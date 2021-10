Samsung Developer Conference 2021. Temele conferinţei, vorbitori şi program

La SDC21, compania intenţionează să împărtăşească cele mai recente actualizări de software, servicii şi platforme cu mii de dezvoltatori şi creatori pentru a permite o conectivitate mai inteligentă şi mai uniformă între dispozitive.

DJ Koh, President and CEO of Samsung Electronics’ IT and Mobile Communications Business Division, va deschide SDC21, dezvăluind în ce direcţie se va îndrepta strategia Samsung pentru a aduce inovaţia în centrul experienţei consumatorilor.

Următorii vorbitori importanţi vor discuta despre strategia Samsung pentru platformele şi ecosistemele sale, abordând subiecte care variază, de la securitate, confidenţialitate, la diverse platforme, precum Bixby, SmartThings şi Tizen:

Daniel Ahn, Senior Vice President, Mobile Platform Center

Samantha Osborne, Vice President, SmartThings Inc.

Jeongsook Lee, Vice President, Customer Experience Office

Yongjae Kim, Senior Vice President, Visual Display Software R&D

Bill Mandel, Vice President, Visual Solution Lab,Samsung Research America

Janghyun Yoon, Executive Vice President, Mobile Software R&D

Sesiunile de interes ale SDC21 sunt formate din trei grupuri. Primul, Platforms Designed For Connected Experiences, va explora experienţa cross-device a Bixby şi SmartThings şi modul în care Samsung intenţionează să transforme viziunea viitoarei case inteligente în realitate.

Cea de-a doua sesiune, Innovating Mobile Experience Across Samsung Galaxy Ecosystem, va arunca o privire asupra inovaţiilor One UI 4 şi a procesului de proiectare a dispozitivelor pliabile pentru a ajuta dezvoltatorii să-şi optimizeze propriile aplicaţii pentru un număr tot mai mare de dispozitive pliabile.

Cea de-a treia sesiune, The Evolution of Tizen and Innovative Screen Experiences, va analiza noile servicii Samsung Smart TV şi modul în care ecosistemul său s-a îmbunătăţit prin intermediul Tizen 6.5.

În plus, dezvoltatorii care doresc să se ţină la curent cu perspectivele industriei şi cu tehnologia de ultimă generaţie vor avea posibilitatea de a găsi multe informaţii utile în cadrul sesiunilor Tech Talk desfăşurate de experţii Samsung. Toţi cei interesaţi de cea mai recentă tehnologie Samsung sunt încurajaţi să viziteze Digital Tech Hub din cadrul SDC21 pentru a vedea expoziţia digitală realizată cu tehnologia Samsung, folosind resurse uşor accesibile.

Code Lab va oferi o oportunitate dezvoltatorilor de a-şi spori abilităţile printr-o experienţă de codare practică cu aplicaţii eşantion pentru testarea scenariilor simple. Dezvoltatorii îşi pot testa chiar şi codurile pe dispozitive de ultimă generaţie, precum Galaxy Z Fold3 şi Galaxy Z Filp3 prin acces de la distanţă.

Câştigătorii premiilor Best of Galaxy Store 2021 vor fi anunţaţi în cadrul SDC21.

Dezvoltatorii şi chiar utilizatorii vor avea şansa de a câştiga un Galaxy Z Flip3 participând la colectarea de ecusoane digitale pe site-ul SDC21 . Urmărind sesiuni şi participând la Code Lab şi Hacker’s Playground, precum şi la evenimente de socializare, cum ar fi #mySDCstack, şi securizând cinci sau mai multe ecusoane digitale, participanţii vor avea şansa de a câştiga un Galaxy Z Flip3.