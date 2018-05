Povestea unui brand care a făcut arta să coboare în stradă

Corina Stoian (36 de ani) şi Hamid Nicola Katrib (36 de ani) se cunoşteau de mai bine de 10 ani atunci când au decis să pornească pe acest drum împreună. Ea lucra de la 22 de ani în marketing, în industria de beauty, trecând pe la branduri cunoscute din domeniu. El, pe jumătate român (născut la Bacău), pe jumătate libanez, s-a specializat în design de interior în Beirut, însă din 2007 locuieşte exclusiv în România, unde şi-a deschis un birou de arhitectură.

Ideea s-a conturat uşor-uşor. Picturile cunoscutului şi premiatului arhitect cu o pasiune şi o înclinaţie clară spre artă urmau să fie imprimate pe eşarfe de mătase, într-o ediţie limitată. O idee de business destul de nouă la vremea aceea, cu o concurenţă redusă, care purta avantajul unei aure de mister. Încă de la început targetul a fost unul premium. “Îmi era foarte clar că, dacă vrem să exprimăm eleganţa şi arta în acelaşi timp, trebuie să alegem mătase şi nu orice fel de mătase, ci un tip special – twill - de cea mai înaltă calitate, cu finisaje premium”, a povestit pentru Adevărul Corina Stoian, co-fondatoarea brandului Efemere.

„Arta nu este suficientă”

Tocmai pentru că îşi doreau un produs cu o calitate înaltă, care să poată concura cu orice brand internaţional, de la idee la implementare a durat cam un an. Un an până picturile au ajuns să fie imprimate pe mătase specială, fină, cusută manual. Şi nu doar calitatea materiei prime a reprezentat o provocare pentru cei doi, ci şi multe altele. “Trăim într-o perioadă în care a face artă nu mai este suficient, este nevoie de strategie, concept, mesaj şi continuitate. Viceversa este de asemenea adevarată, asta în cazul în care vrei sa te diferenţiezi prin calitatea mesajului”, a mai explicat Corina Stoian, care are o experienţă de peste 14 ani în marketing de brand.





Investiţia iniţială a fost una destul de consistentă, poate de aceea cei doi preferă să nu-şi amintească în detaliu acest lucru. “Nu mai ţin evidenţa clară a costurilor necesare poate sutelor de mostre de mătase care mi-au venit din toate colţurile lumii. Concret, prima colecţie a costat cam 7.000 de euro, implicând producţia, ambalajele de lux create special pentru aceste produse, comunicarea…”, a adăugat Stoian.

Provocările businessului, atunci şi acum, la aproape trei ani de existenţă pe piaţă: furnizorii din România. Vizavi de aceştia, co-fondatorul acestui proiect îndrăzneţ are numai cuvinte de “laudă”: lipsă de implicare, deficienţe în comunicare, lipsă de profesionalism. Dar, acum, lucrurile stau totuşi ceva mai bine. Poate pentru că şi aşteptările s-au resetat corespunzător. O altă provocare o reprezintă producţia. Aceasta se realizează local pentru bijuterii şi kimono-uri şi extern pentru eşarfe, doarece acestea necesită un finisaj special.

“Un risc asumat”

În continuare, brandul produce exclusiv în ediţie limitată. De altfel, numărul produselor este exprimat pe site de la bun început. Cu siguranţă este greu să te îmbraci cu acelaşi kimono la un eveniment când sunt numai 30 sau 50 de piese de acelaşi fel. E o alegere de business care a implicat o investiţie suplimentară, dar care este parte din mesajul pe care îl transmite Efemere. “Convingerea mea este că, dacă vrei să trnsmiţi că o femeie este special, trebuie să-I oferi un produs unicat sau, pe cât posibil, într-o ediţie limitată. În plus, eşarfele sunt cusute manual, timpul de producţie fiind destul de are, micşorând astfel cantitatea de produse realizate. Este însă un risc pe care ni l-am asumat, considerând că, pentru noi, primează puterea mesajului, experienţa clientului şi calitatea produselor. Clienţii noştri sunt personae care apreciază conceptul fresh pe care îl propune, versatilitatea produselor situate la graniţa dintre urban şi elegant, funcţinalitatea lor, şi sunt dispuşi să investească în aceste principii”, a mai explicat Corina Stoian alegerile de business care i-au adus clienţi nu doar din România, ci şi din Paris, Londa, Dubai, Tokyo sau Beirut.

Dublarea cifrei de afaceri

Brandul creat de Corina Stoian şi Hamid Nicola Katrib a încheiat primul an de activitate pe profit, chiar dacă suma a fost modică. A fost însă imboldul necesar de a merge mai departe şi pentru a se îndrepta spre o piaţă cu o deschidere mai mare, cea externă. Valoarea medie a coşului de cumpărături este de aproximativ 100 de euro. Clienţii revin, de cele mai multe ori, şi îşi dublează coşul. Aproximativ 25% din venituri sunt investite în promovare, online şi offline. Restul… se duce spre noile colecţii. Astfel, pentru 2018, Corina Stoian îşi propune să dubleze cifra de afaceri. Şi, pentru asta, are deja un plan bine pus la punct, care include noi colecţii-capsulă şi combinaţii cu caşmir.

“Nu pot spune că avem concurenţi. Lucrăm pe pe o nişă unică de clienţi, care apreciază şi se regăsesc în creaţiile noastre. Pot spune că lucrăm cu artizani în arta bijuteriilor, a croitoriei demi-couture şi cu cei mai buni graficieni pentru a realiza un produs premium, dar şi pentru a oferi o experienţă specială fiecărui client. De la început ne-am dorit produse care să atragă prin inovaţie – şi aşa am creat kimono-ul reinterpretat ca piesă urbană -, prin materialele noi – mătasea twill -, dar şi prin combinaţiile inedite – aur şi mătase pentru brăţările de mână. În plus, imprimeurile suprarealiste, creaţiile lui Hamid, adaugă o notă inconfundabilă produselor noastre”, a încheiat Corina Stoian.