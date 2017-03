Ce trebuie să ştie un startup care vrea să intre într-un incubator precum hub:raum şi care sunt beneficiile

Despre ce presupune intrarea în hub:raum şi beneficiile pe care le pot avea start-up-urile, am stat de vorbă cu Cosmin Ochişor, business development manager, hub:raum. Ce tipuri de produse şi servicii sunt cele mai interesante pentru hub:raum? hub:raum este incubatorul pentru start-up-uri fondat de Deutsche Telekom pentru a asigura programe şi formate variate al căror scop este de a genera oportunităţi de business între ecosistemul start-up-urilor şi Grup. hub:raum selectează şi investeşte în start-up-uri care se potrivesc strategic afacerilor şi priorităţilor Deutsche Telekom în ceea ce priveşte inovaţia. În momentul de faţă căutăm cu precădere soluţii din zonele Internet of Things, securitate cibernetică, cloud, sisteme de analiză de business, plăţi mobile şi comerţ electronic, conţinut video multi-ecran, respectiv telecomunicaţii şi conectivitate. Temele variază în funcţie de programele de accelerare pe care le organizăm de-a lungul unui an, cum sunt seriile hub:raum Warp Sprint. De altfel, noi am testat în ultimii doi ani ideea de a organiza programe care să se adreseze anumitor verticale, unul dintre cele mai bune exemple fiind ChallengeUp, organizat împreună cu Intel şi Cisco. Acceleratoarele au avantajul (faţă de cele generaliste) că aduc şi alte nume importante în industria respectivă şi scurtează semnificativ timpul de la prototipare la comercializare. Dat fiind răspunsul pozitiv în ceea ce priveşte ChallengeUp, avem în plan anul acesta să dezvoltăm mai multe runde de accelerare: avem o colaborare cu Nokia pentru zona de aplicaţii B2C (consumer) care explorează zona de servicii de pe segmentul de voce, inclusiv cele de tipul Value Added Service (VAS). Mai pot menţiona o colaborare cu o companie din domeniul energiei care, bineînţeles, este interesată de soluţii cu impact în zona de eficientizare/economisire de energie. Pe lângă aceste două programe, mai avem unul pe zona de IoT, unde practic ne aliniem direcţiei strategice la nivelul Grupului în ceea ce priveşte NBIoT (Narrow-Band Internet of Things), respectiv un program pe zona de could-robotics pentru care căutăm companii la început de drum care dezvoltă soluţii de computing pentru dispozitive conectate.

Cât de avansat trebuie fie un proiect pentru a avea şanse să fie acceptat? În ce stadiu minim trebuie să se afle? Investiţiile făcute de hub:raum se adresează în principal companiilor care nu au lansat încă un produs pe piaţă, aşa numitele „pre-revenue”. Vorbim, practic, de start-up-uri care au dezvoltat un prototip şi caută că dezvolte o primă versiune a produsului. Sunt şi cazuri în care participăm împreună cu alţi investitori în runde mai avansate, care se adresează companiilor aflate în faza de dezvoltare. Partea a doua vine mai degrabă ca un răspuns natural la programele pe care le organizăm împreună cu alţi parteneri şi care au ca principal scop lansarea pe piaţă a unor produse noi, în parteneriat. Acestea sunt atractive pentru companii mai avansate, care au deja un produs validat de piaţă şi care sunt în căutare de parteneri comerciali şi canale de distribuţie. Ca o concluzie, aş spune că hub:raum acţionează pe două direcţii, una fiind partea de incubare şi accelerare care vine la pachet şi cu o potenţială investiţie, iar cealaltă direcţie ar fi cea de facilitare de parteneriate cu diverse corporaţii. Fiecare dintre aceste zone are un specific diferit: zona de accelerare, de exemplu, are o componentă de investiţie, pentru ca majoritatea start-up-urilor nu generează venituri în această fază şi de aceea infuziile de capital sunt necesare. Cum ajung startup-urile să fie acceptate în hub:raum? Cum aplică, cum sunt selectate? Start-up-urile pot aplica pe diverse canale, fie pe hubraum.com, fie pe https://www.warpaccelerator.com, care este pagina dedicată programelor pe care le organizăm. O altă metodă, pe care o recomand start-up-urilor, este să încerce să intre în contact cu unul din membrii echipei. Suntem prezenţi la majoritatea evenimentelor dedicate start-up-urilor din regiune, aşa că suntem uşor de găsit şi întotdeauna deschişi pentru pitchuri. Ce facilităţi primesc startup-urile acceptate şi la ce trebuie să aştepte o tânără companie acceptată? Aşa cum spuneam mai devreme, suportul vine sub formă de investiţie, de până la 300.000 de euro, sau ca facilitare de parteneriat comercial. În afară de aceaste două direcţii, există şi o componentă educaţională foarte importantă, de care start-up-urile beneficiază. În ultima perioadă, ne concentrăm mai mult pe partea aplicată, ceea ce reprezintă un pas în plus faţă de simpla transmitere de informaţii. Practic, am dezvoltat intern workshop-uri care au în vedere în primul rând identificarea de soluţii şi punerea lor în practică folosind modelele pentru value-proposition şi design-sprint-uri.