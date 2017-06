ANIVERSARE De ziua sa, regizorul Andrei Şerban se află în repetiţii cu „Don Giovanni“: „Când eram tânăr, credeam în iluzia că teatrul poate salva lumea“

După ce a avut la Opera Naţională Bucureşti un extraordinar succes de public cu "Lucia de Lamermoor" şi "Văduva veselă"(spectacol care s-a reluat la Iaşi cu biletele epuizate cu luni în urmă), Andrei Serban montează pentru prima data celebra opera a lui Mozart "Don Giovanni", socotită una din cele mai apreciate compoziţii din repertoriul muzical.

Premiera va avea loc pe 1 septembrie şi, cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere, celebrul regizor de teatru şi operă şi şef al şcolii de actorie de la Columbia University din New York, a ţinut o conferinţă despre opera lui Mozart, din care vă redăm cateva fragmente:

"Giovanni e un om liber"

"Don Giovanni nu poate fi definit. Ca şi Nunta lui Figaro sau Flautul fermecat, operele lui Mozart au ceva în comun: sunt alunecoase, eşueaza oricărei caracterizări. Nu le poţi defini, nu sunt nici comice, nici tragice, nici uşoare, nici solemne. Cum spunea şi Brook, singura lor definiţie e ca sunt mozartiene. Mozart ca om şi artist e expresia însăşi a vitalitatii şi a acestei exuberanţe uriaşe, care i-a caracterizat viata. Şi, în acelasi timp, o recunoaştere a prezenţei morţii în viaţă. Toata opera sa se situează între aceşti doi poli: bucuria de a trăi şi liniştea în faţa misterului morţii.

Don Giovanni este un personaj complex, ambiguu. Pe de o parte, e un criminal (omoară cu sânge rece), un seducător pervers şi un violator periculos, dar în acelasi timp e un rebel, un revoltat împotriva unei societăţi sclerozate, muribunde. Giovanni e un om liber. Ce cuvânt periculos acest "liber", e oare expresia supremă a năzuintelor omeneşti ori o libertate lipsită de orice conştiinţă morală, ca acea a teroriştilor de azi, care se sinucid crezând ca vor fi "liberi" dincolo?"

Întrebat despre parcursul carierei sale artistice, Şerban a răspuns: "Nu am o definiţie a parcursului meu, dar ştiu ca în tot ce facem ar trebui să încercăm să fim "căutători de adevăr".

Nu ştiu cât talent am avut, dar sigur noroc am avut cu carul; faima internatională o consider ca şi cum aş fi câştigat la o loterie artistică.