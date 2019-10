Un astronaut de pe Staţia Spaţială Internaţională va controla un robot aflat pe Pământ

Parmitano este comandantul Expediţiei 61 la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, şi a fost ales pentru a participa în experimentul numit ANALOG-1, care constă în controlarea unui rover robotic de pe orbita Pământului.

Scopul acestui experiment este de a testa fezabilitatea controlării unui astfel de vehicul de pe orbită. Roverul se va afla într-un depozit, şi va încerca să treacă printr-un fel de traseu cu obstacole. El are şi un braţ robotizat, pentru a-i permite să manipuleze diferite obiecte.

Într-o postare pe Twitter, NASA menţionează că o astfel de tehnologie ar putea fi folosită în viitoare călătorii efectuate prin sistemul solar. Astronauţii ar putea fi trimişi pe orbita unei planete, folosind rovere pentru o explorare mai rapidă şi mai uşoară a acesteia, de la o distanţă sigură.

