VIDEO Un submarin autonom a filmat pentru prima oară baza unui gheţar

Estimarea pagubelor înregistrate de gheţari este o sarcină dificilă, deoarece regiunea arctică se află într-o perioadă de schimbare accelerată. Totuşi, oamenii de ştiinţă au acum o unealtă care îi poate ajuta în această misiune: submarinul autonom Icefin, care tocmai a înregistrat, pentru prima oară, imagini cu dedesubtul gheţarului Thwaites din Antarctica.

Icefin explorează cu ajutorul unui sonar şi al unor senzori chimici şi biologici, astfel încât poate studia şi ajunge în interiorul unor zone greu accesibile şi poate obţine informaţii cu privire la oceanul Arctic şi structuri din interiorul acestuia precum gheţarii.

Tehnologia cu care funcţionează Icefin poate fi utilizată şi în alte moduri, notează Digital Trends , de exemplu la explorarea mediilor din oceanele de pe alte planete din sistemul solar, precum Enceladus, luna lui Saturn, care are un întreg ocean situat sub o calotă glaciară.

„Este un moment asemănător cu mersul pe lună”

”Am construit Icefin pentru a fi capabili să ajungem în zonele de la baza gheţarilor, acolo unde observaţiile erau aproape imposibile, însă unde schimbările se produc cel mai rapid” spune Britney Schmidt, cercetător în cadrul misiunii Icefin. ”Pentru prima oară, putem merge kilometri întregi pe sub gheaţă pentru a măsura şi cartografia zone în care altminteri nu am fi putut ajunge. Am obţinut primele imagini apropiate cu baza unui gheţar. Pentru noi, este un moment asemănător cu mersul pe Lună”, a continuat Schmidt.

Aducerea lui Icefin în zona arctică a fost o provocare în sine, echipa însărcinată cu această misiune fiind supusă unor temperaturi şi vânturi extreme. Pentru a coborî submarinul în ocean, ei au fost nevoiţi să foreze prin 800 de metri de gheaţă, folosind apă fierbinte.

Descoperirile lui Icefin sunt reprezentative nu numai pentru capacităţile sale, ci şi pentru impactul pe care îl au schimbările climatice în Antarctica, oamenii de ştiinţă estimând că în ultimii 30 de ani, cantitatea de gheaţă desprinsă din gheţarii din această zonă s-a dublat.