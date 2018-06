Fiscul începe marea executare a persoanelor fizice. Cum puteţi afla dacă sunteţi pe lista neagră

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat marţi, la o conferinţă de profil, că persoanele fizice au datorii restante către stat de circa 14 – 15 miliarde de lei , pentru recuperarea cărora ANAF va trimite decizii de impunere până la sfârşitul acestui an.

Potrivit acestuia, datoriile de 14 – 15 miliarde de lei, care includ şi amenzi de circulaţie, trebuie plătite de contribuabilii persoane fizice până în luna martie a anului viitor, cei care le vor achita până la sfârşitul acestui an urmând să beneficieze de o reducere a sumei de plată, valoarea bonusului fiind stabilită în urma analizei structurii datoriei.

"Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru care fiecare contribuabil să aibă această imagine. După care e normal, ca şi stat, pentru că ai avut o parte de vină ne-notificând contribuabilul, dar şi contribuabilul trebuia să ştie foarte bine legea şi să plătească faţă de stat, deci undeva la mijloc, să putem propune un mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an", a spus Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a precizat că recuperarea acestor sume face parte din soluţiile găsite pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018.

Verificaţi dacă sunteţi în lista datornicilor

Pe site-ul ANAF există o listă care cuprinde 11.131 datornici persoane fizice, ale căror restanţe, ce se întind pe 743 de pagini, nu sunt însă cumulate. În mare, datoriile cuprind Obligaţii restante la bugetul de stat, Obligaţii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat, Obligaţii restante la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi Obligaţii restante la bugetul asigurărilor de sănătate. Adică, datoriile persoanelor fizice provenite din impozitul pe venit, pensii, şomaj şi sănătate. Datorii care, potrivit legislaţiei de dinainte de 2018, trebuiau plătite de angajator, dacă persoanele fizice nu obţineau venituri din profesii liberale, alte activităţi independente sau chirii.

Lista publicată de ANAF priveşte doar datoriile persoanelor fizice care sunt mai mari de 15.000 de lei, cumulate în ultimii cinci ani. Dacă nu trece imediat la emiterea deciziilor de impunere şi, ulterior, recuperarea lor ori executarea silită în vederea recuperării, statul riscă să piardă aceşti bani, pentru că prescripţia intervine în termen de cinci ani.

Puteţi verifica dacă figuraţi în lista neagră a Fiscului aici.

Datornicii vor primi înştiinţări de plată, prin poştă sau online, în cazul în care au cont pe site-ul instituţiei. Cei care vor primi notificări de la ANAF prin poştă vor avea la dispoziţie 60 de zile să-şi achite datoria, în caz contrar, statul va începe să calculeze penalităţi, iar restanţierii cu penalităţi mai mari de 40 de lei vor putea fi executaţi silit.

Primele 500 de firme au datorii cumulate de 13,4 miliarde de lei

Pe de altă parte, în lista neagră a companiilor, inclusiv cele de stat, şi firmelor private, publicată la 30 septembrie 2017, figurează doar primele 500 de societăţi, ale căror datorii cumulate sunt de 13.394.628.925 lei.

Pentru recuperarea acestor datorii, de aproape 3 miliarde de euro (calculat la un curs de 4,6 lei/euro) statul nu a anunţat nicio măsură.

Situaţia primilor 500 debitori persoane juridice cu obligaţii fiscale restante la bugetele de asigurări sociale înregistrate la 30 septembrie 2017 şi neachitate până la acea dată poate fi consultată aici

ANAF a colectat 75,6 miliarde de lei în primele patru luni

În primele 4 luni din 2018, ANAF a colectat venituri bugetare totale de 75,58 miliarde de lei, „mai mult decât în anii 2016-2017 şi a depăşit planul de colectare stabilit prin legile bugetare”.

Programul de colectare repartizat de către Ministerul Finanţelor Publice pe primele trei luni ale anului 2018 a fost de 54,31 mld. lei.

„Totalul sumelor colectate de către ANAF pentru perioada mai sus menţionată a fost de 54,40 mld. lei, acesta reprezentând, dupa cum se observă, o depăşire în cifre absolute cu 93,6 mil.lei a programului de colectare stabilit şi o depăşire cu 10,6% - indice nominal, respectiv cu 5,20 mld. lei mai mult faţă de perioada similară a anului 2017 (49,20 mld. lei ). Se poate observa faptul că gradul de depăşire a nivelului încasărilor similare din anul 2017, 10,6% - indice nominal, este superior prognozei de creştere economică pentru anul 2018, revizuită la 6,1%, conform prognozei de primăvară a Comisiei Naţionale de Prognoză”, a informat ANAF de curând, precizând căveniturile colectate de ANAF sunt doar o parte din veniturile fiscale realizate la nivelul Bugetului General Consolidat.