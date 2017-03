Horaţiu Mălăele şi Ana Barton au vorbit despre copilărie, viaţă şi moarte, într-o librărie

Actorul Horaţiu Mălăele a vorbit despre acest eveniment.„Viaţa nu e o horă de mână... Omul înoată într-o smoală ciudată... Trăim de pe o zi pe alta. « Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, vorbeşte-i despre planurile tale de viitor», zicea cineva. În viaţă te izbeşti de multe. Te înfricoşezi doar dacă le auzi, dar să le mai şi trăieşti...“ a spus acesta.

La rândul ei Ana Barton a declarat:„Omul are un iertar pe care-l poartă cu sine tot timpul. Din când în când, omul se face mic şi subţire, ca frunzele celorlalte iertări, şi se-aşază şi el printre foi. Apoi, iar plouă, iar ninge, iar filă cu filă, iar el, subţiat, uşurat. La capăt, omul devine însuşi iertarul său. Şi eu sunt om. Mă iert iertând, mă aflu şi mă uit iubind, m-aduc aminte scriind. În rest, caut cu pace o absenţă: a răutăţii. Şi în mine, şi în ceilalţi. Ca s-o găsesc, am învăţat să mă bucur.“