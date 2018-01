Tamara Buciuceanu şi Ion Dichiseanu, printre actorii premiaţi de Ziua Culturii Naţionale la Ateneu

Diplome şi buchete de flori au fost înmânate, cu acest prilej, către 36 de personalităţi, printre care actorii Tamara Buciuceanu-Botez, Alexandru Lulescu, Valeria Gagealov, Ion Dichiseanu (foto), Constantin Dinulescu, laudatio fiind rostită de ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Lucian Romaşcanu. "Suntem fericiţi să acordăm aceste premii de Ziua Culturii Naţionale, când Filarmonica George Enescu sărbătoreşte 150 de ani de la înfiinţare, fiind decorată, în acestă zi specială, de preşedintele Iohannis".

Printre premianţi s-au mai aflat: Geta Brătescu, Mihai Şora, Dan Berindei, Nora Iuga, Carmen Petra Basacopol, Dinu C. Giurescu, Mircea Maliţa, Valentin Gheorghiu, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu, Radu Cosaşu, Gheorghe Achiţei, Elisabeta Bostan, Tudor Caranfil, Valeriu Râpeanu, Dumitru Radu Carabăţ, Gabriel Popescu, Ioan Mânzatu, Gavril Nichitean, Doru Popovici, Ileana Vulpescu, Remus Georgescu, Viorel Mărginean, Eugen Simion, Simona Bondoc, Sanda Manu, Draga Olteanu Matei, Victor Rebengiuc, Lucian Pintilie, Petre Codreanu, Constantin Codrescu, Dinu Săraru.

Au fost prezenţi la eveniment nunţiul apostolic în România, mons. Miguel Maury Buendía, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Michele Ramis, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, fostul preşedinte al României Emil Constantinescu, secretarul de stat în MCIN Mădălin Voicu, secretarul de stat Victor Opaschi, consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, consilierul patriarhal Varlaam Ploieşteanu.

În 2018, Filarmonica „George Enescu” aniversează 150 de ani de la înfiinţare. Fondată în aprilie 1868, „Societatea Filarmonică Română”, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. Primul concert a avut loc în 15 decembrie acelaşi an, sub bagheta iniţiatorului său. După moartea lui George Enescu, în 1955, Filarmonica îi poartă numele.