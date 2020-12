OnePlus a prezentat conceptul unui telefon care îşi schimbă culoarea şi îţi poate monitoriza respiraţia VIDEO

Electronic Color, Material and Finish (ECMF) este numele tehnologiei prin care telefonul îşi arată „abilităţile de cameleon”. Practic, un film care conţine oxid metalic este aplicat sub spatele de sticlă al telefonului, şi îşi poate schimba culoarea în funcţie de diferitele voltaje la care este supus, conform celor de la The Verge .

Deşi, la prima vedere, schimbarea culorii nu pare să aibă un scop mai important decât acela de a aduce un element de design în plus, există câteva potenţiale aplicaţii pentru aceasta. De exemplu, telefonul s-ar putea aprinde când primeşte un apel sau diferite culori ar putea fi folosite pentru a indica mai multe notificări primite.

Cât priveşte cealaltă funcţie interesantă a acestui concept, este vorba de un modul radar construit în acea protuberanţă de cameră a telefonului, de pe spate. Foloseşte unde millimeter wave pentru a trimite „valuri” electromagnetice care permit telefonului să „observe, localizeze şi urmărească” lucrurile din împrejurimi.

Această funcţie seamănă cu tehnologia Motion Sense, integrată de Google pe Pixel 4, care detectează mişcările mâinii, astfel încât anumite acţiuni precum oprirea alarmei, trecerea la o altă melodie dintr-un playlist sau respingerea apelurilor să poată fi făcute fără a atinge telefonul. Google a renunţat însă la această tehnologie pentru Pixel 5, deşi spune că „poate va fi folosită în viitor”.

Exemplul folosit de OnePlus pentru utilizarea celor două funcţii incluse pe conceptul OnePlus 8T indică funcţionarea ambelor tehnologii în tandem, pentru ca radarul să detecteze respiraţia utilizatorului, iar telefonul să îşi schimbe culoarea, „oferindu-i astfel feedback” legat de felul în care respiră.

Bineînţeles, un astfel de concept poate fi departe de a fi implementat pe un telefon. La începutul lui 2020, OnePlus a prezentat telefonul OnePlus Concept One, care avea pe spate o sticlă ce putea ascunde camerele telefonului, o tehnologie care nu a fost încă implementată pe niciun dispozitiv.