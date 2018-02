Guillermo del Toro, regizorul filmului "The Shape of Water", a câştigat DGA Award

Filmul, pe alocuri comic, spune povestea de dragoste dintre eroină, o femeie de serviciu dintr-un laborator guvernamental secret, şi o reptilă.

Filmul a primit deja premiul Sindicatului producătorilor de la Hollywood (PGA), ceea ce constuie alături de premiile DGA buni indicatori pentru viitorul laureat la Oscarul pentru "cel mai bun film".

Dintre cei 14 laureaţi ai celor mai prestigioase recompense decernate de profesionişti la Hollywood, 13 au primit premiul pentru cel mai bun regizor.

Del Toro a fost nominalizat la DGA alături de Greta Gerwig pentru "Lady Bird", Martin McDonagh pentru comedia neagră "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi Jordan Peele pentru satira "Get Out."

"The Shape of Water" este de asemenea selecţionat la Oscar la categoriile "cea mai bună actriţă" (Sally Hawkins), cele mai bune roluri secundare (Richard Jenkins, Octavia Spencer), imagine, scenariu, regie şi coloană sonoră compusă de Français Alexandre Desplat.

Filmul a câştigat deja în ianuarie Globul de Aur pentru "cel mai bun regizor".

La premiile Oscar, "The Shape of Water" concurează cu "Dunkirk", dramă despre cel de-al Doilea Război Mondial de Christopher Nolan (8 nominalizări) şi cu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh (7 nominalizări).

Gala de al Los Angeles a reprezentat de asemenea tribuna pentru denunţarea unei culturi a hărţuirii şi a violenţei sexuale care le priveşte pe femeile din industrie.

Actriţa Amy Schumer a declarat că este "recunoscătoare şi mândră" de victimele care au îndrăznit să vorbească, făcând referire la declaraţiile actriţei Uma Thurman, care s-a alăturat listei celor care-l acuză pe producătorul american Harvey Weinstein.

Într-un interviu publicat sâmbătă de The New York Times, muza lui Quentin Tarantino, un apropiat al lui Harvey Weinstein, îl acuză pe acesta din urmă că a agresat-o sexual într-o cameră de hotel la Londra în 1994.

Două dintre cele mai mari succese ale actriţei, filmele "Pulp Fiction" şi "Kill Bill", au fost regizate de Tarantino şi produse de Weinstein.