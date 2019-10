Trump s-a supărat pe noul iPhone. Ce îi reproşează lui Tim Cook, şeful Apple

”Lui Tim: butonul iPhone-ului era CU MULT mai bun decât trecerea degetului peste” ecran, a scris el vineri pe Twitter.

Donald Trump a trecut de la un smartphone Android la un iPhone în martie 2017, anul în care Apple a abandonat butonul fizic al modelelor sale de gamă înaltă în favoarea unei utilizări 100% tactile, iar în prezent este necesar să se apese pe ecran pentru ca să apară interfaţa şi să treacă cu degetul peste ecran pentru a schimba.

Această schimbare pare să fie ţinta nemulţumirii preşedintelui şi nu noul iPhone 11 lansat de Apple în septembrie.

Aceasta nu este prima oară când Trump critică alegerea concepţiei gigantului american al tehnologiei.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!