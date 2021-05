Realme 8 5G, smartphone 5G cu baterie mare şi preţ accesibil [TECH REVEW]

Totuşi, ce urmăresc producătorii cu Realme 8 5G? Să aducă pe piaţă unul dintre cele mai accesibile terminale smartphone 5G.

Discutam în 2019 cu reprezentantul altei companii despre momentul când terminalele 5G vor ajunge la preţul de 150 E. Iată că a venit, în mai 2021!

Realme 8 5G e un smartphone subţire (8.5 mm) şi relativ uşor, la 185 grame. Îmi place spatele lucios într-o nuanţă albastră, numită Supersonic Blue, pentru că amprentele nu ies în evidenţă. Pe spate nu mai apare sloganul Dare to Leap. Nu-mi dau seama exact din ce material sunt spatele şi rama, probabil sunt din plastic.

Dimensiunile îl fac comod de utilizat cu o singură mână în multe situaţii, dar nu în toate.

Ecranul e un IPS LCD de 6.5 inci (16.5 cm) cu rezoluţie 1080 x 2400 p, raport 20:9, densitate de 405 ppi, rată de refresh 90 Hz şi luminozitate maximă 600 de niţi.

Ecranul are o "bărbie" mică jos şi stânga sus camera de selfie. Culorile ecranului sunt vii, contrastul e bun şi luminozitatea ok, în ansamblu plăcut de privit.

Principalele specificaţii ale lui modelului testat, Realme 8 5G (RMX3241): dual SIM cu procesor Mediatek Dimensity 700 5G (7 nm), procesor grafic Mali-G57, 8GB memorie RAM, stocare 128 GB UFS 2.1 cu slot dedicat pentru card microSD. Conectivitate wireless dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), poziţionare ( A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS), NFC, mufă USB-C 2.0 cu OTG şi mufă jack de 3.5 mm.

Sistemul de operare este Android 11 cu interfaţă Realme UI 2.0. Cei de la Realme spun că telefonul va face un upgrade de versiune (Android 12) şi va primi actualizări lunare timp de 2 ani.

Camera din spate, triplă, e formată din cea principală wide (26mm) de 48 MP, cu f/1.8 şi PDAF, una macro de 2 MP, cu f/2.4 şi una pentru efectul de adâncime tot de 2 MP, cu f/2.4.

Camera are un zoom digital până la 5X şi imaginile cu zoom 2X imaginile arată bine.

Imagine cu camera principală.

Imagine macro.

Camera filmează până la 1080 /30fps, ceea ce e un pas înapoi faţă de modele anterioare, care filmau 4K.

Camera de selfie e tot wide (26mm) de16 MP, f/2.1, 26mm, cu HDR şi filmare până la 1080 / 30 fps.

Experienţa foto-video în ansamblu este sub cea de la Realme 8, dar producătorii spun că accentul se pune pe conectivitatea 5G şi pe raportul calitate preţ.

Senzorul de amprentă plasat lateral dreapta este rapid la autentificare, iar recunoaşterea feţei la fel. Dacă le combini deblocarea e instantanee.

Difuzorul aflat în partea de jos e puternic, dar poate fi uşor acoperit în gaming şi îţi dai seama privind ecranul că sunetul vine doar dintr-o parte.

În gaming Realme 8 5G e la fel de rapid ca şi modelele anterioare cu setările grafice implicite.

Asphalt 9.

Rezultate în testele sintetice: Antutu, 3DMark şi Geekbench.

Realme 8 5G are tot o baterie de 5000 mAh şi un încărcător rapid de 18W. Pornind de la 100% telefonul a ţinut între 8 si 9 ore SOT (screen on time). În acest timp a fost folosit pentru jocuri, navigare pe net, reţele sociale, mail, YouTube, etc.

Telefonul se simte rapid în utilizare, indiferent de ce faci: mail, social media, gaming etc. Realme 8 5G e un smartphone din gama medie potrivit pentru cei care vor un terminal 5G fără să plătească preţul unui flagship.

În varianta de 4GB RAM + 64 GB stocare, Realme 8 5G va costa 1029.99 lei, dar în perioada 18 Mai - 20 Mai, timp de 72 de ore, poate fi achiziţionat la un preţ special de 879.99 lei.

Realme 8 5G în varianta de 6GB RAM + 128 GB stocare va costa 1129.99 lei, dar în perioada 18 Mai - 20 Mai, timp de 72 de ore, poate fi achiziţionat la un preţ special de 979.99 lei.

Odată cu modelul Realme 8 5G intră pe piaţă şi un smartphone ieftin, Realme C21, care în varianta 3GB RAM + 32 GB stocare va costa 499.99, iar în varianta 4GB RAM + 64 GB stocare - 649.99 lei.