ANAF, răspuns pentru Grindeanu: Estimăm un plus al încasărilor de 3,83 miliarde lei în trimestrul II

Grindeanu i-a transmis, miercuri, succesorului său Mihai Tudose, să schimbe actuala conducere a ANAF dacă vrea să îmbunătăţească nivelul de colectare al taxelor şi impozitelor la bugetul de stat. „În ciuda faptului că avem această creştere economică de 5,7%, nu colectăm suficient de bine. Avem întâlniri săptămânale sau la 10 zile cu conducerea Ministerului Finanţelor şi cu cei de la ANAF pentru a corecta anumite lucruri care au apărut în special în ultima lună-o lună şi jumătate. Nu am găsit răspuns nici la ultima întâlnire pe care am avut-o în urmă cu aproximativ două săptămâni la următoarele, de exemplu, trei întrebări: de ce, în condiţiile în care consumul a crescut cu 7%, încasările din TVA, înainte de rambursări, sunt minus 7%, de ce încasările din accize au scăzut la patru luni cu 6,8%, în condiţiile în care consumul de produse accizabile a crescut cu 6,5% şi cum se face că avem cea mai mare creştere economică din UE - 5,7%, dar încasările la impozitul pe profit au scăzut cu 5,9%? Aceste întrebări le-am pus în urmă cu două săptămâni celor de la ANAF”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ce spune ANAF

Fiscul transmite însă că estimează în primele 6 luni ale anului 2017 o creştere a totalului încasărilor bugetare faţă de perioada similară a anului 2016 cu 4,47 miliarde lei, atingând nivelul de 104,6%, ce dovedeşte o evoluţie pozitivă a activităţilor generale de colectare a veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Redăm mai jos răspunsul ANAF:

„Referitor la afirmaţiile domnului Grindeanu precizăm următoarele:

- impozitul pe profit declarat aferent trimestrului I 2017 a fost mai mare cu 300 milioane lei (4.6 mld in 2017 faţă de 4,3 mld in 2016), chiar în condiţiile în care în trimestrul I 2017 un număr de 7.524 de contribuabili au trecut în categoria plătitorilor de impozit specific având primul termen de declarare şi plată 25 iulie 2017. În acest context, nivelul încasărilor a fost influenţat negativ prin compensarea din obligaţiile declarate pentru anul curent a sumelor de impozit pe profit virate anticipat în anul fiscal 2016, în condiţiile închiderii exerciţiului financiar pe pierdere. Totodată, un număr de aproximativ 115.000 de contribuabili au trecut de la regimul de plătitori de impozit pe profit la regimul de impozit pe microintreprinderi, prin majorarea plafonului la 500.000 de euro a cifrei de afaceri, ceea ce a condus la o încasare suplimentară la impozitul pe microintreprinderi de aproximativ 52 milioane de lei.

- nivelul încasărilor de TVA ce reflectă activitatea economica din perioada ianuarie - aprilie 2017 cu declararea obligatiilor fiscale in perioada februarie - mai 2017, este mai mare cu 600 milioane lei fata de încasările din perioada similară a anului 2016, chiar şi în condiţiile reducerii cotei standard de impunere de la 20% la 19%. Astfel, cea mai importantă creştere a bazei de impozitare s-a înregistrat pentru bunurile impuse cu cota de 9% (de la 62,16 miliarde lei la 71,91 miliarde lei) ceea ce a condus la o creştere a TVA colectată de la 5,59 miliarde lei la 6,47 miliarde lei. O creştere similară s-a constatat şi la livrările impozabile cu cota de 5%, în timp ce reducerea cotei standard de impunere la 19% a produs o scădere a TVA colectată de la 43,22 miliarde lei în anul 2016 la 41,43 miliarde lei în anul 2017 ceea ce înseamnă o reducere a TVA colectată cu 1,79 miliarde lei, in conditiile cresterii bazei de impozitare de la 216 miliarde lei in 2016 la 218 miliarde lei in 2017.

- scăderea cu 7% a încasărilor în domeniul taxei pe valoare adăugată survine ca urmare a sumelor declarate în luna ianuarie 2017 aferente activităţilor economice din luna decembrie 2016 cu cota de 20% comparativ cu luna ianuarie 2016, aferente actvităţilor economice din luna decembrie 2015 impuse cu cota de TVA de 24% rezultând o diferenţă de încasări de 1,7 miliarde lei.

Ca urmare a schimbării managementului ANAF cu atributii în domeniul colectării veniturilor şi a celui responsabil cu coordonarea activităţii de antifraudă fiscală, gradul de realizare a programului de încasări bugetare pentru semestrul I 2017 este estimat la 99,2 %, cu evoluţie ascendentă în ultimele doua luni, mai şi iunie, ca urmare a îmbunătăţirii activităţii de colectare a veniturilor la bugetul de stat, recuperându-se parţial deficitul înregistrat în primul trimestru al anului. Subliniem că propunerile de schimbare a managementului au fost înaintate şefului Guvernului de către preşedintele ANAF cu mult timp înainte ca acestea să fie aprobate, un exemplu fiind poziţia de vicepreşedinte responsabil cu activitatea de administrare şi colectare a veniturilor bugetare, pentru care propunerea s-a înaintat în 22 februarie, iar numirea s-a realizat în 5 aprilie a.c.

Precizăm că înca din data de 6 martie a.c. domnul Bogdan - Nicolae Stan, preşedintele ANAF, i-a adus la cunoştinţă domnului Sorin Grindeanu faptul că, pentru realizarea obiectivelor propuse si asumate de către ANAF, o condiţie absolut necesară este asigurarea unui buget care să permită menţinerea în sistem a personalului de specialitate şi ocuparea posturilor vacante de cca 3.000 la acea dată, din totalul de 28.000 prevăzute în statele de funcţii ale instituţiei.

De asemenea, preşedintele ANAF a solicitat in nenumarate randuri prin adrese oficiale, înca de la începutul lunii martie, sprijinul Guvernului pentru promovarea cât mai rapidă a măsurilor legislative propuse în domeniul fiscal şi a unor măsuri legislative în domeniul protecţiei personalului care activează în acest sector de risc ridicat.

Subliniem că, pe lângă o diminuare drastică a bugetului de investiţii al instituţiei, Ministerul Finanţelor Publice a dispus la începutul acestui an şi reducerea bugetului de salarii al ANAF cu 240 de milioane lei. Preşedintele ANAF, domnul Bogdan - Nicolae Stan, a atras atenţia, prin informari scrise adresate Guvernului, asupra riscurilor care decurg din acestă situaţie.

De asemenea, conducerea ANAF l-a informat constant pe domnul prim-ministru în legătură cu starea precara a infrastructurii actuale de servere şi unităţi de stocare a Centrelor de Date ale ANAF, formată în marea sa majoritate din echipamente care sunt la sfârşitul ciclului de viaţă, cu o uzură fizică şi morală avansată. Pentru a implementa schimbarea, necesară migrarii datelor de pe echipamentele IBM pe noile tehnologii, în vederea îmbunătăţirii colectării, i-a fost solicitată Guvernului alocarea unei sume de bani, fapt nerealizat până la acest moment.

Reamintim faptul că, în luna martie, preşedintele ANAF şi-a asumat îndeplinirea a 14 măsuri de îmbunătăţire a colectării veniturilor fiscale şi de reducere a evaziunii fiscale, până la data de 15 aprilie, măsuri care au fost agreate de Guvernul României, care au fost îndeplinite si care au condus la rezultatele preconizate, cu efect asupra încasărilor din lunile mai şi iunie a.c.”.