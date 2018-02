Berlinala 2018 - Juriile independente şi internaţionale şi-au desemnat câştigătorii

În deschiderea ceremoniei de decernare a trofeelor, directorul festivalului, Dieter Kosslick, a ţinut un scurt discurs în care a vorbit despre punctele importante ale Berlinalei de anul acesta. El a mulţumit juriilor, cărora le-a spus: „Sper că nu a fost doar muncă, ci şi distracţie”.

„A fost o Berlinală însorită. Este prima care a fost aşa - timp de zece zile a fost foarte plăcut - cred că încălzirea globală îşi face treaba”, a spus el.

Kosslick a amintit de „povestea tristă de săptămâna trecută” - moartea actorului Nazif Mujić, care a fost prezent în 2013 la festival, cu un film în competiţie - documentarul „ An Episode in the Life of an Iron Picker”.

„A murit exact cum s-a întâmplat în film. Pentru că era prea sărac să îşi permită tratament. Iată de ce trebuie să arătăm astfel de filme, oameni care trăiesc în felul ăsta, nu doar refugiaţi”, a adăugat el.

Directorul Berlinalei a punctat şi asupra faptului că principala temă de dezbatere a festivalului de anul acesta a reprezentat-o hărţuirea sexuală. „Am vrut să contribuim la aceste discuţii cu filmele noastre. Nu am ales doar mai multe filme realizate de femei, ci şi filme cu personaje feminine foarte puternice”.

Pentru că Berlinale Market a fost un succes, după cum a precizat Kosslick, el a încheiat spunând: „Putem avea încredere în cinema, în filme!”.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin a debutat pe 15 februarie şi a propus aproximativ patru sute de pelicule noi, precum şi dezbateri privind diversitatea şi abuzul. România a fost prezentă în cele trei secţiuni majore ale evenimentului, dar şi în programul Berlinale Talents şi Critics’ Week.

Lista trofeelor acordate de juriile independente şi internaţionale:

Short film for European Film Awards - „Burkina Brandenburg Complex”, de Ulu Braun

Amnesty International Prize (5.000 de euro) - „Zentralflughafen THF”, de Karim Aïnouz

Premiu special acordat de Amnesty International - „Eldorado”, de Markus Imhoof

Premiile juriului ecumenic - „In the aisles/ In den Gängen” (competiţie), de Thomas Stuber, „Styx” (Panorama), de Wolfgang Fischer, şi „Teatro de Guerra” (Forum), de Lola Arias

Menţiune specială a juriului ecumenic - „U – July 22/ Utøya 22. juli” (competiţie), de Erik Poppe

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie - „In the aisles/ In den Gängen”, de Thomas Stuber

Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama - „Tinta bruta”, de Marcio Reolon şi Filipe Matzembacher

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - „Teatro de Guerra”, de Lola Arias

Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film) pentru cel mai bun film din competiţie - „Las Herederas”, de Marcelo Martinessi

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama - „River’s Edge”, de Isao Yukisada

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum - „An Elephant Sitting Still”, de Hu Bo

Panorama Audience Awards - „Profile”, de Timur Bekmambetov, pentru cel mai bun lungmetraj, şi „The Silence of Others”, de Almudena Carracedo şi Robert Bahar, pentru cel mai bun documentar

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competiţie) - „Dovlatov”, de Alexey German Jr.

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) - „L’empire de la perfection”, de Julien Faraut

Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin îşi va desemna câştigătorii sâmbătă seară. Berlinala se va încheia duminică, zi în care spectatorii au ocazia să revadă unele dintre filmele prezentate în festival.