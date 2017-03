„Lamento pentru Holocaust“ de compozitorul George Foca-Rodi se aude la Ateneu

În această săptămână, la Filarmonica "George Enescu", în prima parte a programului au fost interpretate lucrări de George Foca-Rodi (Lamento for the Holocaust, The Dawn of Victory, Meditation).

Cuvântul compozitorului George Foca Rodi

Ciclul de piese pe care îl prezint publicului bucureştean este compus în amintirea suferinţelor poporului evreu, ce au culminat cu tragedia petrecută în Europa în timpul celui Al Doilea Război Mondial. Şase milioane de oameni nevinovaţi au fost ucişi în odioasele lagăre de concentrare ale căror nume vor rămâne în istoria omenirii pentru totdeauna. Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Dachau, locurile unde a avut loc uciderea în masă a evreilor europeni, prin gazare sau înfometare, au devenit mărturii istorice ce au menirea să amintească umanităţii cât de josnică şi mizerabilă poate deveni fiinţa umană.

Crimele comise împotriva evreilor, cauzate de ura celor ce s-au crezut mai buni, mai drepţi, mai apropiaţi de Dumnezeu decât ei, durează de mii de ani. Prima piesă, Lamento pentru Holocaust, este tragică. Muzica şi textul pe care le-am scris vorbesc despre durerea şi suferinţele pe care le-au trăit evreii în anii 1942-1945. Armoniile voit aspre, câteodată bitonale, vor cauza o anumită nelinişte ascultătorului. Efecte speciale pe care le folosesc vor adăuga la înţelegerea fricii şi a teroarei în care au trăit prizonierii lagărelor de exterminare în ultimele zile ale vieţii lor. Corul şi solista vor cânta un text ce vorbeşte despre durerea tuturor celor ce au murit: bătrâni, părinţi, copii. Piesa se încheie cu aceste cuvinte: “Never again”. The Dawn of Victory (Zorii victoriei) începe în forma unei pasacaglii de tip clasic. La un moment dat însă, am părăsit construcţia logic controlată a passacagliei iar muzica devine violentă şi aspră.

La sfârşitul piesei se aude din nou tema principală. De astă dată muzica este optimistă, triumfătoare, proclamând împlinirea speranţelor poporului evreu care, în sfârşit, după mii de ani se reîntoarce pe teritoriul ce i-a aparţinut. Piesa a treia, Meditaţie, este de fapt o rugăciune pentru iubire şi pace între oameni. Pe neaşteptate însă, se vor auzi momente de mare violenţă. Încerc să reamintesc ascultătorilor cât de groaznice sunt războaiele ce cauzează atât de mari suferinţe oamenirii. Piesa se încheie cu o rugăciune cântată de cor acompaniat de orchestră. (Text de George Foca Rodi)

George Foca-Rodi s-a născut la Brăila. A studiat pianul cu Dan Mizrahi, Cella Delavrancea şi Florica Niţulescu. A colaborat, datorită Cătălinei Buzoianu, cu Teatrul Naţional din Iaşi. Pentru o scurtă perioadă a concertat în România, după care a plecat ca refugiat politic în Statele Unite, în 1977. A început să cânte în prestigioase săli americane: Lincoln Center, Merkin Hall, Kennedy Center for the Performing Arts (Corcoran Gallery). A cântat în premieră new-yorkeză Sonata în fa diez minor de George Enescu. Un recital Chopin la Lincoln Center a fost considerat un eveniment muzical cu totul deosebit. A primit premiul I din partea Academiei Beaux Arts a oraşului New York pentru piesa An American in Moscow. A concertat pentru Guvernul, Congresul american şi Ambasadorii la Washington D.C., într-un recital care a lăsat o impresie foarte puternică asupra publicului şi presei americane. Foca-Rodi obişnuia să improvizeze după programele sale. An American in Moscow şi How Lili Marlene met Petroushka au fost astfel înregistrate din concert. În ultimii ani, George Foca-Rodi s-a dedicat compoziţiei. Printre lucrările sale menţionăm 4 Piese Simfonice, Passacaglia pentru orchestră, Ave Maria (soprană şi orchestră), Parce Domine (cor şi orchestră), Missa în Re (cor şi orgă), Răstignirea (cor şi orchestră), Lamento for the Holocaust, Adoramus Te (cor şi orchestră), Sunetele unui sfârşit de secol (Simfonie pentru cor şi orchestră), Reverie (piesă simfonică) muzică de cameră, pian etc. Lucrări simfonice semnate de George Foca-Rodi au fost prezentate la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti şi la Filarmonica „Moldova” din Iaşi.

George Foca-Rodi este cunoscut şi ca eseist şi autor de texte literare, publicând volumul Eseuri Transoceanice, cât şi studii filosofice referitoare la Machiavelli, Nietzsche, Heidegger, în română şi engleză.

George Foca-Rodi este Doctor Honoris Causa al Universităţii „Apollonia” din Iaşi.

Ateneul Român

Vineri, 3 martie 2017, ora 19.00

Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor PAUL NADLER

Solişti

IRINA IORDĂCHESCU

ANTONELA BÂRNAT

IONUŢ POPESCU

MARIUS BOLOŞ

Dirijorul Corului IOSIF ION PRUNNER

Concertmaistru invitat LIVIU CÂŞLEANU

Program

George Foca-Rodi

Lamento for the Holocaust

The Dawn of Victory

Meditation

Wolfgang Amadeus Mozart

Recviem pentru solişti, cor şi orchestră, KV 626