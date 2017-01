Cât de tare apasă povara fiscală pe umerii angajatului român

România ocupă locul 14 în rândul statelor membre ale Uniunii Europene în funcţie de ponderea pe care taxele - contribuţiile şi impozitul - le ocupă în totalul venitului brut realizat de un salariat, arată datele Consiliului Fiscal. Aceeaşi povară fiscală este suportată de angajaţii din Polonia şi Estonia.

În România, la un venit mediu brut de 30.714 lei pe an (2.559,5 lei pe lună), contrbuţiile reprezintă 39%, respectiv 12.086 de lei, iar impozitul de 16%, care se aplică bazei după plata contribuţiilor, ocupă 10% din veniturl brut, respectiv 2.980 de lei, potrivit calculelor Consiliului Fiscal. Astfel, taxele care revin statului reprezintă 49% din venitul brut, respectiv 15.066 de lei pe an, în timp ce salariaul rămâne cu numai 51%, adică 15.648 de lei pe an (1.304 lei). Astfel, venitul net, adică suma pe care un salariat o încasează în mână, este aproape jumătate din venitul brut.

Taxarea muncii, redusă în Cipru

Cea mai redusă taxare a muncii se aplică în Cipru, unde doar 9% din venitul brut al angajatului ajunge la stat, în Malta (19%) şi în Finlanda (32%). De asemenea, o povară fiscală mai redusă decât în România este suportată de salariaţii din Irlanda (35%), Marea Britanie (36%), Bulgaria (38%), Suedia (38%), Luxemburg (40%), Danemarca (44%), Croaţia (46%), Portugalia (47%), Estonia şi Lituania (48%). Angajaţii din Polonia şi Estonia suportă aceeaşi povară fiscală ca cei din România, ei încasând în mână 51% din venitul brut realizat.

La polul opus, cea mai mare taxare a muncii se înregistrează în Belgia (65%), în Olanda (62%) şi în Slovacia (58%). Taxe mai mari decât în România se aplică şi veniturilor brute realizate de angajaţii din Spania (50%), Slovenia (51%) şi Austria (51%).

România ocupă însă locul 22 în rândul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) în funcţie de povara fiscală suportată de persoanale fizice autorizate (PFA), respectiv o pondere a taxelor de 29% în totalul veniturilor brute. Astfel, la un venit brut anual de 30.714 lei, contribuţiile sociale ocupă o pondere de 16% în totalul venitului brut, respectiv 4.914 lei, impozitul reprezintă 13% din total (3.128 de lei), astfel că PFA rămâne cu un venit net de 21.672 de lei pe an, respectiv de 71% din venitul total, potrivit calculelor Consiliului Fiscal.

Pondere redusă în PIB

Pe de altă parte, datele publicate la sfârşitul anului trecut de biroul european de statistică Eurostat arată că Irlanda, România şi Bulgaria înregistrau în 2015 cele mai mici rate de taxe şi contribuţii sociale la bugetul statului ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB), de 24,4%, 28% respectiv 29%, la polul opus aflându-se Franţa, Danemarca şi Belgia, cu peste 40%. Însă acest procent nu este dat de nivelul taxelor, ci de capacitatea Fiscului de a le colecta. Iar în România colectarea taxelor este o problemă pentru care încă se caută o soluţie.

Investitorii: Povara este necompetitivă

Jumătate dintre membrii Consiliului Investitorilor Străini (FIC) arătau în luna noiembrie a anului trecut că povara fiscală din România este necompetitivă, iar procesul legislativ s-a înrăutăţit, potrivit unui sondaj realizat de către organizaţie. „50% din respondenţi consideră că, moderat sau chiar semnificativ procesul legislativ s-a înrăutăţit, ceea ce le afectează planificarea afacerilor. 70% din respondenţi consideră că lipsa transparenţei şi a coerenţei politicilor face România moderat sau semnificativ necompetitivă în raport cu alte locaţii în care aceştia desfăşoară afaceri. În ciuda reducerilor de taxe, 50% din cei intervievaţi consideră povara fiscală ca fiind necompetitivă în timp ce doar o rată de 38% o consideră competitivă“, informează FIC.