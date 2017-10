Spectacolul „Căpcăuni/Ogres”, realizat de Eugen Jebeleanu la Théâtre Ouvert din Paris, în Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti #4

„Căpcăuni” propune un voiaj în inima homofobiei într-un moment în care şi o parte din opinia publică din România se aliniază la această tendinţă tot mai prezentă în unele ţări europene, pe fondul obţinerii mai multor drepturi de către diferitele minorităţi.

Din Franţa în Rusia şi din Uganda până în Iran - trecând prin Bulgaria, Africa de Sud, Camerun, Grecia, Brazilia, România, Coreea de Sud şi Ţările de Jos - acest text se referă la un tip de discriminare care exclude socialmente, care omoară direct sau indirect, care există sub toate formele şi ale cărei forme provoacă durere şi suferinţă.

Piesa este rezultatul unei documentări aprofundate şi pline de empatie, scriitura dramaturgului francez Yann Verburgh fiind apreciată în urma mai multor lecturi de care a beneficiat în perioada de dezvoltare a textului.

„Căpcăuni” a fost publicată de Éditions Quartett, cu o prefaţă semnată de Alexandra Badea, ea însăşi autoare dramatică şi regizoare recunoscută în spaţiul francez.

28 de scene, 14 destinaţii, mai multe temporalităţi şi 30 de personaje pentru un grup de cinci actori, fac să se audă puncte de vedere diferite şi subiective (cele ale victimelor, cele ale agresorilor, cele ale familiilor, cele ale martorilor) care se reunesc într-un spaţiu comun, generând o adresare corală.

Această propunere dramatică ridică întrebări despre injustiţia şi inegalitatea legată de orientarea sexuală şi, într-un mod mai larg, asupra libertăţii de a iubi şi de a fi iubit.

Spectacolul „Căpcăuni” marchează debutul companiei cu acelaşi nume creată de Yann Verburgh şi Eugen Jebeleanu în urma unei serii de colaborări de succes româno-franceze.

Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti are în acest an tema Europa? şi prezintă spectacole care transpun în limbaj teatral întrebările pe care mulţi şi le pun, precum şi unele noi, la care poate nu s-au gândit încă.

Prin spectacole cărora nu le lipseşte nici umorul, nici empatia, nici suspansul, urmate de discuţii deschise, libere, informale, cu artiştii care le-au creat, PITB # 4 propune un brainstorming în urma căruia spectatorii se vor simţi mai puternici graţie solidarităţii umane.

Platforma Internaţională de Teatru Bucureşti #4 este produsă de Asociaţia Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, cu sprijinul Institutului Francez, al AFCN şi al UNITER. Curatoarea Platformei este încă de la prima ediţie din 2014 criticul de teatru Cristina Modreanu.

Ediţia cu numărul 4 propune spectacolele „Căpcăuni” de Yann Verburgh, în regia lui Eugen Jebeleanu (producţie Franţa), „Exit”, semnat de cunoscutul regizor maghiar Arpad Schilling, premiat de Uniunea Teatrelor Europene (UTE) cu Premiul Noi Realităţi Teatrale (coproducţie România-Serbia), „Rovegan”, scris şi regizat de Catinca Drăgănescu şi „Bun de export” de Alex Tocilescu, în regia Catincăi Drăgănescu (producţii România).

Vor mai avea loc în cele patru zile ale evenimentului lansarea proiectului „România 100 - poveşti adevărate spuse pe viu”, o prezentare a Biroului Europa Creativă-România dedicată celor care vor să acceseze fonduri culturale europene, dezbaterea cu tema „Cât de european e teatrul românesc?” şi proiecţia filmului experimental ”Now you see it,now you don't”/ „Acum o vezi, acum n-o mai vezi”, realizat de regizorul american Richard Foreman cu actori români.