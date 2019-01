Samsung Galaxy A9 (2018) - campionul mid-range cu patru camere al sud-coreenilor [TECH REVIEW]

Ecranul celui din 2018 a crescut nesemnificativ, cu 0.3 inci, raportul margini / ecran a crescut cu 5% şi greutatea a scăzut cu 8%. Vezi aici ce scriam atunci, cu Răzvan Băltăreţu, despre A9.

Revenind la A9, experimentul din 2018 nu mai este despre dimensiuni, ci despre camere şi poate despre trecerea la Samsung gestures. A9 e primul smartphone care are patru camere “principale” şi una de selfie. Da, 5 în total.

O să revin la ele după ce vorbim puţin despre aspect şi configuraţie. Samsung A9 (2018) are o construcţie elegantă, faţă şi spate din sticlă, ramă de metal şi vine în trei variante de culoare Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink.

Ecranul e tip infinity, Super AMOLED de 6.3 inci, cu rezoluţie 1080 x 2220p, raport 18.5:9 şi 392 ppi. Are contrast mare, culori frumoase, uşor saturate, luminozitate peste medie şi vei opera foarte bine pe el în orice condiţii, interior / soare etc.

Samsung A9 e înalt, potrivit de lat, şi în mod cert greu de folosit cu o singură mână. Dacă eşti în metrou sau RATB (mai nou STB) şi cu o mână te ţii de bară, iar în cealaltă ai un smartphone Samsung A9, one–hand mode e soluţia. Activând one–hand mode se micşorează suprafaţa de lucru şi ai acces la toată aplicaţia. Dar nu mai arată la fel de spectaculos ca pe ecranul complet, deci sunt plusuri şi minusuri.

E puţin mai lung decât Samsung Galaxy Note 9, dar mai subţire (7.8mm) şi nu are sticlă curbată pe laturi. Comparaţia era inevitabilă, pentru că folosesc un Note 9 şi într-una din zile le-am pus unul lângă altul pe birou.

SPECIFICAŢII

Galaxy A9 e dual SIM şi are spaţiu separat pentru card de date microSD, până la 512 GB. E dotat cu procesor Snapdragon 660, placă grafică Adreno 512, 6GB RAM LPDDR4X, 128 GB de stocare (111.35 GB efectiv) şi rulează Android 8.0 (Oreo). Are Wi-Fi dual-band, standard 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 şi mufă USB tip-C (2.0), plus jack 3.5 mm. Localizarea se face prin sistemele A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. Interfaţa e mai curată ca la alte dispozitive smartphone Samsung, nu are atât de multe aplicaţii preinstalate (bloatware). Experienţa de lucru e fluidă, aplicaţiiile şi jocurile se încarcă repede, cu un procesor mai bun ar fi făcut minuni.

SUNET

Unicul difuzor aflat jos-dreapta, la baza dispozitivului, e suficient, atât timp cât eşti atent şi nu-l acoperi în folosire. Sunetul e puternic, fără distorsiuni la maximum, totuşi basul n-are forţă. Are opţiune de Dolby Atmos care, din păcate, merge numai cu căştile.

Datorită acestei tehnologii sunetul pe căşti e considerabil mai bun. Şi apropo de căşti, A9 are căşti în pachet. Poate ţi se pare puţin lucru, dar sunt puţine dispozitive smartphone, cu excepţia celor premium, care mai vin cu căşti.

AUTENTIFICARE

Senzorul de amprentă aflat central, pe spatele dispozitivului, merge bine. Deblocarea prin recunoaşterea facială poate fi îmbunătăţită. Adică nu mă recunoaşte cu ochelari şi uneori pe lumină puţină, nici fără ei. Am zis că rezolv dacă-mi înregistrez faţa cu ochelari, doar că, după ce-am făcut asta, nu mă mai recunoaşte fără ochelari (No match).

BATERIE / ÎNCĂRCARE

SM-A920F are încărcare rapidă, în 40-45 de minute obţii până la 60%. De la 0 la 100% se încarcă în aproximativ o oră şi 50 de minute, pentru că bateria e una dintre cele mai mari de la Samsung, 3800 mAh. Cu bateria încărcată la 80% am prins aproape 5 ore de ecran activ din 26 de ore de folosire. Măsurătorile le-am făcut cu aplicaţia AccuBattery. Încărcătorul are un fir mai scurt decât cele cu care sunt obişnuit.

CAMERELE FOTO

Premiera asta – quadcamera - ar merita un review separat, doar pentru partea de foto-video. A9 e primul smartphone care are patru camere pe spatele dispozitivului şi una pe faţă, de selfie.

FOTO Sever Gheorghe

Camera principală de pe spate şi camera de selfie, ambele de 24.1 MP (5664 x 4248), conform programului AIDA 64, sunt produse de Sony. Mai precis senzorii camerelor foto (CMOS) sunt SONY IMX576. Detalii despre acest senzor găseşti aici, caută în pagină (cu Ctrl-F) IMX576. Conform paginii Exmor (Sony) din Wikipedia, senzorul respectiv mai apare pe Realme U1 şi pe Huawei Nova 3 e, două dispozitive smartphone care se vând pe piaţa din Asia. Din ce-am citit, Samsung a mai lucrat cu Sony la S6 şi pe S9 şi S9+.

Lăsând la o parte sursa, cele două camere sunt din segmentul mediu, bune pe zi şi cel mult decente noaptea. Mi-a plăcut designul pe care l-a adoptat Samsung pentru interfaţa aplicaţiei camerei, pe modelul de pe aparatele foto compacte. Un copac e cadru strâns, doi copaci, cadru mediu, iar trei copaci, cadru larg.

Camera principală nu are doar cel mai mare număr de pixeli, 24.1, ci şi cea mai deschisă diafragmă F1.7, specificaţii care o fac să scoată imagini bune pe lumina zilei şi acceptabile în interior şi noaptea. Un lucru pe care l-am remarcat întâmplător e că A9 are un blitz foarte puternic pentru un smartphone. Imaginea cu lebedele e realizată pe întuneric aproape complet.

Camera ultrawide are 8 MP, distanţă focală (12 mm), unghi de cuprindere de 120 de grade, F2.4 mi se pare cea mai provocatoare dintre cele 4, te surprinde cu ce poate cuprinde în cadru. Deformează imaginea, dar există în meniu o opţiune de editare care atenuează efectul de Fisheye.

Dacă am sesizat corect, la editare se taie o parte din imagine. L-am comparat cu Huawei Mate 20 Pro (16 mm), iar Samsung A9 cuprinde mai mult în cadru. Vezi aici un exemplu de diferenţă între 12 mm şi 16 mm. Nu pot compara şi calitatea imaginii rezultate. În mod cert, la Samsung A9 se putea mai bine pe lumină slabă, dar în ansamblu, pentru mine, asta e cea mai bună cameră de pe Samsung A9.

Camera "2X" are 10 MP, distanţă focală probabil în zona de 50 mm şi F2.4. Focalizarea nu e grozavă, dar dacă subiectul e static şi lumina bună, poţi scoate ceva ok, altfel nu.





Camera “Live-focus” are cel mai mic senzor, doar 5 MP cu F2.2. Efectul de adâncime (depth, bokeh etc), de rupere a subiectului de fundal e la fel de bun ca pe iPhone XR, dacă îl foloseşti la portrete. Dacă vrei să-l foloseşti pe altceva, care nu seamănă a persoană, am încercat pe un steag, reuşita nu e garantată.

Camera de selfie, 24.1 MP / F 2.0, nu are autofocus, dar e greu să greşeşti cu ea, tot ce e in cadru e clar, iar selfiurile pe lumină slabă arată ok. Mi-am facut o nouă serie de Ar Emoji (Augmented Reality Emoji), am devenit fan al acestei "jucării", care te prezintă vesel indiferent de cum te simţi tu.

Un alt lucru care mi-a mai plăcut la cameră, şi care simplifică folosirea, e că ai posibilitatea să adaugi un buton de declanşare suplimentar, practic declanşezi din orice poziţie, orizontală sau verticală. Poate această opţiune există şi pe alte modele, eu nu am dat peste ea până acum.

Am folosit şi Bixby Vision (inteligenţă artificială care asistă camera foto), dar nu m-a impresionat. A confundat ciucurii unei feţe de masă cu ace (momeală) de pescuit.

În meniul Scene Optimiser ai un număr de situaţii, scenarii, pe care inteligenţa artificială le recunoaşte şi le îmbunătăţeşte.

Modul PRO (manual) din meniul camerei foto e limitat, ai doar 3 opţiuni de setare manuală: compensarea expunerii (+-) 2 trepte, ISO (100-800) şi WB ( scenarii presetate, fără temperatură de culoare). Dacă tot e un smartphone care pune accent pe fotografie, de ce nu sunt mai multe posibilităţi?

Pe partea Video calitatea conţinutului e asemănătoare cu cea de pe foto, poate că se cunoaşte mai mult absenţa stabilizării imaginii. Sunetul în filmare e bun.

SAMSUNG GESTURES, am verificat şi apare şi pe Samsung A7 (2018). Probabil pentru unii nu înseamnă mare lucru dar, îţi place sau nu, acesta e viitorul. Comenzile grafice vor dispărea la un moment dat, aşa cum au dispărut butoanele fizice. Pe unii îi va enerva, alţii vor accepta de nevoie, iar câţiva se vor bucura. Din câte am citit, odată cu Android 9 opţiunea gestures va fi introdusă pe majoritatea terminalelor Samsung.

TESTE

În Antutu Benchmark a scos 139329 de puncte şi pare că acceleratorul grafic e punctul slab al dispozitivului.

În 3D Mark / Sling Shot Extreme - Open GL a scos 1356 de puncte şi în Sling Shot Extreme - Vulkan 1068 de puncte.

În Geekbench testul multicore scorul a fost 1613 şi în single-core 5713.

Să recapitulăm, dacă procesorul şi placa grafică sunt din segmentul mediu, memoria de stocare (128 GB), memoria RAM (6 GB), bateria, ecranul şi aspectul general îl ridică în cea premium. Unii spun că prin A9 Samsung a încercat să intre pe segmentul flagship-killer: OnePlus 6, PocoPhone F1. Dacă reuşeşte sau nu, asta vor decide cumpărătorii.

Părerea mea e că pentru înţelegerea preţului de lansare, de circa 2400 lei, al lui A9 (2018), trebuie să te raportezi la preţul de lansare al lui A8 (2018), de circa 2200 lei. Şi ca să nu existe nici un dubiu, Samsung A9 (2018) ocupă podiumul producătorului sud-coreean în 2018, obţinând medalia de bronz. Pe locurile unu şi doi sunt Samsung Galaxy Note 9 şi Samsung Galaxy S9 / S9+.