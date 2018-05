Dăncilă o contrazice pe Olguţa în privinţa Pilonului II: Încă nu avem o modificare certă

„În niciun caz nu se pune problema desfiinţării Pilonului II, vreau să fac această precizare din start. În altă ordine de iei, da, sunt discuţii ca Pilonul II să fie opţional, dar încă nu avem o modificare certă. Nu am văzut această modificare, deci nu pot să dau amănunte referitor la acest lucru. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că Pilonul II nu se desfiinţează, pentru a nu crea îngrijorare. Eu încă nu am văzut acest proiect, după ce o să văd acest proiect, o să-mi spun punctul de vedere”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată de jurnalişti despre propunerea avansată de ministrul Muncii, potrivit Agerpres.

Olguţa Vasilescu a precizat marţi seară, la RTV, că nu vor fi luate cotizaţiile de la Pilonul II, dar va deveni opţional. „ „Noi ne-am hotărât ce vrem să facem! Şi este ceea ce am comunicat de anul trecut, şi anume să fie opţional acest Pilon II. Fără doar şi poate este bătută în cuie varianta aceasta. Între timp, am aflat cu stupefacţie că sunt şi eu la Pilonul II de pensii cotizant, în condiţiile în care eu am fost absolut convinsă că fiind la limita de vârstă atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaţilor, unde lucram la vremea respectivă”, a declarat Vasilescu.

Miercuri, premierul Viorica Dăncilă a participat, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, la punerea în funcţiune a Staţiei de Pompare şi Repompare 5 Haret (SRP5) din Amenajarea complexă Rugineşti-Pufeşti-Panciu (Vrancea), care va iriga culturile cu apă din canalul Siret-Bărăgan.