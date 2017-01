Varujan Vosganian, invitat la Adevărul Live, de la ora 14.00, pentru a vorbi despre situaţia Uniunii Scriitorilor

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul LIVE

Varujan Vosganian (în armeană Վարուժան Ոսկանյան; n. 25 iulie 1958, Craiova, România) este economist, om politic şi scriitor român de origine armeană. Este preşedintele Uniunii Armenilor din România de la reînfiinţarea acesteia în 1990 şi prim-vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România din 2005. Cărţile sale au fost traduse în peste 20 de limbi.

Varujan Vosganian este poet si prozator. A publicat volumele de versuri: Samanul albastru (Editura Ararat, 1994), Ochiul cel alb al reginei (Editura Cartea Romaneasca, 2001), Iisus cu o mie de brate (Editura Dacia, 2005) si volumele de proza: Statuia comandorului (nuvele – Editura Ararat, 1994), Cartea soaptelor (roman – Editura Polirom, 2009, 2012), Jocul celor o suta de frunze si alte povestiri (nuvele – Editura Polirom, 2013).

Cartile sale au fost premiate sau nominalizate la importante premii in tara si in strainatate. Traduceri, prezentari, lecturi publice, precum si comentarii critice ori eseuri din si despre scrierile sale au fost realizate in numeroase tari ale lumii.