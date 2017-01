Lungmetrajul „Django“ va deschide cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin

Filmul ”Django” va fi proiectat în principala secţiune competitivă a festivalului german, cunoscut şi sub numele de ”Berlinală”.



Această peliculă franceză descrie fuga lui Django Reinhardt din Parisul ocupat de trupele germane în 1943. Făcând parte din minoritatea sinti, familia Reinhardt a fost hărţuită şi chiar ”vânată” de nazişti.



Reda Kateb interpretează rolul muzicianului Django Reinhardt, iar din distribuţia peliculei mai fac parte actorii Cecile de France, Alex Brendemuehl şi Ulrich Brandhoff.



Scenariul a fost scris de Etienne Comar şi Alexis Salatko.



Muzica pentru acest film a fost înregistrată de trupa olandeză de jazz Rosenberg Trio.



Etienne Comar este un apreciat producător şi scenarist de film, care a colaborat deja la o serie de filme cunoscute, precum ”Of Gods and Men”, ”Haute Cuisine”, ”My King”, ”The Women on the 6th Floor” şi ”Timbuktu”.



Lungmetrajele ”Of Gods and Men” şi ”Timbuktu” au fost desemnate cele mai bune filme la galele premiilor César din 2011 respectiv 2015.



Cineastul olandez Paul Verhoeven, regizorul unor filme celebre precum ”Basic Instinct”, ”Total Recall” şi ”Elle”, va prezida juriul ediţiei din 2017 a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.



Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 9 - 19 februarie 2017.