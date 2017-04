Jazz, în deschiderea Mogoşoaia ClasicFest, de la Palatul Brâncovenesc

Festivalul se desfăşoară sub genericul Classic meets jazz

Pianistul Sorin Zlat propune o inedită înveşmântare jazzistică a unor foarte cunoscute teme din muzica clasică. Recitalul în care Sorin Zlat îi va avea alături pe clarinetistul Sorin Zlat Sr. şi pe soprana Mihaela Alexa, va fi urmat de prezentarea albumului “Endurance”, care cuprinde mai multe compoziţii ale tânărului pianist.

De asemenea vă invităm şi la vernisajul expoziţiei de fotografie “Instantanee sonore”, în care artistul fotograf Mihai Benea a selectat mai multe lucrări realizate între anii 2011 – 2016 cu ocazia Festivalurilor ICon Arts.

Sorin Zlat Jr. are în palmares 18 premii la concursuri internaţionale. A obţinut: Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Jazz Sibiu, Marele Premiu la Festivalul de Jazz Târgu Mureş, Marele Premiu la Festivalul de Jazz Europafest, Marele Premiu şii premiul publicului la Festivalul de jazz de la Monaco, Premiul pentru cea mai buna trupă la Festivalul de Jazz de la Getxo - Spania, Marele Premiu la Festivalul de Jazz de la Montreux si Marele Premiu la Concursul international Jacksonville Jazz Piano Competition, S.U.A. – pentru prima dată acordat unui muzician din afara SUA. A susţinut turnee în: Elvetia, S.U.A, Spania, Israel, Belgia, Turcia, Franta, Italia, Anglia, Olanda. De-a lungul carierei a colaborat cu muzicieni de marcă: Jean Michelle Aublete şi Clyde Conner – tobe, Lionel Vaudano-bass, Michael Parlett-saxofon, Tommy Clayden, Andy Davies-trompeta, Dennis Marks –contrabas. A fost desemnat de două ori muzicianulul anului de către Fundaţia Muzza şi aceeaşi dinstincţie a primit-o din partea Uniunii Compozitorilor din România. După succesul extraordinar din S.U.A. a lansat primul sau album „Endurance”, care conţine compoziţii şi standarde de jazz.

Sorin Zlat Sr. a absolvit în calitate de clarinetist Conservatorul de Muzică din Iaşi. Este un muzician cu o experienţă foarte mare având colaborări cu muzicieni de marcă, precum: Ion Baciu Jr., Corina Chiriac, Doina Moldovan, Alexandru Arsinel, Marcel Pavel, etc si multe colaborări cu artişti din străinătate (Luxemburg, Belgia, Olanda, Israel, Anglia, Japonia, Franţa, Germania, Danemarca). În anul 1979 a obţinut Marele Premiu şi Premiul pentru cel mai bun solist la Concursul de jazz de la SIBIU, alături de trupa „Transfer”, cu care a avut numeroase concerte în tara, dar şi pe scene din Europa, Asia şi America.

Mihaela Alexa, născută în Bacău, studiază muzica în cadrul Liceului de Arta „George Apostu” din oraşul natal, urmând cursuri de pian şi apoi de canto. In anul 2010 a absolvit Facultatea de Interpretare Muzicală, din cadrul Universităţii Naţioanale de Muzică Bucureşti, secţia canto, iar în anul 2013 a absolvit cursurile de Master în cadrul aceleiaşi facultăţi. În prezent este prim-solistă la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi. De-a lungul timpului a obţinut numeroase premii importante la concursuri naţionale şi internaţionale, cum ar fi: Premiul II la Concursul International de Lied „Ada Burlui” (Iaşi), Premiul de Excelenţă la Concursul de Lied Românesc de la Brasov, Premiul Radio şi Premiul Publicului la Concursul de operetă „Ion Dacian” (Bucureşti), Premiul Special la Concursul de Interpretare „Paul Constantinescu” (Ploieşti), Premiul pentru Cel mai tânăr Interpret la Concursul International „Hariclea Darclee” de la Brăila. Pe lângă muzica clasica, Mihaela a cochetat începand cu anul 2010 şi cu alte stiluri muzicale – jazz şi pop. A susţinut numeroase concerte în marile oraşe din ţară si de asemenea a cântat la Paris, Bruxelles, Tel Aviv şi Londra. În 2015 primeşte Premiul pentru debut la Gala Premiilor de Jazz din România.



Artistul fotograf Mihai Benea este recunoscut în egală măsură pentru fotografie documentară, cât şi pentru peisagistică, portret sau fotojurnalism. Mihai Benea a fost fotograf de presă din anul 2004 până în 2010, lucrând pentru trusturile Ringier Romania şi Adevărul Holding. Fotografiile sale au apărut în mai multe publicatii: Capital, Forbes, Unica, Bolero, OK, Adevărul, Libertatea, Click TV. În portofoliul său de portretist se regăsesc figuri celebre din business, gastronomie, medicină, cultură, media sau politică. Lansându-se ca freelancer începand cu anul 2011, colaborează cu o multitudine de instituţii, organizaţii, agenţii de publicitate şi companii private, dedicându-se, în acelasi timp, proiectelor fotografice personale.

Cu ocazia expoziţiei “Instantanee sonore”, Mihai Benea surprinde cu lucrări realizate în timpul desfăşurării Festivalurilor ICon Arts, cu ocazia unor concerte, spectacole sau repetiţii şi realizează astfel o simbioză între mai multe arte. După Palatul Mogoşoaia, expoziţia va fi dusă la Roma, pentru a fi prezentată publicului Festivalului ICon Arts Roma 2017, găzduit în luna august de Accademia di Romania.

O mare parte dintre protagoniştii fotografiilor au susţinut concerte în cadrul ediţiilor anterioare ale „Mogosoaia ClasicFest” şi ale Concursului “Drumul spre celebritate”. Printre aceştia se numără: David Malis, John Betsch, Răzvan Suma, Mircea Tiberian, Alexandru Anastasiu, Mircea Ardeleanu, Adrian Mantu, Emil Vişenescu, Ladislau Csendes, etc.



Taxa de vizitare a Palatului Brâncovenesc de la Mogoşoaia (5 lei preţ întreg, 2 lei preţ redus), asigură şi accesul la concert şi la expoziţie. Programul complet: aici.