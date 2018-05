„Planeta Shakespeare“, neconvenţională. Spectacole de neratat, în weekend, la Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova VIDEO

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru „Shakespeare“, cea de-a XI-a, s-a deschis pe 23 aprilie, ziua naşterii şi morţii lui William Shakespeare, cu spectacolul „Poveştile africane ale lui Shakespeare“, prezentat de Teatrul Nou din Varşovia (Polonia). Regizorul, Krzysztof Warlikowski, este unul dintre cei mai bine cotaţi regizori polonezi pe plan european. În decembrie anul trecut, el a susţinut la Roma, alături de actriţa franceză Isabelle Huppert, o conferinţă despre cum s-au modificat mijloacele de punere în scenă în teatrul contemporan, în cadrul festivalului de acordare a Premiilor Europene de Teatru.

Warlikowski, care a regizat mai multe piese de teatru ale lui Shakespeare, este cunoscut pentru interpretarea modernă a textelor tradiţionale. „Poveştile africane ale lui Shakespeare“ este unul dintre cele mai importante spectacole ale regizorului polonez. În punerea în scenă, Warlikowski şi-a folosit tehnica specială de adaptare, prin juxtapunerea şi amestecarea unor fragmente din piese diferite. „Regele Lear“, „Neguţătorul din Veneţia“ şi „Othello“ prezintă trei eroi shakespearieni care întruchipează în acelaşi timp cifrele excluziunii de astăzi, fiind victime ale vârstei, antisemitismului şi rasismului. Warlikowski le permite să vorbească personajelor de obicei tăcute, făcându-le să ţină monologuri scrise special pentru piesa de teatru de către poetul libanez Wajdi Mouawad. Spectacolul, văzut de critici drept „o călătorie eroică în metafizic“, a avut o durată de 310 minute, punând la încercare rezistenţa spectatorilor, în timpul celor două reprezentaţii de la Craiova.

LAUDATIO PENTRU PREMIUL SHAKESPEARE

Premiul Internaţional Shakespeare, acordat de Institutul Cultural Român în urma deliberării propunerii juriului prezidat de teatrologul George Banu (foto), a revenit anul acesta regizorului Krzsztof Warlikowski. „

"Lumea şi-a ieşit din ţâţâni" şi nu doar în Danemarca şi întreg globul "e putred" cum ar spune Hamlet. Aceste gînduri inspiră orice mare aventură teatrală pornind de la Shakespeare asemeni celei angajate împreună de Krzystof Warlikowski şi scenografa sa Malgorzata Sczesniak. Warlikovski este un regizor care nu doar pune în scenă Shakespeare, dar care e el însuşi profund shakespearian.

Spiritul acesta îi animă opera teatrală la răspântie între trecut şi prezent ca în Pericles, Furtuna sau Hamlet, dar mai ales Poveştile africane unde reuneşte Neguţătorul din Veneţia, Othello şi Regele Lear. Experienţele prezentului şi vorbele trecutului se asociază la răscruce de timpuri şi lumi, în omul ce le serveşte de centru.

Pentru aceste reuşite care au marcat sena europeană li se acordă împreună celor doi artişti Premiul Shakespeare 2018“, a subliniat George Banu, preşedintele juriului.

„Sunt bucuros să particip cu un spectacol la Festivalul Internaţional Shakesperare. Aş putea mărturisi că Shakespeare este casa mea, locuinţa mea“, a punctat regizorul Krzysztof Warlikowski (foto).





Festivalul Internaţional Shakespeare a adus, timp de două săptămâni, la Craiova peste 25 de spectacole din 13 ţări precum: Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, România, Belgia, Franţa, Japonia, Australia, Canada, Brazilia şi SUA. „Ne bucură faptul că Festivalul Internaţional Shakespeare are un loc important printre manifestările festivaliere din Europa şi din lume şi că, în acest fel, reaşază Craiova şi România pe harta culturală a lumii.

Această ediţie, numită «Planeta Shakespeare», le oferă spectatorilor posibilitatea de a alege din opera shakesperiană ce îi este mai apropiat simţirii“, a declarat Emil Boroghină (foto), director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare.

Festivalul se va încheia, duminică, cu spectacolul „Ace şi Opiu“, în direcţia de scenă a reputatului regizor Robert Lepage, despre care legendarul Peter Brook afirma că este „geniul regiei mondiale contemporane“. Spectacolul este prezentat, în afara programului shakesperian, de celebra companie canadiană Ex Machina din Quebec.

Programul festivalului de la Craiova a inclus spectacole din toată lumea, care s-au desfăşurat atât în sălile de teatru, cât şi în aer liber, în Centrul Vechi şi în cetăţile care străjuiesc oraşul. Printre cele mai importante spectacole s-au numărat „Măsură pentru măsură“, o coproducţie a Teatrului Puşkin din Moscova (Rusia) şi „Cheek by Jowl“ din Londra (Marea Britanie), „Furtuna“, de la Teatrul Naţional din Nisa (Franţa), în regia Irinei Brook, spectacolul „Romeo şi Julieta“, în regia lui Oh Tae Suk, o producţie a Mokwha Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud).

Sfârşitul primei săptămâni a inclus spectacole de stradă, concerte de jazz şi muzică clasică, montări ale unor teatre renumite din întreaga lume, dar şi producţii ale şcolilor de teatru din România şi Spania. Un nou mod de interpretare s-a putut vedea în versiunea coreeană a piesei „Romeo şi Julieta“. Jocul „de-a v-aţi ascunselea“ din seara nunţii, sub pătura imensă, banchetul plin de viaţă pe acorduri de boluri coreene sau tambur, dansul felinarului, decorul coreean tradiţional, cum ar fi ţesăturile şi elementele de recuzită în cinci culori au luat cu asalt scena. Deopotrivă, zumzetul trist al ceremoniei funerare a amintit de muzica tradiţională coreeană.

Pe străzile Craiovei s-a jucat „Visul unei nopţi de vară“, un spectacol comunitar itinerant, prezentat de Compania Parrabbola şi Compania Teatrulescu. Cu o distribuţie de peste 80 de artişti, spectacolul a contopit dimensiunile diferite ale piesei, conducându-şi spectatorii prin palate şi pieţe, la nunţi, precum şi în lumea misterioasă şi pizmaşă a „pădurii“ - toate ascunse pe străzile şi în clădirile din Craiova.

Abrahamse & Meyer Productions, singura companie independentă de teatru clasic din Africa de Sud, a prezentat la Craiova „Macbeth“, în regia lui Fred Abrahamse. De la Oradea, Teatrul „Regina Maria“ a prezentat spectacolul „În inima nopţii – Episodul Macbeth“, în regia lui Gavriil Pinte, cu un scenariu după William Shakespeare semnat de Gavriil Pinte, cu inserţii din texte de George Banu şi Monique Borie.

Sonetele au răsunat în cetate

Evenimentele s-au desfăşurat atât în cele două săli ale Teatrului Naţional din Craiova, cât şi la Teatrul „Colibri”, Teatrul de vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, Aula „Buia” şi în aer liber, în special în centrul oraşului (Pieţele „Mihai Viteazul”, „Fraţii Buzeşti”, „William Shakespeare”).

Shakespeare, din întreaga lume

Din Asia, Mokwha Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud) a adus la Craiova un Romeo şi Julieta în regia lui Oh Tae-suk, creatorul unei lumi teatrale unice, ”O explozie vizuală a esteticii teatrale tradiţionale coreene”. Jijosha Yamanote Company din Tokyo (Japonia) prezintă la Craiova ”Furtuna”, în regia lui Masahiro Yasuda. ”Furtuna” este deseori descrisă ca o piesă despre iertare. Această producţie, totuşi, se concentrează nu pe iertare, ci pe lipsa ei, piesa povestind cum Prospero îşi dă seama, treptat, că nu va fi iertat.

Din America de Sud, una dintre cele mai importante companii de teatru din Brazilia, Teatrul ”Clownii lui Shakespeare” din Natal a trimis la Craiova o prezentare multimedia a spectacolului ”Excelenţa sa, Richard al III-lea”. Spectacolul, care se desfăşoară în spaţiul public, este o combinaţie poetică menită să pună incertitudinile permanente din piesa lui William Shakespeare faţă în faţă cu realităţile culturale populare din spaţiul brazilian, în special din culturile Minas Gerais şi Rio Grande do Norte, ca rezultat al parteneriatului de scucces dintre regizorul Gabriel Villela şi Compania Clowns de Shakespeare.

Din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer Productions, singura companie independentă de teatru clasic, a adus la Craiova ”Macbeth” , în regia lui Fred Abrahamse. Fred Abrahamse a absolvit Universitatea din Cape Town, fiind considerat unul dintre regizorii de marcă din Africa de Sud. De-a lungul celor 36 de ani de carieră, Abrahamse a regizat peste 150 de producţii de toate genurile, printre care se numără spectacole de teatru clasic, operă şi teatru muzical.

Din America de Nord, din SUA, Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater a prezentat Othello – Remix, o interpretare exuberantă, de 80 minute, a povestirii tragice a lui Shakespeare. Comandată de Teatrul Globe al lui Shakespeare din Londra şi Teatrul Shakespeare din Chicago, câştigătoare a premiului pentru cele mai bune versuri şi cel mai bun nou muzical (Premiile MTM:UK) la Festivalul Fringe din Edinburgh, ad-RAP-tarea Fraţilor Q a lui Othello este „un triumf de la început şi până la sfârşit”. În prezent, au spectacole pe Broadway, la Teatrul Westside din New York.

Din Quebec, ConArt / Cachaça Prod, o companie de producţie discografică a adus “Regele lirei” un spectacol direct, în care personajul activ este sonetul shakespeareian recitit, într-o manieră proprie, expus liber de orice convenţii teatrale unui partener inteligent, care nu are replică scrisă, nu este vocal, dar, provocat de actor, poate reacţiona. Acest partener ideal este publicul.





Canada a venit cu un spectacol în afara programului shakespearian prezentat de Compania ”Ex Machina” din Quebec. Robert Lepage, despre care legendarul Peter Brook afirma că este ”geniul regiei mondiale contemporane”, revine, la 20 de ani de la prima punere în şcenă, cu piesa Ace şi Opiu. Versatil în toate formele de teatru, Robert Lepage este nu numai un maestru al regiei, ci şi un talentat dramaturg, actor şi regizor de film. Abordarea sa teatrală, extrem de creativă şi originală, i-a adus recunoaşterea internaţională, care a zdruncinat din temelii dogma orientării clasice, în special prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Din Australia a venit actorul Brett Brown, care prezintă un one-man show ce explorează multiplele laturi ale lui ”Henric al V-lea” (regia: Philip Parr) al lui Shakespeare: monarh şi bărbat. Descris de The Sydney Morning Herald ca o „stea în devenire” care „poate să cânte, să danseze şi să joace astfel încât să pună aproape pe oricine la colţ”, actorul şi baritonul australian, Brett Brown este absolvent al Academiei Regale de Artă Dramatică (RADA) din Londra. El a avut reprezentaţii cu Opera Australia, Royal Shakespeare Company, Shakespeare’s Globe, BBC, în spectacole şi musicaluri pe West End din Londra şi în festivaluri de teatru din întreaga Europa.

Din Marea Britanie, Flute Theatre a adus o ”A douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter, cu “muzică non-stop, halucinant de rafinată, magie artizanală şi miracole de zi cu zi” (Robert Shaughnessy), Teatrul de Repertoriu Worcester a venit cu ”Al doilea pat”, un one-woman show care o aduce în centrul atenţiei pe Anne Hathaway şi prilejuieşte momente de reflectare asupra vieţii ei cu marele scriitor. Compania Cheek by Jowl din Londra a revenit la Festivalul Internaţional Shakespeare, Craiova, de data aceasta alături de Teatrul Puşkin din Moscova. Declan Donnellan a prezentat ”Măsură pentru măsură”, ”Un memento vehement al faptului că puterea corupe” (The Guardian). Caroll Vanwelden (Belgia) va susţine un concert de Jazz – ”Shakespeare - Sonete”. Teatrul Naţional din Nice (Franţa) prezintă ”Furtuna!” Irinei Brook. Actriţă şi regizoare, fiica actriţei Natasha Parry şi a regizorului Peter Brook, Irina Brook a studiat arta dramatică la New York, în jurul anilor 1980, cu Stella Adler, conform tehnicilor Actor's Studio. Tot din Franţa a venit şi actorul Laurent Schuh, iniţiatorul Companiei ,,Les Arts et Mouvants" din Paris, cu spectacolul ”Ziua de mâine nu mai poate aştepta!, un manifest pentru un timp prezent, chintesenţa capodoperei numită "William Shakespeare" de Victor Hugo.

România a fost reprezentată la Craiova de Teatrul Nottara din Bucureşti, Teatrul de Stat ”Regina Maria” Oradea, Teatrul ”Toni Bulandra” din Târgovişte, Teatrul de Animaţie ”Ţăndărică” din Bucureşti, Teatrul de Comedie Bucureşti, UNTEATRU, Centrul Cultural ,,Reduta" din Braşov, Compania Teatrală Okaua de la Liceul A.I.Cuza din Bucureşti, Compania Teatrulescu din Craiova, şi bineînţeles, spectacolul Teatrului Naţional ”Marin Sorescu”, ”Nopţi ateniene”.

Festivalului Internaţional „Shakespeare“, organizat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ şi Fundaţia Shakespeare, a debutat la Craiova în 1994 şi a fost iniţiat de Fundaţia Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghină, după modelul marilor festivaluri internaţionale, precum cele din Edinburgh, Tokyo, Ierusalim sau Montreal. Festivalul Shakespeare s-a extins treptat, în timp şi în spaţiu, adresându-se unor categorii din ce în ce mai largi de public.

„Dacă s-a auzit de Craiova în lume, s-a auzit datorită Festivalului Shakespeare. Este brandul care poartă acest oraş peste hotarele culturale ale Europei şi ale întregii lumi“, a apreciat Alexandru Boureanu, manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova. „Festivalul Shakespeare reprezintă un loc de întâlnire pentru cele mai importante figuri teatrale ale momentului. Împreună cu ei şi spectatorii noştri, devenim pentru două săptămâni locuitori ai Planetei Shakespeare!“, a precizat Vlad Drăgulescu, codirector al Festivalului Internaţional Shakespeare.

Program în weekend

Vineri 4 mai

ora 17:00

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova - sala "I.D. Sîrbu"

Regele Lear

spectacol prezentat de Centrul Cultural "Reduta" din Braşov

regia: Alina Hiristea



ora 20:00

Teatrul "Colibri" Craiova

Furtuna

spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Nice (Franţa)

regia: Irina Brook



ora 21:00

Casa de Cultură a Studenţilor Craiova

Othello - Remix

spectacol prezentat de Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater (SUA)



Sâmbătă 5 mai 2018



ora 17:00

Sala "Buia"

Ziua de mâine nu poate să aştepte (după William Shakespeare de Victor Hugo)

spectacol prezentat de actorul Laurent Schuth-Compania "Les Arts Mouvants" din Paris (Franţa).



ora 17:00

Teatrul "Colibri" Craiova

Furtuna

spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Nice (Franţa)

regia: Irina Brook



ora 20:00

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova - sala "Amza Pellea"

Ace şi Opium

spectacol în afara programului shakespearean, prezentat de Compania "Ex Machina" din Quebec (Canada)

regia: Robert Lepage



Duminică 6 mai 2018



ora 17:00

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova - sala "I.D. Sîrbu"

Regele Lirei

recital susţinut de actorul Sergiu Cioiu din Montreal (Canada)



ora 20:00

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova - sala "Amza Pellea"

Ace şi Opium

spectacol în afara programului shakespearean prezentat de Compania "Ex Machina"

din Quebec (Canada)

regia: Robert Lepage



Spectacole prezentate în aer liber şi alte spaţii:



23 aprilie - 6 mai 2018, micro spectacole prezentate de Compania "OK aua", a elevilor de la Liceul A.I.Cuza din Bucureşti

regia: Gabriela Bobeş şi Ionuţ Popescu



24 aprilie - 6 mai 2018, spectacole prezentate de studenţii Universităţilor, Academiilor şi Facultăţilor de Teatru, din ţară şi străinătate, invitate în Festival.



Festivalul Internaţional Shakespeare este organizat de Teatrul Naţional "Marin Sorescu" şi Fundaţia Shakespeare, susţinut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal, cofinanţat de Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Institutul Cultural Român.