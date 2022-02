Unde se află acum Tesla lansată în spaţiu de Elon Musk în urmă cu patru ani

Maşina sport are culoarea roşu vişiniu şi are şi un „şofer”, respectiv un manechin îmbrăcat în costum spaţial care a fost botezat „Starman”. Automobilul are acum o orbită alungită în jurul Soarelui şi se deplasează până aproape de orbita lui Marte pentru ca apoi să se apropie iar de orbita Pământului.

Automobilul nu se află într-o călătorie ştiinţifică, ci serveşte drept încărcătura de probă de care Space X avea nevoie la testarea Falcon Heavy. Musk spusese anterior că el şi echipa sa voiau ca încărcătura să fie „cel mai prostesc lucru pe care ni-l putem imagina”, astfel că au decis asupra propriei maşini a lui Elon: o Tesla Roadster din prima generaţie.

Există un site care îi monitorizează călătoria: whereisroadster.com. Conform acestuia, Tesla lui Musk se află acum la aproximativ 376 de milioane de kilometri de Pământ şi la aproximativ 320 de milioane de kilometri de Marte. Site-ul foloseşte datele NASA pentru a urmări maşina, scrie CNN.

Maşina este mai mult că sigur încă întreagă, a confirmat Jonathan McDowell, cercetător astronomic al Centrului Smithsonian de Astrofizică Harvard, pentru CNN Business. Astronomul mai spune şi că maşina sport a fost cel mai probabil zgâriată de câţiva meteoriţi în timpul excursiei sale extraterestre.

În decursul ultimilor 4 ani, Roadster-ul a parcurs peste 3 miliarde de kilometri şi a încheiat 2.6 cicluri în jurul Soarelui, în mare parte prin vid, conform site-ului.

Potrivit datelor NASA, Roadster-ul nu va trece pe lângă altă planetă până în 2035, când va ajunge din nou pe lângă Marte. Apoi va face două treceri la câteva milioane de mile de Pământ în 2047 şi 2050.

O lucrare academică a estimat că şansele ca maşina să se ciocnească de Pământ în următorii 15 milioane de ani este de aproximativ 22%, iar şansele ca acesta să se prăbuşească în Venus sau Soare sunt de 12%.

Destinaţia finală a maşinii nu va fi cunoscută probabil milioane de ani. Totuşi, Musk spus în 2018, când a avut loc lansarea, că speră ca până atunci oamenii să aibă aşezări pe alte planete şi maşina să fie adusă ca exponat într-un muzeu.

Racheta Falcon Heavy este proiectată să amplaseze pe orbita joasă standard a Pământului, la un cost de 90 de milioane de dolari pe lansare, o încărcătură de până la 70 de tone, de două ori mai mult decât capacitatea de ridicare a celei mai puternice rachete existente în flota spaţială americană - Delta 4 Heavy, a companiei rivale United Launch Alliance (ULA), un parteneriat între Lockheed Martin Corp şi Boeing Co - la un cost cu circa un sfert mai mic, potrivit Space.com.