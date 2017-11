A încetat managementul lui Lucian Vărşăndan la Teatrul German de Stat Timişoara

În aprilie 2017 Consiliul Local Timişoara a aprobat rezultatul evaluării managementului – stabilit de comisia de specialişti la nota 9,88 – aprobând totodată ca Vărşăndan să depună un nou proiect de management, pentru încă un mandat de cinci ani. Managerul a depus proiectul în luna septembrie 2017. Cu toate acestea, Primăria Timişoara nu a mai organizat etapa următoare prevăzută de lege, anume analiza noului proiect de către o comisie de specialitate. Astfel, procedurile au fost întrerupte de administraţie la finalul lunii septembrie, nefiind comunicate motivele acestui fapt.

În consecinţă, cel de-al doilea mandat de cinci ani al lui Vărşăndan – care conduce teatrul din 2007 – s-a încheiat la 31 octombrie 2017.

Lucian Vărşăndan s-a născut la Arad. A absolvit Liceul „Nikolaus Lenau” din Timişoara, apoi a devenit licenţiat în Litere (germanistică-anglistică) şi Drept al Universităţii de Vest din Timişoara. Lucrează la TGST din 1999.

În 2007 i s-a încredinţat conducerea teatrului, la 31 de ani. Ca director s-a preocupat mai ales de promovarea imaginii TGST în peisajul teatral naţional şi de consolidarea calităţii producţiilor artistice. Pe perioada directoratului său, la TGST au fost invitaţi importanţi creatori din ţară şi străinătate, cum sunt regizorii Radu Afrim, László Bocsárdi, Alexandru Dabija, Alexander Hausvater, Yuri Kordonsky, Radu Alexandru Nica, Silviu Purcărete, Volker Schmidt, Gábor Tompa şi Niky Wolcz, scenografii Dragoş Buhagiar, Judit Dobre-Kóthay şi Helmut Stürmer, muzicienii Peter Oschanitzky şi Vasile Şirli, actorii Miklós Bács şi Sorin Leoveanu, coregrafii Florin Fieroiu şi Răzvan Mazilu şi mulţi alţii.

Afişul teatrului a cuprins un număr semnificativ de montări apreciate, de diverse genuri, cum ar fi: Cabaret, Cartea junglei, Cântăreaţa cheală, De fapt e frumos, derdiedans, Electra, Fetiţa din bolul peştelui auriu, Fuchsiada, Hotel PM, Incredibila poveste a Eréndirei, Moliendo café, Mountainbikerii, Neînţelegerea, Nunta micilor burghezi, Pescăruşul, Shaking Shakespeare, Sunetul muzicii, Ţinuturile joase ş.a.

TGST a fost invitat la cele mai prestigioase festivaluri din România, dar şi în Georgia, Germania, Luxemburg, Polonia şi Republica Moldova. Pentru consolidarea trupei au fost realizate ateliere şi Şcoala de vară de la Gărâna şi a fost dezvoltată activitatea de pedagogie teatrală.

A fost iniţiat şi extins Festivalul European de Teatru „Eurothalia“. Cele şapte ediţii au cuprins spectacole ale unor producători de top din Europa – ca de ex. Teatrul Maxim Gorki Berlin, Münchner Kammerspiele, Rimini Protokoll, Odin Teatret, She She Pop, Hebbel am Ufer Berlin, Gob Squad, les Ballets C de la B, Ultima Vez, Teatrul Evreiesc din Varşovia, Teatrul „Jan Kochanowski” din Opole, Schauspielhaus Graz, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, Teatrul Odeon din Bucureşti ş.a., – precum şi creaţii ale unora dintre cei mai renumiţi sau inovatori artişti europeni, precum Eugenio Barba, Oliver Frljić, Krzysztof Garbaczewski, Oskaras Koršunovas, Jan Lauwers, Alain Platel, Silviu Purcărete, Andrei Şerban, Wim Vandekeybus şi mulţi alţii.

În 2016, Lucian Vărşăndan a fost secretar de stat în Ministerul Culturii.

Printre proiectele TGST în următoarele luni se numără trei turnee internaţionale în Germania şi Luxemburg, cu producţiile Antigona şi Deşteptarea primăverii, precum şi realizarea coproducţiei internaţionale Uriaşii munţilor de Pirandello, în direcţia de scenă a reputatului regizor internaţional Paolo Magelli, cu artişti din cinci ţări, în cadrul unui proiect co-finanţat de Uniunea Europeană.