Al treilea weekend al Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă - B-Fit in the Street

Organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, cel mai mare eveniment de profil din ţară, Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti aduce, pe parcursul celor cinci weekenduri din luna iulie, 40 de spectacole internaţionale şi peste 300 de artişti din nouă ţări.

Programul celui de-al treilea weekend se remarcă prin reprezentaţii de excepţie, care se vor desfăşura în cinci zone cheie: Piaţa Universităţii, Centrul Istoric, Piaţa George Enescu, Calea Victoriei şi Piaţeta Odeon. De vineri până duminică, între orele 19 şi 23 bucureştenii se pot întâlni cu percuţioniştii Batucada from Lanzarote din Spania, cu artiştii pe catalige de la Enchanted Garden sau cu toboşarii din Marea Britanie de la Spark.

Sâmbătă, 16 iulie, Parada B-Fit in the Street! începe la ora 22:20 şi aduce pe Calea Victoriei ritmurile braziliene de samba cu influenţe africane ale toboşarilor spanioli Batucada from Lanzarote, show-ul vizual şi acustic greu de uitat al artiştilor britanici de la Spark. În completarea dansului energic al muzicienilor percuţionişti, artiştii pe catalige de la Enchanted Garden transformă Calea Victoriei într-o grădină magică şi plină de culoare, ajutaţi de pleiada de libelule, furnici, albine şi alte creaturi vesele din spectacolul Invazia (Teatrul Masca).

Păstrând nota dinamică, programul B-FIT in the Street! din perioada 14 – 16 iulie cuprinde şi spectacole fixe în Piaţa Universităţii, Piaţeta Odeon, Piaţa George Enescu şi Centrul Istoric.

Sambata, 15 iulie, în Piaţa Universităţii, producţia românească a tinerilor artişti de la Flamestorm va avea două reprezentaţii: 21.40 – 22.00 şi 22.15 – 22.35.

Şi, pentru că nici un weekend la B-FIT in the Street! nu poate exista fără teatru de stradă produs în România, spectacolul Bizarerii baroce (Teatrul Masca), în regia lui Mihai Mălaimare aduce în Centrul istoric, vineri, 14 iulie, de la ora 19:00 grandoarea secolului 18 în Europa.

Pasiunea, creativitatea şi prietenia sunt forţele motrice din spatele trupei OK World Wide, prezentă în festival cu spectacolul Street life, un mix de acrobaţii, freerunning şi parkour pe muzică hip hop. Artiştii autodidacţi de la OK World Wide au ajuns în semifinalele Britain’s Got Talent şi au câştigat titlul echivalent în România. Spectacolul va avea două reprezentaţii în fiecare seară din acest weekend, în Piaţeta Odeon (20:30 – 20:45 şi 21:30 – 21:45).

O poveste muzicală pe o scenografie mereu în schimbare, poate fi văzută în cadrul spectacolului Bal des Anges, care va avea loc în Piaţa George Enescu, sâmbătă, de la ora 21:30. Spectacolul are programată o singură reprezentaţie în cadrul festivalului.

Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! 2017 continuă până la finalul lunii cu spectacole programate şi în weekendurile 21 – 23 iulie şi 28 – 30 iulie.

Program weekend 3 - 14, 15, 16 iulie

14 iulie

19:00 – 19:30 – Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 19:40 – Piaţa Universităţii – Batucada from Lanzarote

19:00 – 20:00 - Centrul Istoric - Bizarerii Baroce

19:30 – 20:15 – Calea Victoriei – Spark

19:30 – 20:30 – Piaţa Universităţii – Enchanted Garden

20:30 – 21:00 – Piaţa Universităţii - Mascota

20:30 – 20:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

21:30 – 22:00 – Piaţa Universităţii - Mascota

21:30 – 22:10 – Centrul istoric - Batucada from Lanzarote

21:30 – 21:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

22:00 – 23:00 - Piaţa Universităţii - Enchanted Garden

22:00 – 22:45 – Calea Victoriei - Spark





15 iulie

9:00 – 19:30 – Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 19:40 – Piaţa Universităţii – Batucada from Lanzarote

19:30 – 20:30 – Piaţa Universităţii – Enchanted Garden

19:30 – 20:15 – Calea Victoriei – Spark

20:30 – 21:00 – Universităţii – Mascota

20:30 – 20:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

21:30 – 22:20 – Piaţa Enescu – Bal des Anges

21:30 – 21:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

21:40 – 22:00 - Piaţa Universităţii – Flamestorm

22:15 – 22:35 - Piaţa Universităţii – Flamestorm

22:20 – 23:00 – PARADĂ pe Calea Victoriei: Batucada from Lanzarote, Enchanted Garden, Spark, Mascota, Invazia

16 iulie

19:00 – 19:30 – Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 19:40 – Piaţa Universităţii – Batucada from Lanzarote

19:00 – 20:00 – Piaţa Universităţii – Arca lui Lenin

19:30 – 20:30 – Piaţa Universităţii – Enchanted Garden

19:30 – 20:15 – Calea Victoriei – Spark

20:30 – 21:00 – Piaţa Universităţii - Mascota

20:30 – 20:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

21:30 – 21:45 – Piaţeta Odeon – Street Life

21:30 – 22:00 – Piaţa Universităţii - Mascota

21:30 – 22:10 – Centrul Istoric- Batucada from Lanzarote

22:00 – 23:00 - Piaţa Universităţii - Enchanted Garden

22:00 – 22:45 – Calea Victoriei – Spark