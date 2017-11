Dezbatere despre „Sexualitate şi societate“, volumul semnat de Andrei Oişteanu, moderată de Andrei Pleşu

Alături de autor vor participa Laura Grünberg, Vintilă Mihăilescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Răzvan Voncu. Pentru acest volum, Uniunea Scriitorilor din România i-a acordat lui Andrei Oişteanu Premiul „Scriitorii anului 2016”. Intrarea la eveniment este liberă.

O abordare comparativă a unui domeniu delicat, în care, apelând la numeroase aspecte inedite din istoria şi cultura României şi a lumii, autorul evidenţiază persistenţa în mentalitatea colectivă, fie şi în forme simbolice şi metaforice, a unor modele mentale şi comportamentale.

„Este de mirare că o asemenea carte, despre sexualitate, nu s-a scris mai devreme. Este de mirare că savanţii din domeniul studiilor culturale nu au abordat până acum mai des şi mai amplu acest subiect. Cartea lui Andrei Oişteanu are drept nucleu o problematică faimoasă: ius primae noctis. Acesta este unul dintre punctele cele mai interesante ale cărţii.

De aici, de la «dreptul» masculului alpha de a poseda toate femelele din fieful său, porneşte analiza despre sexualitate şi, de fapt, despre servitutea sexuală, despre imperialismul sexual al unui gen, al unui sex, împotriva celuilalt. Îi mulţumesc lui Andrei Oişteanu pentru această carte, din care am învăţat foarte multe, şi sunt convins că ea va fi un bestseller”, apreciază Mircea Cărtărescu, la lansarea cărţii.

„Andrei Oişteanu se încumetă să abordeze frontal problema sexualităţii, după ce a dedicat o monografie altui subiect proscris: Narcotice în cultura română. Nu despre sexualitate în cultura română este vorba însă, ci despre Sexualitate şi societate – ceea ce constituie modul normal, comparativ, de a aborda problema. Oişteanu îşi organizează polifonic expunerea, trecînd de la o temă la alta, revenind la anumite motive recurente şi făcând pretutindeni trimiteri la spaţiul românesc.

Se etalează astfel o uriaşă configuraţie, care marchează spaţiul uman şi străbate veacurile, şi în care fiecare practică sau reprezentare în parte trimite la ansamblul din care face parte şi prin care poate fi înţeleasă,” apreciaza Vintilă Mihăilescu, în "Dilema veche".

„Nu voi spune că am scris prezenta carte doar ca un omagiu adus sexualităţii, ci şi în încercarea de a înţelege delicatele şi misterioasele ei mecanisme şi modul în care ele influenţează (şi sunt la rândul lor influenţate de) mecanismele sociale, morale, religioase şi culturale.

Este vorba de sexualitatea omului, cel mai rasat animal din punctul de vedere al Culturii şi, tocmai de aceea, cel mai ratat animal din punctul de vedere al Naturii. Nemafiind supusă exclusiv instinctului natural de reproducere, sexualitatea umană poate fi înfrînată sau desfrînată fără limite,” spune Andrei Oişteanu, în "Prefaţa volumului".

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), conferenţiar la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti) şi preşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Principalele cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu bătrîni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012) (Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Asociaţia Bucureşti; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (2009) (Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române); Konstruktionen des Judenbildes (2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014) (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine (2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013); Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură (2016; la începutul anului 2018 va apărea o nouă ediţie, revăzută, adăugită şi ilustrată).