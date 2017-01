3 opţiuni la îndemână pentru o locuinţă nouă

Odată cu implementarea progresivă a tuturor acestor modificări ce au avut loc la nivel macroeconomic, în timp s-a putut observa apariţia unor modificări în mentalitatea şi în stilul de viaţă al românilor, care au încercat să se adapteze la tendinţele actuale, potrivit cărora contează mai mult ceea ce deţii, decât ceea ce eşti.

Pentru tinerii din ziua de azi, independenţa financiară este tot ce contează

Astfel, întregul sistem de valori al românilor a suferit schimbări drastice, în prezent având o dinamică cu totul diferită faţă de cea a generaţiilor anterioare. Dacă părinţii şi bunicii noştri erau familişti convinşi, aveau o gândire tradiţională şi puneau preţ pe împărţirea bunurilor în mod egal către toţi membrii familiei, tinerii din ziua de azi au cu totul alte priorităţi.

Achiziţionarea unei locuinţe – scopul suprem al generaţiei tinere

Dacă şi visul vostru este acela de a deţine o casă, este recomandat ca în prealabil să luaţi în considerare câteva aspecte importante:

O casă nouă, cu un cost accesibil?

Spre exemplu, Cubic Residence, un renumit dezvoltator de imobiliare, a construit, de-a lungul timpului, numeroase ansambluri rezidenţiale în zonele periferice ale Bucureştiului, precum Bragadiru sau Prelungirea Ghencea. Casele au o arhitectură modernă şi practică, iar apropierea de natură este benefică pentru un stil de viaţă odihnitor şi sănătos. Aşadar, vă recomandăm să optaţi pentru una dintre aceste vile sau case, deoarece sunt moderne, complet mobilate şi, cel mai important, se află departe de haosul şi de aglomeraţia din zonele urbane concentrate.

Securizarea locuinţei – o prioritate care nu suportă amânare!





Odată cumpărată, este important ca locuinţa să fie dotată cu echipamente care să asigure protecţia şi siguranţa proprietarului. Degeaba cumpăraţi o casă, dacă în scurt timp aceasta devine ţinta infractorilor. Este mai bine să preveniţi un jaf, decât să vă confruntaţi cu efectele dezastruoase ale acestuia! Pagubele financiare cauzate de o intrare prin efracţie pot depăşi cu mult investiţia pe care o presupune achiziţionarea unui sistem complet de camere de supraveghere video şi a unui sistem de alarmă antiefracţie, precum cele de la Secfire.ro. Aşadar, nu amânaţi echiparea noii locuinţe cu sisteme care pot preveni şi împiedica jafurile şi sub nicio formă, nu mergeţi pe ideea că nu vi se poate întâmpla chiar vouă, pentru că în orice moment puteţi cădea victimă unui furt. De pildă, la Secfire puteţi găsi astfel de echipamente performante şi disponibile la preţuri mai mult decât accesibile - nu strică să aruncaţi o privire! Încă un lucru ar mai fi de adăugat: nu uitaţi că în România, gradul de infracţionalitate creşte simţitor de la an la an, în vreme ce gradul de responsabilitate al autorităţilor locale scade în mod jenant. Vorbim de un raport invers proporţional care nu e, sub nicio formă, în avantajul bucureştenilor. Cea mai bună soluţie pentru noi este să ne protejăm locuinţele şi să investim în siguranţa personală înainte de a fi prea târziu.

Protejaţi-vă locuinţa chiar şi atunci când lipsiţi de acasă





De multe ori, se poate întâmpla să plecaţi în vacanţe şi să lipsiţi de acasă vreme îndelungată, timp în care casa rămâne nesupravegheată. Presupunând că instalaţi un sistem de camere video pentru interior şi exterior, veţi avea posibilitatea de a monitoriza, în timp real, tot ceea ce se întâmplă în proximitatea locuinţei, de oriunde vă veţi afla. Tehnologia modernă permite conectarea prin Internet a telefonului mobil sau a laptopului la aceste sisteme de securitate, astfel încât veţi fi capabili să urmăriţi activitatea din preajma casei voastre, indiferent de locaţia voastră curentă. Desigur, pentru ca telefonul să poată afişa la o calitate superioară imaginile redate de camerele de supraveghere, acesta trebuie să fie un smartphone modern şi performant, care să aibă nişte specificaţii bune. Spre exemplu, la Badabum puteţi găsi telefoane performante la preţuri accesibile, cum ar fi un telefon Huawei cu ajutorul căruia să monitorizaţi activitatea interioară şi exterioară a zonei supravegheate. Raportul calitate-preţ al acestor telefoane este extrem de bun şi se garantează că nu veţi regreta investiţia!

Tehnologia este cea care ne-a adus în punctul în care suntem. Întreaga noastră viaţă se învârte în jurul unor dispozitive inteligente, care ne simplifică traiul, dar care în acelaşi timp creează dependenţă.

Cu toate acestea, tot tehnologia este cea care ne sare în ajutor atunci când avem nevoie de sporirea siguranţei personale, sau a casei în care trăim. Într-o epocă dominată de bunuri materiale, riscul de a fi victimele unui atac al infractorilor este enorm. De aceea, este extrem de important să apelam tot la tehnologie pentru a ne proteja împotriva răufăcătorilor.