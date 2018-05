„Legături periculoase: cum să recunoşti un psihopat şi să scapi din mrejele lui“, o carte care a făcut furori în SUA

Volumul „Legături periculoase: cum să recunoşti un psihopat şi să scapi din mrejele lui“, publicat de Editura Vremea, se adresează tuturor reprezentantelor sexului frumos, de la fete adolescente, până la femei tinere şi chiar femei la a doua tinereţe, tuturor acelora care cred în dragoste şi sunt dispuse s-o trăiască. Da, iubirea este un sentiment minunat, dar există bărbaţi care doar mimează iubirea pentru a-şi satisface orgoliul. Iar de aici până la relaţii bolnăvicioase, suflete pustiite, izolare de familie şi prieteni, umilinţă, complexe şi chiar gânduri de sinucidere nu este decât un pas.

Autoarea este Claudia Moscovici, o tânără scriitoare româncă ce trăieşte de mulţi ani în SUA. A scris această carte inspirată de propria experienţă sentimentală cu un psihopat.

Fragment

De la începutul carierei sale şi până la sfârşitul vieţii lui, Picasso nu a fost niciodată demodat. Viaţa lui personală însă este o poveste total diferită. Fie că vă place sau nu stilul lui, părerea generală este că Picasso a fost un misogin care şi-a maltratat partenerele. (…)

Gilot îl descrie pe Picasso în termeni specifici aproape tuturor simptomelor principale ale psihopatiei: lipsa totală a empatiei şi a iubirii; lipsa de remuşcare şi justificarea cu uşurinţă a răului făcut altora; o voluptate a seducţiei ca formă de exercitare a puterii asupra femeilor; duplicitate şi manipulare ca mod de a trăi; şablonul de idealizare, devalorizare şi abandonare în fiecare relaţie romantică pe care a avut-o; dorinţa subliminală de a controla; un narcisism de nezdruncinat şi tendinţa de a face rău prin distrugerea vieţilor femeilor care i-au fost partenere. Voi descrie acum mai detaliat comportamentul patologic al lui Picasso, folosindu-mă de relatarea autobiografică a lui Gilot, coroborată cu opinii psihologice relevante referitoare la modul în care se comportă psihopaţii şi narcisiştii dominatori.

1. Seducţia ca joc de putere. Gilot descrie modul în care Picasso a vrut să fie cel care dictează încă de la începutul relaţiei lor. El vedea seducţia ca pe un joc de putere, în care îşi rezerva dreptul de a face toate mişcările cheie. Când ea refuza să fie un pion pasiv şi nu juca rolul predictibil al unei femei „respectabile” care rezistă avansurilor lui, Picasso se arăta înmărmurit. Ea afirmă:

„După ce a lăsat ultima bucată pe masă, s-a întors brusc şi m-a sărutat, direct pe gură. M-a privit cu surprindere. Nu te deranjează? Am spus: Nu... ar trebui? Părea şocat. E dezgustător, a spus el. Puteai măcar să mă respingi. Altminteri, aş putea crede că am voie să fac orice-mi doresc. Am zâmbit şi i-am spus să continue... S-a uitat prudent la mine, apoi a întrebat: Mă iubeşti? I-am răspuns că nu garantez asta, dar măcar îmi plăcea şi mă simţeam în largul meu alături de el şi nu vedeam niciun motiv pentru care să stabilesc anticipat vreo limită în relaţia noastră. A repetat: E dezgustător. Cum te aştepţi ca eu să pot seduce pe cineva în astfel de condiţii? Dacă nu te opui – ei bine, atunci iese din discuţie. Va trebui să mă mai gândesc. (Viaţa mea cu Picasso, pagina 24).