Grupul Erste a încheiat primul trimestru cu un profit net de 333 milioane de euro

„Un profit net de aproape 333 milioane de euro în primul trimestru (+26,8% an la an) reprezintă un început bun de an. Performanţa a fost susţinută de calitatea bună a activelor, creşterea semnificativă a depozitelor clienţilor (+7,4% an la an, până la 155,3 miliarde de euro), precum şi de continuarea creşterii creditării în ECE (+7,3% an la an, până la 140,5 miliarde de euro). Am înregistrat de asemenea un venit net din dobânzi mai mare, precum şi un venit mai bun din comisioane, care a crescut cu 3,0%, respectiv cu 4,6%. Rezultatele financiare bune au fost sprijinite de mediul de risc favorabil, fiind înregistrată o continuare a scăderii ratei creditelor neperformante de la 4,0% la 3,7%”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Republica Cehă şi în Austria - la 1.082,6 milioane de euro (+3%; 1.051,3 milioane de euro). Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 478,6 milioane de euro (+4,6%; 457,7 milioane de euro). Creşteri substanţiale au fost înregistrate de venitul din administrarea de active şi din creditare. În timp ce venitul net din tranzacţionare s-a redus semnificativ la 11,3 milioane de euro (48,6 milioane de euro), poziţia „câştiguri/pierderi din active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere” s-a îmbunătăţit. Venitul operaţional a crescut la 1.651,6 milioane de euro (+2,1%; 1.617,5 milioane de euro).

Creşterea cheltuielilor administrative generale până la 1.065,0 milioane de euro (+4,6%; 1.018,3 milioane de euro) s-a datorat unei creşteri raportate de categoria „alte cheltuieli administrative” şi de avansul deprecierii şi amortizării (+3,6% şi, respectiv, +1,5%), precum şi unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 604,5 milioane de euro (+5,7%; 571,7 milioane de euro). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” a inclus aproape toate contribuţiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2018, în valoare totală de 74,2 milioane de euro (64,7 milioane de euro). În consecinţă, profitul operaţional s-a diminuat la 586,7 milioane de euro (-2,1%; 599,2 milioane de euro). Raportul cost/venit a crescut la 64,5% (63,0%).

Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 54,4 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente şi garanţii acordate şi a activelor financiare (FVOCI), la -22 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (65,8 mil. EUR, respectiv 19 puncte de bază), datorită eliberării nete de provizioane sprijinită de calitatea mai bună a activelor. Aceasta s-a datorat scăderii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite şi cele eliberate, aferente activităţii de creditare, în special în Austria şi Page 2

Republica Cehă. Rata creditelor neperformante s-a îmbunătăţit din nou la 3,7% (4,0%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit la 72,5% (68,8%).

Poziţia „alte rezultate operaţionale” s-a situat la -128,0 milioane de euro (-127,1 milioane de euro), incluzând cheltuielile cu contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie în valoare de 68,2 milioane de euro (77,5 milioane de euro). Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare au crescut uşor la 38,6 milioane de euro (35,8 milioane de euro), incluzând aici taxele bancare din Ungaria în valoare de 13,7 milioane de euro raportate anticipat pentru întreg anul 2018. Alte taxe au crescut la 9,5 milioane de euro (5,6 milioane de euro).

Taxa pe participaţiile minoritare a scăzut la 70,1 milioane de euro (-8,8%; 76,8 milioane de euro), pe fondul scăderii contribuţiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut la 332,6 milioane de euro (+26,8%; 262,2 milioane de euro).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a scăzut la 17,0 miliarde de euro (17,3 miliarde de euro). Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9 începând din 1 ianuarie 2018 a dus la o scădere de 0,6 miliarde de euro a capitalului total. După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 14,4 miliarde de euro (14,7 miliarde de euro). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parţial) s-au situat la 20,1 miliarde de euro (20,3 miliarde de euro). Câştigurile aferente primului trimestru nu sunt incluse în cifrele de mai sus. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, Basel 3 implementat parţial) au crescut la 114,0 miliarde de euro (110,0 miliarde de euro). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a menţinut la 12,6% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 17,7% (18,5%).

Activele totale au crescut la 230,0 miliarde de euro (+4,2%; 220,7 miliarde de euro). Numerarul şi echivalentele de numerar au crescut la 25,2 miliarde de euro (21,8 miliarde de euro), în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile de credit s-au majorat la 11,9 miliarde de euro (9,1 miliarde de euro). Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 142,1 miliarde de euro (+1,8%; 139,5 miliarde de euro). În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 21,0 miliarde de euro (16,3 miliarde de euro), iar depozitele de la clienţi au continuat să crească – mai ales în Republica Cehă şi Austria – şi au ajuns la 155,3 miliarde de euro (+2,9%; 151,0 miliarde de euro). Rata credite/depozite s-a situat la 91,5% (92,4%).

Perspective

Contextul operaţional se anunţă favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creşterea reală a PIB în 2018 se situează între 3% şi 5% pentru toate pieţele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria. Creşterea reală a PIB ar urma să fie susţinută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor şi scăderea ratei şomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de aşteptat ca disciplina fiscală să se menţină la nivelul întregii regiuni.

Perspective de business. Erste Group are ca obiectiv în 2018 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2018). Ipotezele de bază sunt: venituri în uşoară creştere (presupunând o creştere de peste 5% a portofoliului net de credite şi noi creşteri ale dobânzilor în Republica Cehă şi România); scădere uşoară a cheltuielilor ca urmare a unor costuri mai reduse cu proiectele şi creşterea costurilor de risc, deşi acestea vor continua să se menţină la minime istorice.

Riscuri privind perspectivele. Impactul privind evoluţia ratelor de dobândă alta decât cea estimată; riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor; riscurile geopolitice şi cele economice globale.

„Creşterea bazei de costuri în primul trimestru se datorează fluxului puternic de depozite, care a dus la o contribuţie substanţial mai mare la schemele de garantare, şi cheltuielilor de personal mai mari, ca urmare a majorărilor salariale susţinute de creşterea economică puternică din regiune, în special în Republica Cehă şi Slovacia.

Erste Goup are în continuare o capitalizare solidă, de 14,4 miliarde de euro. Scăderea uşoară de 30 puncte de bază şi impactul acesteia asupra capitalul comun de rang 1, calculat pe baza standardelor Basel 3 considerate integral, care acum se situează la 12,5%, reflectă faptul că rezultatul reportat nu este în mod tradiţional cumulat în T1, dar şi efectele implementării standardului de contabilitate IFRS 9.

Considerăm că decizia luată în această săptămână de agenţia Moody’s de a ne îmbunătăţi ratingul, alături de menţinerea perspectivei pozitive, reprezintă o nouă confirmare din partea pieţei că modelul nostru de business, de bancă în serviciul clienţilor şi companiilor din Europa Centrală şi de Est, funcţionează. Îmbunătăţirea rating-ului va avea un impact pozitiv şi asupra surselor noastre de finanţare”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

„Primul trimestru din 2018 a fost marcat şi de depăşirea pragului de 2 milioane de utilizatori ai platformei noastre digitale George în cele trei pieţe în care a fost deja lansată. De asemenea, am executat cu succes prima tranzacţie pe o platformă de comerţ internaţional ce foloseşte tehnologia blockchain pentru clienţii noştri corporate”, a continuat Treichl.