea proiectelor şi selectarea celor 30 de semifinalişti

- Academia de mentorat, ce va avea loc la Cluj, în perioada 16-18 iulie. Semifinaliştii beneficiază de mentorat, training-uri şi activităţi practice, prin care îşi vor putea dezvolta ideea de inovaţie socială

- Înscrierea planului de business până la finalul lunii august. Semifinaliştii vor lucra alături de mentorii lor timp de o lună pentru a-şi elabora planul de afaceri

- Finala competiţiei - noiembrie, 2018. Cei mai buni 10 finalişti îşi vor susţine proiectul în faţa comisiei de evaluare, în Bruxelles, iar trei idei de afaceri vor fi recompensate cu 50.000 de euro fiecare

Competiţia Europeană de Inovare Socială promovează inovaţii sociale care iau naştere într-o comunitate locală, pornind de la nevoile, problemele şi resursele comunităţii, cu scopul de a stimula integrarea tinerilor în economia locală. Proiectele pot cuprinde – fără a se limita la - idei din: tehnologie, antreprenoriat, dezvoltarea competenţelor tinerilor, consiliere şi mentorat şi alte iniţiative creative, prin care se poate obţine impact social pe termen lung.

Organizat începând din 2012, în memoria politicianului şi inovatorului social portughez Diogo Vasconcelos, Competiţia Europeană de Inovare Socială se desfăşoară în fiecare an sub o nouă temă, axându-se de fiecare dată pe abordarea unor subiecte europene diverse. Concursul este organizat de Comisia Europeană, cu sprijinul Nesta, Kennisland, European Network of Living Labs, Ashoka şi Scholz & Friends.