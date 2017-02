Havrileţ (ANRE): România începe în 2018 extracţia de gaze din Marea Neagră şi devine exportator

”Începând cu anul viitor, la 1 iulie, va intra o structură nouă. Practic, din momentul acela România va deveni şi exportator, pentru că această structură aduce un plus de gaze faţă de solicitările normale din România”, a declarat miercuri Havrileţ, prezent la un eveniment.

Potrivit şefului ANRE, în primul an, producţia companiei va fi de 1 miliard metri cubi gaze, urmând să crească ulterior în următorii ani până la 4 miliarde metri cubi/an.

”Începe pentru primul an producţia cu 1 miliarde metri cubi, urmând ca în anul 2,3,4 să crească etapizat până la 4 miliarde de metri cubi pe an, faţă de un consum de 12 miliarde în acest an şi de un import în condiţii normale între 500 şi 600 milioane metri cubi pe an”, a adăugat Havrileţ.

Compania Black Sea Oil and Gas, deţinută de Carlyle International Energy Partners, ce face parte din fondul de investiţii The Carlyle Group, este unul dintre cele mai mari grupuri de investiţii de capital din lume.

Fondul de investiţii a finalizat în 2015 preluarea operaţiunile din România ale companiei petroliere canadiene Sterling Resources prin intermediul societăţii Black Sea Oil & Gas.

Portofoliul companiei este alcătuit din trei perimetre deţinute în platforma continentală a Mării Negre, având o suprafaţă totală de 5.000 km pătraţi: XIII Pelican, XV Midia (Mică Adâncime) şi EX-25 Luceafărul, care conţin descoperirile de gaze Ana, Doina, Luceafărul şi Eugenia. Preţul tranzacţiei dintre Carlyle şi Sterling s-a ridicat la 42,5 milioane de dolari.

Carlyle International Energy Partners are şi alte afaceri în România, în condiţiile în care a finanţat achiziţia de către Mazarine Energy B.V., prin subsidiara Mazarine Energy Romania, concesiunilor la 19 zăcăminte petroliere onshore, a trei instalaţii pentru reparaţii capital şi a echipelor aferente de la OMV Petrom.

În prezent, singurul producător de hidrocarburi din Marea Neagră este OMV Petrom, care operează în zona de mică şi medie adâncime. Împreună cu gigantul american ExxonMobil, cea mai mare companie petrolieră românească a derulat un amplu program de explorare seismică în blocul Neptun Deep, zona de mare adâncime a Mării Negre.