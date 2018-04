Nou sistem pentru sprijinirea producătorilor de energie regenerabilă. ANRE vrea să înlocuiască certificatele verzi cu tarife fixe

Acum, producătorii de energie regenerabilă primesc gratuit un număr de certificate verzi, pe care le pot vinde pe o piaţă specializată, pentru un câştig în plus faţă de energia propriu-zisă. Furnizorii de energie sunt obligaţi să cumpere aceste certificate verzi, care sunt în final plătite de toţi consumatorii, inclusiv de populaţie, în factura finală. Această schemă funcţionează în România încă din anul 2005.

„Ieri (marţi - n.r.), în Comisia de industrii din Camera Deputaţilor, a fost pe ordinea de zi Legea de aprobare a OUG 24/2017, care a venit cu unele măsuri, marea majoritate în favoarea producătorilor de regenerabile, dar, după un an de aplicare, am ajuns la concluzia că nu şi-a atins scopul această ordonanţă, iar, prin legea de aprobare, există posibilitatea să corectăm sau să venim cu noi modificări. Sens în care încă din decembrie ANRE a început discuţiile cu producătorii de energie regenerabilă şi în februarie - începutul lui martie am formulat mai multe amendamente la această OUG”, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), citat de Agerpres.

Unul dintre amendamente vizează trecerea la sistemul de tarife fixe, aşa-numitul sistem feed-in tarif, propunere cu care au fost de acord toţi cei consultaţi de ANRE, a susţinut Nagy-Bege.

„Printre propuneri a fost una agreată de majoritatea producătorilor sau pot să spun că de toţi cei cu care am vorbit noi, întrucât acest sistem de certificate verzi, care are totuşi nişte incertitudini, nu toţi producătorii reuşesc să-şi vândă certificatele verzi, iar veniturile din certificate verzi nu sunt uniform repartizate între producători şi vorbim de 800 de producători. Una dintre soluţii este să schimbăm această schemă de sprijin prin certificate verzi cu o schemă de feed-in tariff. Vom găsi un organism care să administreze schema, aşa cum este Transelectrica în cazul schemei de sprijin pentru cogenerare, care strânge banii de la furnizori pentru bonusurile de cogenerare”, a explicat vicepreşedintele ANRE.

Mai exact, ANRE va stabili pentru fiecare tehnologie şi sursă regenerabilă un preţ fix, care va fi asigurat şi va fi plătit periodic. „Deci nu va mai exista o piaţă a certificatelor verzi. Însă trebuie să facem calcule serioase cu privire la acest preţ fix”, a susţinut reprezentantul reglementatorului.

Întrebat când ar putea intra în vigoare noua schemă, Nagy-Bege a arătat că este greu de estimat un termen. „Dacă Parlamentul va aproba acest amendament, în şase luni ANRE va elabora această schemă de sprijin împreună cu Ministerul Energiei, Consiliul Concurenţei, companiile din domeniu şi vom începe discuţiile cu Comisia Europeană pentru a primi acordul Executivului european. Este foarte greu de spus cât ar putea dura discuţiile cu Comisia Europeană”, a mai spus el.