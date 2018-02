Ce alegi în 2018: salariat, PFA sau drepturi de autor?

Dacă ai de ales în acest an între a fi plătit precum salariat, persoană fizică autorizată (PFA), contract pe drepturi de autor sau prin mandat de director sau administrator, trebuie să iei în considerare ce schimbări aduce pentru aceste categorii „revoluţia fiscală”. Romanian Software, furnizor de soluţii software în domeniul resurselor umane, a realizat mai multe simulări care prezintă avantajele şi dezavantajele fiecărei forme de remunerare. Diferenţele pot fi analizate pe platforma CalculatorVenituri.ro, un comparator gratuit între diverse forme de angajare şi colaborare, valabile pentru 2018 versus 2017. „Comparatorul de pe CalculatorVenituri sprijină managerii şi antreprenorii să ia rapid decizii juste în privinţa formelor de remunerare, aferente contractelor de angajare şi colaborare din acest an. În acelaşi timp, angajaţii pot verifica modul în care angajatorii le-au respectat drepturile negociate, în urma schimbărilor aduse de «Revoluţia Fiscală»”, a declarat Victor Dragomirescu, directorul general al Romanian Software.

Cine este mai avantajat

Potrivit companiei, prin comparaţie, în anul 2017, o PFA cu normă de venit avea cele mai mici costuri, în timp ce la polul opus, cu cele mai mari costuri, se afla o PFA care avea determinarea impozitului în sistem real. Mai mult, anul trecut, pentru veniturile obţinute din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, persoanele în cauză datorau taxe mai mici decât pentru PFA în sistem real, diferenţa dintre acestea fiind de 20,2% raportat la net.

În anul 2018 se păstrează acelaşi trend, potrivit analizelor realizate de Romanian Software, cel mai mic cost fiind cel pentru PFA cu normă de venit şi cel mai mare cost - pentru PFA în sistem real, iar diferenţa între costul taxelor cu PFA în sistem real şi drepturi de autor este de 4%.

În concluzie, costul taxelor PFA cu normă de venit creşte cu 22,6% în 2018 faţă de anul anterior, iar costul taxelor PFA în sistem real scade cu 41,5% faţă de anul anterior. În acelaşi timp, costul taxelor pentru drepturi de autor se diminuează cu 4,2% şi rămâne în continuare o opţiune avantajoasă din punct de vedere fiscal în cazul celor care nu se pot sau nu vor să se autorizeze ca PFA şi care desfăşoară activităţi de creaţie.

Un alt exemplu arată că pentru un venit brut de 5000 de lei, în 2018, costurile vor fi identice pentru contractul individual de muncă şi contractul de administrator. În schimb, dacă persoana respectivă poate fi plătită prin drepturi de autor, un astfel de contract i-ar aduce un venit net mai mare cu aproximativ 28% întrucât cheltuiala totală faţă de un contract clasic de angajare este destul de mult diminuată.

Exemple de calcule

Cazul 1

Un angajator are mai multe scenarii de lucru pentru un salariu brut de 7.128 lei acordat în acest an, post „Revoluţia Fiscală”.

a) Dacă păstrează acelaşi salariu brut în 2018, salariul net scade de la 5.000 lei la 4.170 lei, dar dacă doreşte ca în 2018 angajatul să aibă acelaşi salariu net ca în 2017, adică 5.000 lei, prin modificarea salariului brut în 2018, valoarea salariului brut care trebuie acordat este de 8.548 lei.

b) Dacă angajatorul vrea ca în 2018 angajatul să aibă acelaşi salariu net (adică 5.000 lei, la fel ca în 2017) prin acordarea unei prime brute, el trebuie să dea o primă de 1.420 lei.

c) În cazul în care angajatorul doreşte ca în 2018 să îşi păstreze acelaşi total de cheltuieli ca în 2017, el trebuie să acorde un salariul brut în 2018 de 8.558 lei. În această situaţie, există o creştere a salariului net de 0,12%, adică de la 5.000 lei până la 5.006 lei.

Cazul 2

De exemplu, o Persoană Fizică Autorizată (PFA) care desfăşoară activităţi de creaţie, care pot fi încadrate ca cedare a drepturilor de proprietate intelectuală, poate lua o decizie corectă dacă va încheia în 2018 contracte de cedarea drepturilor ca persoană fizică în locul contractelor de prestări servicii. Pentru un venit lunar net de 5.000 lei, în anul 2017, în cazul unei norme de venit de 28.000 lei pe an (valoarea stabilită pentru domeniul IT în 2017) şi optând pentru cota individuală la determinarea contribuţiei de asigurări sociale, costul contribuţiilor şi impozitului pe venit datorate este de 746 lei lunar, adică 15% din valoarea venitului net. În anul 2018, în acelaşi context, cu norma de venit în valoare de 30.000 lei (valoarea stabilită pentru domeniul IT în 2018) şi o cotă de 25% la determinarea contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legislaţiei în vigoare, costul contribuţiilor şi impozitului pe venit datorate este de 915 lei lunar, adică 18,3% din valoarea venitului net.

Cazul 3

Tot în cazul unei PFA, însă cu impozit determinat în sistem real, pentru un venit net de 5.000 lei, contribuţiile şi impozitul datorate erau în anul 2017 în cuantum de 2.086 lei lunar, adică 41,7% raportat la venitul net şi în anul 2018 sunt în cuantum de 1.221 lei lunar, adică 24,2% raportat la net. Scăderea taxelor pentru PFA în sistem real se datorează faptului că pentru acest exemplu, specialiştii Romanian Software au considerat baza minimă de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale venitul minim asigurat care este egal cu salariul minim garantat în plată, iar baza contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul minim.

Cazul 4

Pentru 5.000 lei venit net obţinut ca urmare a cedării drepturilor de autor, în anul 2017, contribuţiile şi impozitul pe venit datorate erau în valoare de 1.073 lei, 21,5% raportat la net, iar în anul 2018 sunt în valoare de 1.027 lei, 20,5% din valoarea venitului net.