INTERVIU. Jacob Turowski, Facebook: „Instrumentele noastre de transparenţă a publicităţii politice sunt obligatorii în România”

Adevărul: Cum luptă Facebook-ul cu ştirile false şi cât de eficiente sunt instrumentele sale?

Jacob Turowski: Avem obiectivul de a limita dezinformarea, motiv pentru care am luat măsuri strigente pentru a o combate. Strategia noastră constă în trei etape.

Prima etapă - ştergem conturile şi conţinutul care încalcă standardele noastre comunitare, care impun siguranţa şi securitatea platformei. De exemplu, am lichidat conturile false, care sunt adesea cele care răspândesc dezinformarea şi acum dezactivăm mai mult de un milion de conturi false pe zi.

A doua etapă - reducem distribuţia conţinuturilor care nu încalcă direct standardele noastre comunitare, dar sunt totuşi de calitate discutabilă/inferioară. Doar pentru că ceva este permis să fie pe Facebook nu înseamnă că ar trebui să fie distribuit. Aceasta include ştiri false - în cooperare cu partenerii noştri pentru verificarea reală a faptelor, reducem distribuţia postărilor care au fost evaluate ca fiind false. Când ei determină ceva ca fiind fals, îi reducem dramatic distribuţia. De asemenea, reducem distribuţia altor conţinuturi spam, senzaţionale, cum ar fi clickbait-uri, care pot coincide şi cu dezinformarea. Iar când Paginile şi Grupurile partajează în mod repetat acest conţinut, reducem distribuţia tuturor postărilor lor în Fluxul de Ştiri şi le eliminăm din recomandările pe care le afişăm oamenilor. De asemenea, paginile îşi pot pierde capacitatea de a fi monetizate şi de a face publicitate.

A treia etapă - informăm oamenii, oferindu-le mai mult context, astfel încât ei să poată decide ce să citească, în ce să aibă încredere şi ce să distribuie. Atunci când o postare este considerată falsă, afişăm etichete de avertizare cu evaluarea şi cercetările fact-checkerilor pentru persoanele care văd postarea, care încearcă să o distribuie sau cei care deja o au. În luna aprilie, am pus etichete de avertizare pe aproximativ 50 de milioane de postări pe baza a aproximativ 7.500 de verificări de fapte de la parteneri. 95% din persoanele care au văzut eticheta nu au făcut clic pentru a vedea informaţia. În perioada martie şi octombrie, am pus aceste etichete de avertizare pe 167 de milioane de texte cu conţinut.

În plus, butonul contextului oferă informaţii despre sursele articolelor pe care oamenii le văd în fluxul de ştiri şi îi informăm, de asemenea, când un articol de ştiri pe care urmează să îl distribuie are mai mult de 90 de zile.

Pe scurt, dezinformarea este un teren extrem de contradictoriu şi în continuă evoluţie, motiv pentru care continuăm să ne consultăm cu experţi externi, să dezvoltăm programul nostru de fact-checking şi să ne îmbunătăţim capacităţile tehnice interne.

Adevărul: Am văzut recent că Facebook a introdus un nou instrument pentru verificarea faptelor în România şi determinarea dacă acestea sunt adevărate sau false. Cum funcţionează acesta?

Jacob Turowski: În anumite ţări, lucrăm cu terţi verificatori independenţi care examinează şi evaluează acurateţea poveştilor de pe Facebook. Aceşti parteneri au fost certificaţi printr-o reţea internaţională nepartizană de verificare a faptelor. Astăzi, colaborăm cu peste 80 de parteneri care verifică conţinutul în peste 60 de limbi şi continuăm să investim enorm în acest program. Şi acum câteva săptămâni am lansat un parteneriat de verificare a faptelor cu o terţă parte în România - aici cooperăm cu AFP.

Odată ce o poveste este evaluată ca fiind falsă, modificată sau parţial falsă, o prezentăm mai jos în Fluxul de Ştiri. Şi pe Instagram, o facem mai greu de găsit prin filtrarea din Explorare şi Pagini cu hashtag şi scăderea poziţiei în Flux. În plus, conţinutul de pe Facebook şi Instagram care a fost evaluat ca fals sau modificat este etichetat în mod vizibil, astfel încât oamenii să poată decide mai bine ei înşişi ce să citească, în ce să aibă încredere şi ce să distribuie. Aceste etichete sunt afişate în partea de sus a fotografiilor şi videoclipurilor false, modificate, inclusiv în partea de sus a conţinutului Poveştilor de pe Instagram şi sunt conectate cu evaluarea de către verificatorul de fapte. Pentru conţinutul evaluat ca fiind parţial fals sau cu lipse din context, vom aplica o etichetă de avertizare mai moderată.

Adevărul: Ce face Facebook-ul pentru a se asigura că alegerile vor fi complet oneste şi cum operează cu publicitatea politică?

Jacob Turowski: Noi credem că Facebook are un mare potenţial de a fi o forţă pozitivă pentru democraţia din întreaga lume. Facebook dă glas oamenilor de toate vârstele şi credinţele politice, încurajează dezbaterile şi schimbul sănătos de idei şi îi face pe lideri mai responsabili faţă de alegătorii săi.

Cu toate acestea, suntem conştienţi şi de faptul că există persoane care doresc să abuzeze de serviciile noastre în perioadele electorale, să provoace rău şi, în unele cazuri, chiar să submineze procesul democratic. Este un lucru pe care îl luăm foarte în serios şi ne angajăm să-l prevenim. De aceea, efectuăm o serie de acţiuni pentru a proteja şi păstra integritatea viitoarelor alegeri româneşti, pe baza lecţiilor pe care le-am învăţat lucrând la peste 200 de alegeri din întreaga lume, în ultimii ani.

În primul rând, Facebook are un set global de reguli, numite Standarde Comunitare, care explică public ce este permis şi ce nu este permis pentru serviciul nostru. Aceste reguli au ca scop menţinerea oamenilor în siguranţă, protejând în acelaşi timp libera exprimare, dar şi critica în perioadele electorale. Standardele noastre comunitare acoperă 26 de domenii diferite şi includ reguli stricte privind incitarea la violenţă, discursurile de ură, suprimarea conştiinţei de vot şi hărţuirea. Dacă cineva distribuie ceva care credeţi că încalcă regulile noastre, noi am dori să ştim despre asta, motiv pentru care avem disponibile instrumente de raportare, astfel încât oamenii să ne poată informa şi să putem investiga aceste cazuri.

Dacă postaţi ceva care contravine regulilor noastre, vom şterge acea postare. În ultimii ani am triplat mărimea echipei care lucrează la siguranţă şi securitate, la peste 35.000 de persoane. Aceasta include peste 15.000 de recenzori de conţinut, care se află pe tot globul, în fiecare fus orar major, astfel încât să putem răspunde la rapoarte 24/7. În mod colectiv, aceşti recenzori pot examina conţinutul în mai mult de 50 de limbi, inclusiv în limba română. De asemenea, ne folosim de inteligenţă artificială pentru a găsi şi a elimina conţinutul care încalcă standardele comunitare înainte ca oamenii să raporteze.

Interferenţa electorală este, de asemenea, un lucru faţă de care avem o atitudine foarte serioasă. Am menţionat deja că munca noastră este de combatere a suprimării conştiinţei de vot, dar am construit şi echipe globale specializate pentru a opri, aşa cum o numim noi, un comportament neautentic coordonat. Acesta este momentul în care grupurile de oameni folosesc reţele sofisticate de pagini, grupuri şi conturi pentru a încerca şi manipula dezbaterile publice. Echipele noastre de experţi efectuează investigaţii proactive pentru a găsi, expune şi perturba aceste campanii sofisticate şi, în ultimii patru ani, am găsit şi oprit peste 100 dintre aceste reţele pe tot globul, în multe cazuri înainte de alegerile democratice.

Un alt aspect important este transparenţa publicităţii politice pe Facebook. Credem că transparenţa duce la creşterea conştientizării şi responsabilităţii în timp - nu doar pentru Facebook, ci şi pentru cei care vor sa îşi facă publicitate. De aceea, continuăm să introducem instrumente care să permită oficialilor aleşi, care doresc să influenţeze opinia publică, să afişeze mai multe informaţii despre reclamele pe care le difuzează şi cine se află în spatele lor.

Instrumentele noastre de transparenţă a publicităţii politice sunt obligatorii în România. Oricine doreşte să difuzeze reclame pe teme politice sau sociale în România trebuie să treacă acum printr-un proces de verificare pentru a dovedi cine este şi dacă locuieşte în România. Fiecare publicitate politică din România este, de asemenea, etichetată cu un disclaimer „plătit de”, astfel încât să puteţi vedea cine a plătit pentru ele. Un agent de publicitate se poate selecta singur pe sine, o Pagină pe care o rulează sau organizaţia sa să apară în disclaimer „Plătit de către”. Solicităm celui care vrea să îşi facă publicitate să furnizeze informaţii suplimentare, cum ar fi un număr de telefon, un e-mail şi un site web, dacă alege să folosească organizaţia sau Numele Paginii în disclaimer.

Oricine poate, de asemenea, să facă click pe o reclamă pe care o vede pe Facebook şi să obţină mai multe informaţii despre motivele pentru care o vede, precum şi să aleagă blocarea reclamelor de la anumiţi agenţi de publicitate. De asemenea, am plasat toate anunţurile politice care sunt difuzate în România în Biblioteca noastră de Reclame, astfel încât toată lumea să poată vedea ce reclame sunt difuzate, ce tipuri de oameni le-au văzut şi cât s-a cheltuit - nu doar în timp ce reclamele sunt live, ci timp de şapte ani după aceea.

Aceste schimbări ar însemna că publicitatea politică pe Facebook şi Instagram este acum mai transparentă decât alte forme de campanie electorală, indiferent dacă este vorba de panouri publicitare, reclame în ziare, direct emailing, pliante sau e-mailuri ţintite. De fapt, vedem deja mulţi jurnalişti care folosesc aceste instrumente de transparenţă pentru a examina reclamele care se rulează în timpul acestor alegeri - acesta este un lucru bun şi tocmai de aceea am introdus aceste modificări.

Aceasta este unul din cele mai importante lucruri care se fac la Facebook. Şi ştim că mai sunt multe de făcut.