„Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat“, de Iulian Tănase, lansări şi ateliere pentru copii

În luna iunie, scriitorul Iulian Tănase va lansa cartea Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat şi va face ateliere de storytelling cu copii şi cititori astfel:

Joi, 1 iunie, la Timişoara, la librăria La Două Bufniţe, de la ora 17.00.

Duminică, 4 iunie, la Iaşi, în cadrul Şotron. Târg de cărţi, jocuri şi distracţii – Grădina Casei Pogor, de la ora 16.00.

Marţi, 6 iunie, la Braşov, la Librăria Humanitas, de la ora 18.00 (atelier de storytelling&storydrawing alături de Alexia Udrişte).

Joi şi vineri, 8 iunie, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu, de la ora 18.00 (atelier de storytelling).

Miercuri, 14 iunie, la Sibiu, la Librăria Humanitas, de la ora 18.00.

Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat, volum apărut la Editura Nemi, cu ilustraţii de Alexia Udrişte-Olteanu, este o minunată poveste despre cum Sacha şi tatăl său asistă cu surprindere la felul în care lucrurile obişnuite dintr-un simplu apartament de bloc se pot transforma în lucruri miraculoase prin puterea imaginaţiei. Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat este o poveste despre dragostea dintre părinţi şi copii, despre forţa imaginaţiei şi despre atenţia şi mirarea pe care copiii le pun în joc. Imaginaţia este miraculoasă, căci cu ajutorul ei putem face cele mai extraordinare lucruri sau putem inventa poveşti, care nu sunt mai puţin adevărate doar pentru că au fost inventate.

Iulian Tănase era un căpcăun căruia nu-i era dor de nimeni înainte să i se nască cei doi copii. Era verde, avea o gură uriaşă, urechi ca două pâlnii, un nas ca un tobogan, braţe şi picioare puternice, dinţi ascuţiţi, şi visa în fiecare noapte că se transformă în om A devenit pe jumătate om când s-a născut Adora şi pe de-a-ntregul om când s-a născut Sacha. De când e tată a învăţat că dragostea te face om, că taţii sunt mai puternici decât toate animalele sălbatice din lume şi că ei nu trebuie să fie frumoşi, ci doar să se joace cu tine, să fie amuzanţi şi să te ia în braţe sau pe umeri când te dor picioarele. După ce o să reuşească să fie cel mai bun tată, o să încerce să fie şi cel mai bun scriitor din lume.

Nascut in 1973 la Moinesti, Bacau, Iulian Tănase a absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti, in 1999, si Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti, in 2010. A fost redactor la Academia Catavencu (1997–2010) si realizator programe la Radio Guerrilla (2004–2010). Din 2010 este redactor la revista Kamikaze.Printre cartile pe care le-a publicat in Romania se numara: Ingerotica, Editura Seara (1999); Poeme pentru orice eventualitate, Editura Crater (2000); Iubitafizica, Editura Vinea (2002); Sora exacta, Editura ICARE (2003); Inainte / dupa – 52 de aparitii transvizuale generate de hazard (in colaborare cu Gheorghe Rasovszky, Dan Stanciu si Sasha Vlad), Editura ICARE (2003); Trusa instalatorului de umbre (impreuna cu Dan Stanciu), Editura Locul Tare (2006); Abisa, Editura Locul Tare (2007); Adora, Editura ART (2009); Cucamonga, Editura Herg Benet (2011).In strainatate i-au aparut volumele: Balkanische Alphabete (impreuna cu Constantin Acosmei si Vasile Leac), traduceri de Sabine Küchler, Hans Till si Ernest Wichner, Wunderhorn, Heidelberg (2009); Aimétaphysique (la science des amours imagi-naires), traducere de Valentina Butoescu, C ditions Le Coudrier, Belgia (2010).A primit Premiul Hubert Burda pentru tineri poeti din Europa de Est (Offenburg, Germania, 2009) si Premiul 1 la concursul literar „1+1+1=1 Trinitate“ (Austria, Graz, 2011), pentru un fragment din romanul Oase migratoare.Iulian Tanase a coordonat volumul colectiv Pentru Gellu Naum / For Gellu Naum, Editura Vinea/ ICARE (2002), precum si publicatia Athanor. Caietele Fundatiei Gellu Naum, impreuna cu Dan Stanciu. A participat la programul International Writers Workshop (Hong Kong, 2008) si la London International Festival of Surrealism (2007, 2008). Este prezent cu texte in reviste si antologii din Romania, Germania, Austria, Anglia, Statele Unite, Hong Kong, Slovenia, Cehia. A sustinut lecturi publice in China, Hong Kong, Germania, Austria, Italia, Slovenia, Romania.

