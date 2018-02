Parlamentul European face noi reguli pentru consumatorii de energie electrică

Comisia parlamentară pentru energie din cadrul Parlamentului European a aprobat miercuri noi reguli privind electricitatea, axându-se pe drepturile consumatorilor şi beneficiile pe care le pot avea aceştia în urma aplicării lor.

“Consumatorii vor avea noi drepturi graţie normelor UE privind accesul la siturile de comparare a preţurilor energiei electrice, monitorizarea energetică şi energia produsă acasă. Noile norme UE privind energia electrică sunt stabilite pentru a oferi consumatorilor mai multă putere”, a informat Parlamentul European.

Noile norme, aprobate de comisia parlamentară, trebuie aprobate însă şi de PE pentru a intra în vigoare.

Propunerile fac parte din reforma mai largă a pieţei de energie electrică şi pachetul de energie curată şi sunt concepute pentru a stimula concurenţa, pentru a consolida cooperarea între ţările UE în cazul unei crize energetice şi a facilita trecerea la surse de energie curată, cum ar fi energia eoliană şi solară.

Energia produsă şi neconsumată poate fi vândută

Astfel, consumatorii şi comunităţile locale vor putea avea posibilitatea să participe activ la piaţa energiei electrice: să producă propria electricitate, să o consume sau să o vândă altora.

În România acest lucru nu este posibil deocamdată, pentru că autorităţile nu ştiu cum să impoziteze veniturile obţinute în urma vânzării energiei electrice produse de persoane fizice.

Recent, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege a declarat în cadrul unei dezbatericare a avut loc la sediul ANRE, că persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate.

Furnizorii de energie pot fi schimbaţi în 24 de ore

Pe de altă parte, Parlamentul Europeam a aprobat regula potrivit căreia consumatorii vor putea schimba mai repede - în termen de 24 de ore - furnizorii de energie electrică, fără taxe, cu excepţia cazului în care doresc încheierea prematură a unui contract pe durată determinată. În acest caz, taxele vor trebui să fie limitate, iar contractele care le includ vor trebui să le ofere consumatorilor avantaje tangibile în schimb.

Site-uri fiabile de comparare a preţurilor

Înainte de a schimba furnizorul, consumatorii trebuie să se informeze. “În unele ţări UE, consumatorii pot utiliza instrumente de comparaţie online. Deputaţii europeni doresc să se asigure că cetăţenii UE beneficiază de acces gratuit la cel puţin un astfel de instrument, care ar trebui să respecte şi standardele minime de calitate”, informează PE.

În conformitate cu normele existente, oamenii au deja dreptul de a se retrage dintr-un nou contract în termen de 14 zile, dacă acesta a fost încheiat pe internet sau prin telefon.

Facturi mai clare

Mulţi clienţi încă nu înţeleg detaliile facturii lor la electricitate, după cum arată un studiu de piaţă realizat de Comisia Europeană. Noile reguli ar trebui să îmbunătăţească acest lucru, solicitând furnizorilor să prezinte informaţii despre consumul de energie şi costurile pentru fiecare factură într-un mod uşor de înţeles.

Contoare inteligente

Clienţii vor putea solicita un contor inteligent care să prezinte consumul de energie şi costul în timp real şi care poate fi citit de la distanţă. Acestea ar trebui instalate în condiţii echitabile în termen de trei luni de la data solicitării. Ţările UE trebuie să asigure lansarea de contoare inteligente, dar nu sunt obligate să finanţeze instalarea lor în cazul în care costurile depăşesc beneficiile.

Consumatorii ar trebui să poată să-şi adapteze consumul de energie şi în funcţie de semnalele de preţ în timp real de pe piaţă, în cazul în care optează pentru un contract dinamic al preţului energiei electrice, o opţiune prevăzută în noile norme.

Protecţia clienţilor vulnerabili

Ţările UE vor fi obligate să elaboreze planuri de acţiune pentru reducerea numărului de gospodării vulnerabile şi sărace.