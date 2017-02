Scriitori, cineaşti, muzicieni, profesori ies în stradă de 11 zile: „Există o luptă între oamenii cinstiţi şi hoţi“

"România a dovedit că strada e marea ei fabrică de anticorpi”, "Ieşim pentru ca hoţii să nu ne mai hotărască destinul”, "Există doar o luptă între oamenii cinstiţi şi hoţi”, "O să ies şi o să strig la voi pentru că îmi e ruşine de copiii mei!” sunt câteva dintre mesajele mai multor personalităţi, printre care Mihai Şora, Mircea Cărtărescu, Sanda Manu, Victor Rebengiuc, Dragoş Bucur, Tudor Chirilă, Maia Morgenstern, care s-au alăturat încă din 31 ianuarie cauzei manifestanţilor ieşiţi în stradă în toată ţara.



Scriitorii au ieşit în stradă



Mihai Şora, filosof, scriitor, eseist, 100 de ani: “Zilele-acestea, mergem în faţa Guvernului pentru ca hoţia să nu devină lege, iar hoţii să nu ne mai hotărască destinul”.



Filosoful Mihai Şora, care merge frecvent la protestele faţă de OUG privind codurile penale, a anunţat pe Facebook că are şi pancartă, aceasta având sigla colecţiei înfiinţate de el, "Biblioteca pentru toţi", cu mesajul "Biblioteca pentru toţi/ Nu îi publică pe hoţi". "Pancarta" a devenit "fotografia de copertă" a contului său de Facebook.



"Să te foloseşti de întunericul nopţii ca să strecori o lege aşa, e o ticăloşie. Lumea a ieşit în stradă ca să protesteze împotriva hoţiei. Locul hoţului e la puşcărie. Nu în fruntea mesei şi nu în capul ţării", spune filosoful într-un material video publicat pe Facebook.



Mihai Şora îi îndeamnă pe oameni să iasă în stradă. "Dragii mei, ne adunăm, ne organizăm, rezistăm", a scris el.



Mircea Cărtărescu, scriitor, a mers în Piaţa Victoriei pentru că el crede că “Revoluţia română din 1989 continuă azi. Stat de drept şi justiţie liberă, asta cer oamenii. Fără condamnaţi penal în politică!”.



Mircea Cărtărescu şi soţia sa, poeta Ioana Nicolaie, ies în stradă de 10 zile. "Să te obsedeze tot felul de indivizi care n-ar trebui să aibă nici cea mai mică legătură cu viaţa ta? Să nu mai scrii un rând, să nu mai citeşti, să te gândeşti numai la când vor da o dată înapoi ticăloşii? În U.E vreau viitor/ Nu-n colhoz sau pe ogor; Tăriceanu, n-ai ruşine/ Tragi la Rusia că ţi-e bine; Comunisme nu mai vrem/ Libertatea-i dar suprem; Vreau guvernul asanat/Fără hoţi şi fără blat; Dragnea, oamenii-s în stradă/ Între bare să te vadă; ...Şi tot aşa, rulate insomniac, de parcă n-aş fi plecat deloc din Piaţă", a scris Ioana Nicolaie.



oetul şi prozatorul T. O. Bobe a mers şi elîn Piaţa Victoriei. "La frig, la vânt, la zăpadă se rezistă destul de uşor. Să vedem cum şi dacă o să rezistăm la dezamăgire, zădărnicie, la lipsa de speranţă. Abia cu astea-i greu", a scris pe Facebook.



Florin Iaru s-a exprimat: "O explicaţie mai profundă a demonstraţiilor este furtul la vedere. Funcţionari publici care devin peste noapte nababi. Chichiţe avocăţeşti pentru care unul ia 3 ani pentru o găină şi-un clondir, iar altul, şase luni pentru un milion. De ce acum? Pentru că acum. A, şi sentimentul că legea îi acoperă ca o plapumă pe cei mai bogaţi…”



"Mai avem câteva bătălii de dus, două dintre cele trei masterminds care au planificat oroarea încă nu au plătit pentru ea - dar sunt sigur că OUG 13 nu se va mai întoarce. Vor mai fi alte războaie, e drept, trebuie să rămânem mereu în alertă pentru alte Blitzkrieguri ale Forţei Întunecate. Dar să nu vă îndoiţi de victoria asta. Am muncit din greu pentru ea - şi o merităm deplin. România a dovedit că strada e marea ei fabrică de anticorpi”, este mesajul scriitorului Radu Vancu de la Sibiu.



“Dacă dreptatea a ajuns în stradă, ar trebui să trecem la o democraţie a referendumurilor, nu să plătim parlamentari care freacă menta aşa cum le spune partidul”, este opinia scriitorului Cristian Teodorescu.



Şi actorii protestează



Victor Rebengiuc, care a împlinit 84 de ani vineri, le transmite mesaje de susţinere manifestanţilor: "Vreau să le spun că-i iubesc foarte tare, le admir determinarea şi regret că nu pot să fiu alături de ei, vârsta nu-mi permite, nu pot să stau multă vreme în picioare şi din cauza asta nu sunt prezent şi eu acolo, pentru că altfel aş fi fost acolo, aşa cum am mai fost de-atâtea ori, în alte ocazii. Îi iubesc din suflet şi le urez tărie, forţă şi determinare. Până la capăt".



"Îmi place faptul că românii ies şi îşi manifestă dezacordul faţă de hoţiile care se întâmplă, încercând să fie ascunse, dar de fapt sunt foarte evidente", a completat cel care a jucat unele dintre cele mai pregnante roluri de-a lungul unei cariere de 60 de ani: Ilie Moromete, în "Moromeţii", Tănase Scatiu, în "Tănase Scatiu", locotenentul Bologa, în "Pădurea spânzuraţilor", doctorul Mitică Poenaru în "Doctorul Poenaru", Victor Petrini în "Cel mai iubit dintre pământeni", Iancu Pampon în "De ce trag clopotele, Mitică?", Ştefan Tipătescu în "O scrisoare pierdută" sau Niki Ardelean în "Niki Ardelean, colonel în rezervă" şi alte sute de roluri în teatru.



Tudor Chirilă a ieşit în stradă încă de la primele proteste, din Piaţa Universităţii. El a mers şi în Piaţa Victoriei, dar şi la manifestaţiile de la Timişoara: "Suntem toţi împreună, nu cred că se mai împarte ţara într-un oraş sau în altul. Timişoara şi Bucuresti devin acelasi lucru prin voi". ”Mai devreme sau mai târziu toată lumea va realiza mizeria şi ticăloşia cu care această şleahtă de hoţi a operat”, a mai scris actorul, pe Facebook. El a povestit şi cum s-a întâlnit, la manifestaţie, cu Maia Morgenstern: ”Când am ieşit din piaţă am văzut o femeie care venea către manifestaţie. Mergea hotărât şi avea o privire profundă, aproape fixă, în care tristeţea se amesteca cu un fel de fermitate disperată. Lângă ea, o adolescentă cu ochi mari şi calzi. Când ne-am apropiat am recunoscut-o pe Maia Morgenstern. Ne-am îmbrăţişat în tăcere, apoi ne-am văzut de drum. Adevărul e că nu mai era nimic de spus. În sinea mea simt şi ştiu ca în seara asta va fi şi mai multă lume în piaţă. Ticăloşia trebuie să aibă un sfârşit”.



Maia Morgenstern a avut şi mesaje pentru politicieni: "Celor ce mă acuză că nu ştiu (sau că mă las manipulată): Aşa e. Nu am citit ordonanţa (nici aia nouă, nici aia veche). Şi chiar dacă am încercat, probabil că n-am înţeles mare lucru. Dar nici nu mi-a explicat nimeni (da, am nevoie.... e o crimă?). Mai curând o bătaie de joc. Am avut parte de dispreţ. Şi indiferenţă. Şi ignore.... şi un fel de <aşa e, că zic io>. M-ai înşelat! Celor care mă acuză de lipsă de recunoştinţă (<V-a dat salarii...etc>): E ca în căsnicie. Te-am prins că mă înşeli. <Ce ţipi, dragă, atâta? Că ţi-am luat şi ţie parfum! Nu mai urla, că te-am dus în concediu la Halkidiki!>. Dar m-ai înşelat. Şi divorţez. Mă despart. M-ai înşelat! <Nu e bine, mamă!> - îmi spun oameni ce mă iubesc şi pe care îi respect la rândul meu. <O să vezi tu...>. Probabil că parfum nu mai văd eu, dar voi respira aer curat”.



”Un om stă la o răscruce. Poate să o ia spre nord, spre sud, spre est sau spre vest. Noi, încotro? Chiar...acceptam iar est-ul? Întreb. Nu dau cu parul. Dacă nu dorim est-ul...şi eu nu-l doresc... ne vedem în Piaţa Victoriei. În rest, doar...vorbe, vorbe, vorbe...”, a scris şi Oana Pellea, pe contul său de Facebook.



În urmă cu două zile, ea publica: ”Nu există nicio dezbinare în poporul român. Există doar o luptă între oamenii cinstiţi şi hoţi. Există multă manipulare, multă dezinformare voită... ca să nu mai ştii cine, ce, de ce, încotro... multă sărăcie, spaimă, laşitate, mafie, dar există şi mult curaj, mulţi oameni demni şi civilizaţi... Nu, domnilor guvernanţi... nu vrea nimeni să dezbine România, în afară de dumneavoastră cei ce nu acceptaţi niciun dialog şi vreţi să vă impuneţi voinţa cu forţa, nedemocratic. «Divide et impera». În română este mai cunoscut ca: «dezbină şi stăpâneşte». Poporul nu vrea să stăpânească asupra nimănui, decât asupra propriului destin. Poporul vrea să trăiasca demn într-o ţară liberă, democratică şi prosperă. Poporul vrea să fie reprezentat de un Guvern şi de un Parlament ce lucrează pentru binele ţării şi nu pentru binele personal. Nu există nicio dezbinare în poporul român. Există doar o luptă între oamenii cinstiţi şi hoţi”.



Profesoara Sanda Manu, cea care a şcolit generaţii de actori, s-a aflat şi ea alături de manifestanţi în Piaţa Victoriei. O dovedeşte o fotografie publicată pe Facebook.



Actorul Dragoş Bucur a ieşit şi el să protesteze în Piaţa Victoriei: “Ştiţi ce înseamnă democraţie, care este etimologia cuvântului? Puterea poporului! Cei care au ajuns la guvernare au deturnat sensul acestei forme de organizare, se cred semizei şi au senzaţia că sunt mai buni decât cei care i-au ales, că merită mai mult şi că trebuie trataţi prefenţial. Ei sunt însă cei care trebuie să ne apere şi slujească, ori dacă asta este prea umilitor pentru ei, să plece! Ne consideră proşti, manipulaţi şi insignifianţi, dar uită că de fapt puterea este a noastră, a poporului”.



El spune că va ieşi în continuare în stradă. Dragoş Bucur şi soţia sa, Dana Nălbaru, au fost în Piaţa Victoriei şi la protestul copiilor. “O să ies şi o să strig la voi pentru că îmi e ruşine de copiii mei! Dacă mă vor întreba copiii peste 25 de ani eu ce am facut, am sa fiu cu inima împăcată pentru ca voi avea ce sa le răspund! Am sa le spun că am incercat cel puţin, că nu m-am băgat în pat pentru că era frig si ningea sau că mi-a fost frica ca nu cumva sa "intru in vizor".



Lia Bugnar, actriţă, regizor, dramaturg, spune că singura modalitate de a schimba lucurile este protestul în stradă. "Ştiu că ne sucesc ăştia cu ordonanţele în rafale şi ne ametesc, de o să ajungem, în afară de un popor de taximetrişti, unul de experţi în drept. E important să ieşim în continuare, evident, ca să-i obligăm să ne trateze ca pe nişte adulţi, nu ca pe nişte copii cărora le fluturi prin faţă o jucărioară şi au uitat de ce plângeau. Politicienii noştri ar trebui să înţeleagă că poporul român, în ciuda analfabetismului în care se scaldă mare parte din populaţia votantă a ţării, e un popor adult şi că ăia câţiva alfabetizaţi s-au hotarât să conteze. Deci piaţa rămâne principalul loc de ieşit zilele, săptămânile astea".



Actorul Dan Bordeianu se numără şi el printre manifestanţi: “Nu mi-am văzut niciodată atât de des prietenii, deşi sincer nu m-ar deranja să-i văd mai rar, însă în condiţii mai confortabile decât pe stradă, în vuiet şi frig. Sunt obosit, ajung acasă pe la ore târzii şi evident nu pot să adorm. Tot caut alte rime la "cine nu sare...", că îmi sună toată ziua în urechi şi m-am plictisit rău de ea. Dorm puţin. Dimineaţa cheaun. Ziua treburi sau nu, dar cu capul numai în ştiri şi în Facebook. E naşpa. Dar nu mă pot opri. Nu acum. Hoţii care strigă hoţii! Manipulatorii care strigă manipulatorii! Mă mint în faţă! Ne mint pe toţi! Şi pe-ai lor, şi pe noi! Ne fac pe praf! Fac România praf! Nu, n-am cum să mă opresc”.



Cătălina Grama, Jojo, care a născut de curând, nu a lipsit de la Protestul Copiilor. “Ieri am fost la Protestul Copiilor şi am citit cu atenţie pancartele. Părinţii au venit cu tot felul de idei amuzante pentru a exprima punctul de vedere al copiilor aşa cum şi l-au imaginat ei. Şi adevărul unora dintre ele m-a făcut să zâmbesc amar”, a scris actriţa pe Facebook.



Şi actriţa Medeea Marinescu s-a aflat printre manifestanţi în Piaţa Victoriei. "Mă gândeam la cum "ne-am trezit" marţi noaptea într-un Dineu cu Proşti, deloc vesel, deloc ca la teatru. "Prostul" din piesa lui Veber e mai degrabă naiv... Aşa probabil ne-au văzut cei care au dat ordonanţa marţi noaptea! ...cred că" spectacolul" încă nu s-a incheiat..."



Muzicienii compun melodii-protest



“Ani de zile am compus, am scris, am cântat, am spus exact ce am crezut şi sunt mândru că mi-am câştigat singur, pe merit, prin propriile puteri, dreptul de a fi înjurat”, a scris Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, care a şi compus "Avem alergie!”.



Cântăreaţa Luiza Zan scrie câteva gânduri: ”De Valentine's Day îmi doresc o Românie curată. Mă ajutaţi? în weekendul ăsta, dacă tot aveţi liber? Am auzit că se gaseste de vânzare la Guvernul României, mi-o poate cumpăra un român cu sufletul şi cazierul curate? Multumesc!”.



Delia a publicat o fotografie alături de un jandarm şi a scris: "Sunt cu voi".



Trupa Viţa de Vie şi-a anulat un concert pe care urma să îl susţină la Iaşi, pentru ca membrii formaţiei dar şi fanii acesteia să poată participa la protestele antiguvernamentale.



András Zoltán (Sarmalele Reci): ”Ne dăm seama în sfârşit că de fapt sistemul politic în ansamblul lui este nepotrivit, imperfect, nefuncţional şi nedemocratic? De fapt, avem nevoie de o implicare permanentă a cît mai multor oameni nepoliticieni care să-i verifice la rezultate şi la comportament pe politicienii aleşi prin vot. După campania electorală, urmează munca în folosul cetăţeanului şi a statului. Omul este important. Nu economia, nu finanţele, nu instituţiile, nu abstracţiunile. Oamenii, bunăstarea lor, evoluţia lor. La astea trebuie să lucreze politicienii plătiţi din banii publici. Până acum, deja de multe decenii, s-a dovedit că acest lucru nu se întîmplă îndeajuns de bine. Deci un număr mare de ”oameni de rînd” trebuie să îi verifice. În întâlniri ritmice, permanente. Există şi un nume pentru asta parcă, îi zice: consultare democratică, sau democraţie participativă. Deocamdată, un termen foarte vag. Haideţi să mutăm protestul din stradă în interiorul instituţiilor politice. Din protest să se transforme în democraţie participativă”.



Pagina de Facebook a trupei Voltaj a transmis în direct din Piaţa Victoriei din timpul protestelor: ”Un lucru care ne-a bucurat foarte tare în aceste zile de proteste este că romanii au învăţat să-şi facă vocea auzită, tare şi clar, în pieţe! Să spună ce îi nemulţumeşte. Bravo!”.



Călin Goia a compus o melodie, devenită virală, cu peste 4,4 milioane de vizualizări. “Nu am vrut să plec din ţara asta. Vreau să-mi cresc copiii în ţara asta, să aibă nişte valori morale sănătoase”, a spus el în Piaţă. “Nu vreau să trăiesc în frică!”, a scris Călin Goia pe Facebook.



“Iubim România! Am spus-o şi în unele dintre cântecele noastre. Uneori România are nevoie de noi! Acum e un astfel de moment. Suntem aici din toată inima pentru România!”, a mai scris el.



Andra a distribuit pe Facebook o fotografie cu momentul în care manifestanţii şi-au aprins telefoane mobile: "Mereu am visat că putem muta munţii din loc, dar uitasem că visele devin realitate. Niciodată să nu spui niciodată! România, te iubesc!"



Producătoarea Ada Solomon, primul cineast român nominalizat la Oscarul de anul acesta pentru lungmetrajul "Toni Erdmann”, a publicat, începând cu 1 februarie, mai multe imagini şi linkuri ale unor articole apărute în presa străină, care vorbesc despre protestele de la Bucureşti.



Fosta campioană la gimnastică Andreea Răducan s-a alăturat demersului sutelor de români: “Mulţimea de români care paşnic şi-a strigat nemulţumirea, îmi dă încredere că nu este totul pierdut, şi că oricât de jos am fi, avem puterea să ne ridicăm. Vă mulţumesc pentru mesajele frumoase şi vă asigur că voi rămâne la fel de sinceră şi implicată. N-am făcut şi nu fac politică, dar nu cred că trebuie să fii vreun mare politician ca să înţelegi că oameni lipsiţi de scrupule vor să te amestece în mizeria lor”, sunt afirmaţiile sportivei pe Facebook.