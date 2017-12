Noi Contracte Colective de Muncă la Romaero şi la Oil Terminal Constanţa pentru a menţine salariile la nivelul actual

”Pe baza acordului dintre partenerii sociali, Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Romaero SA va asigura aplicarea OUG 79/2017, OUG 82/2017 prin măsuri care nu vor avea ca efect diminuarea salariilor nete la nivelul companiei”, arată un comunicat al Romaero, transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).







Pentru primele nouă luni ale anului, Romaero a raportat pierderi de 16,95 milioane lei, mai mici cu 37% faţă de perioada similară a anului trecut, când s-au ridicat la 26,93 milioane lei.





Romaero, companie controlată de Ministerul Economiei, are circa 760 de salariaţi şi are o valoare de piaţă de 143,6 milioane lei (36,7 milioane euro). Compania a înregistrat anul trecut pierderi de 60,3 milioane lei. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli, Romaero a estimat că va încheia acest an cu pierderi de 44,18 milioane lei şi venituri totale de 62,7 milioane lei.





La rândul său, Oil Terminal Constanţa a încheiat un nou contract colectiv de muncă, valabil tot doi ani.





”Cu referire la modalitatea de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 privind trecerea contribuţiilor sociale în sarcina salariaţilor, părţile au convenit ca începând cu data de 1 ianuarie 2018 să se menţină salariile nete ale tuturor angajaţilor de la data de 31 decembrie 2017”, se arată într-un comunicat al companiei.





Oil Terminal Constanţa a raportat un profit net de 11,5 milioane lei în primele nouă luni, în scădere cu 24,9%, de la 15,3 milioane lei în perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri netă înregistrează la nouă luni o creştere cu 3,5% faţă de primele nouă luni din 2016, până la 120,9 milioane lei, generată de creşterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.





Cantităţile derulate de ţiţei şi alte produse petroliere s-au ridicat la 4,06 milioane tone, în scădere cu circa 6% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2016. Companiat are aproape 950 de salariaţi. Principalul acţionar este statul român prin Ministerul Energiei, deţinând 59,62% din capitalul social.